Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Thứ tư, 07:16 11/03/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người cho rằng về già chỉ cần có con cái bên cạnh là đủ. Nhưng thực tế, cuộc sống tuổi già bình yên và hạnh phúc nhất lại đến từ sự chuẩn bị chủ động của mỗi người.

Khi bước qua tuổi 60, dù vợ hay chồng còn ở bên hay đã ra đi trước, nếu làm được 5 điều quan trọng dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng tuổi già nhẹ nhàng, tự do mà không cần dựa dẫm vào con cái.

Học cách tận hưởng sự cô đơn: Bài học quan trọng của tuổi già

Trên hành trình bước vào tuổi già, điều nhiều người phải đối diện nhất chính là sự cô đơn. Khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng, ngôi nhà từng đông vui bỗng trở nên yên tĩnh hơn. 

Những cuộc điện thoại thăm hỏi chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, còn phần lớn thời gian là sự tĩnh lặng.

Tuy nhiên, sự cô đơn không nhất thiết phải là nỗi buồn. Nếu nhìn theo góc độ khác, đó chính là cơ hội để con người tìm lại sự bình yên bên trong mình. Những khoảng lặng của tuổi già giúp ta lắng nghe bản thân nhiều hơn, hiểu cuộc sống sâu sắc hơn.

Khi biết chấp nhận và tận hưởng sự yên tĩnh ấy, người ta sẽ nhận ra rằng cô đơn không phải là kẻ thù, mà là người bạn đồng hành của tuổi già. 

Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, ta có thể đọc sách, nghe nhạc, suy ngẫm về cuộc đời và tìm thấy sự thanh thản hiếm có.

Người biết tận hưởng sự cô đơn sẽ không còn sợ hãi tuổi già, bởi họ hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ sự náo nhiệt, mà đôi khi đến từ sự bình yên trong tâm hồn.

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều - Ảnh 1.

Với người cao tuổi, giữ được sự bình yên trong các mối quan hệ xã hội chính là một phần quan trọng để tuổi già trở nên thanh thản. Ảnh minh họa

Giữ sự khiêm tốn để tuổi già nhẹ nhõm hơn

Khi bước vào tuổi già, một trong những bài học quan trọng nhất chính là sự khiêm tốn. Ở giai đoạn này, việc phô trương tài sản hay chứng minh năng lực cá nhân không còn quá quan trọng.

Thay vào đó, thái độ khiêm nhường giúp con người duy trì các mối quan hệ hài hòa với những người xung quanh. 

Khi không đặt nặng chuyện hơn thua hay so sánh vật chất, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhõm và dễ chịu hơn rất nhiều.

Sự khiêm tốn còn giúp tránh những mâu thuẫn không cần thiết trong các mối quan hệ hàng xóm, bạn bè hoặc họ hàng. 

Với người cao tuổi, giữ được sự bình yên trong các mối quan hệ xã hội chính là một phần quan trọng để tuổi già trở nên thanh thản.

Duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần

Sức khỏe luôn là nền tảng quan trọng nhất của một cuộc sống tuổi già an vui. Một cơ thể khỏe mạnh giúp người cao tuổi tự tin hơn, chủ động hơn và không trở thành gánh nặng cho con cái.

Để duy trì sức khỏe, việc vận động thường xuyên là điều cần thiết. Những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh, làm vườn hay đạp xe đều có thể giúp cơ thể dẻo dai và tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh sức khỏe thể chất, tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng không kém. 

Người lớn tuổi nên dành thời gian cho những sở thích cá nhân như trồng hoa, nấu ăn, đọc sách, viết thư pháp hoặc xem phim. Những hoạt động này giúp tâm trí thư giãn và giữ tinh thần lạc quan.

Đặc biệt, suy nghĩ tiêu cực chính là "kẻ thù" lớn nhất của sức khỏe tuổi già. Những lo lắng, muộn phiền kéo dài có thể khiến con người mệt mỏi và suy sụp nhanh chóng. 

Vì vậy, học cách buông bỏ những suy nghĩ không cần thiết sẽ giúp tâm trí thanh thản và cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Có khoản tiết kiệm để tuổi già không phụ thuộc con cái

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp tuổi già an tâm chính là sự độc lập về tài chính. Khi có một khoản tiết kiệm nhất định, người cao tuổi sẽ cảm thấy tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy, nhiều người vì không biết quản lý tài chính nên đến khi về già vẫn gặp khó khăn. Việc chi tiêu thiếu kế hoạch trong suốt cuộc đời khiến họ phải sống trong nuối tiếc vì những sai lầm đã qua.

Ngược lại, những người biết dành dụm từ sớm thường có cuộc sống tuổi già thoải mái hơn. Khoản tiết kiệm ấy không chỉ giúp trang trải sinh hoạt mà còn tạo cảm giác an toàn và chủ động.

Không có gì hạnh phúc bằng việc khi bước vào tuổi già, con người vẫn có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình mà không cần phụ thuộc vào con cái. Vì vậy, việc lập kế hoạch tài chính cho tuổi già nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

Sở hữu một nơi ở riêng để tuổi già bình yên

Ngoài sức khỏe và tài chính, một tổ ấm riêng cũng là điều vô cùng quan trọng đối với cuộc sống tuổi già. 

Dù sống cùng con cái có thể mang lại sự tiện lợi, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi có một không gian sống độc lập của riêng mình.

Một ngôi nhà quen thuộc không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nơi chứa đựng ký ức, cảm xúc và sự gắn bó suốt nhiều năm. 

Được sống trong chính ngôi nhà của mình mang lại cảm giác an toàn và bình yên mà khó nơi nào có thể thay thế.

Khi có nơi ở ổn định, người cao tuổi có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn, không phải lo lắng về việc phụ thuộc hay làm phiền đến con cháu.

Chuẩn bị tốt để tận hưởng tuổi già an yên

Tuổi già không nhất thiết phải là giai đoạn buồn bã hay cô đơn. Nếu chuẩn bị tốt từ sớm, đó có thể trở thành khoảng thời gian thư thái và đáng tận hưởng nhất của cuộc đời.

Khi biết chấp nhận sự cô đơn, giữ thái độ khiêm tốn, chăm sóc sức khỏe, chủ động tài chính và có một mái ấm riêng, con người hoàn toàn có thể bước vào tuổi già với tâm thế bình thản.

Lúc ấy, cuộc sống chỉ đơn giản là thức dậy trong ngôi nhà quen thuộc, ăn ba bữa mỗi ngày, ngủ khi cơ thể cần nghỉ ngơi và không phải lo lắng quá nhiều về những gánh nặng của cuộc đời. 

Đó chính là trạng thái hạnh phúc giản dị mà nhiều người mong muốn khi bước vào những năm tháng cuối đời.

Bước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩaBước vào tuổi già mới hiểu: Mất đi điều này thì tiền bạc cũng vô nghĩa

GĐXH - Khi bước vào tuổi già, nếu đánh mất điều này, những năm tháng cuối đời rất dễ rơi vào cô đơn và trống trải.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu

Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu

Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Cùng chuyên mục

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Nuôi dạy con - 29 phút trước

Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phúc khí của một gia đình không chỉ đến từ may mắn mà còn chịu ảnh hưởng từ cách sống và tính cách của mỗi người. Có những thói quen tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có thể vô tình làm hao tổn phúc khí. Theo nhiều quan điểm về cuộc sống, phụ nữ nếu mang 4 kiểu tính cách dưới đây có thể dễ khiến vận khí của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng mà không nhận ra.

Thuật nhìn người của cổ nhân: Giải mã lý do tại sao ánh mắt không thể nói dối?

Thuật nhìn người của cổ nhân: Giải mã lý do tại sao ánh mắt không thể nói dối?

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Lời nói có thể được gọt giũa, hành vi có thể được diễn tập, nhưng có một 'kẻ phản bội' luôn âm thầm tiết lộ sự thật trong tâm trí: đó chính là đôi mắt. Chỉ mất 0,1 giây để bộ não bắt thấu một ánh mắt, nhưng mất cả đời để học cách đọc vị nó.

6 điều người thông minh luôn chuẩn bị từ tuổi 50 để tuổi già bình yên, sung túc

6 điều người thông minh luôn chuẩn bị từ tuổi 50 để tuổi già bình yên, sung túc

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 50 là thời điểm nhiều người bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc về chặng đường tuổi già phía trước.

Không phải vì đẹp trai hay giàu có: Đây mới chính là kiểu đàn ông khiến phụ nữ không thể rời xa

Không phải vì đẹp trai hay giàu có: Đây mới chính là kiểu đàn ông khiến phụ nữ không thể rời xa

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lầm tưởng rằng tiền bạc và ngoại hình là "vũ khí" tối thượng để giữ chân một người phụ nữ. Nhưng thực tế, nhan sắc rồi cũng phai nhạt, tiền bạc dù nhiều cũng không mua được sự thấu cảm.

Tưởng nghỉ hưu ở quê là thiên đường, U75 'vỡ mộng' vì áp lực không ngờ

Tưởng nghỉ hưu ở quê là thiên đường, U75 'vỡ mộng' vì áp lực không ngờ

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Dường như cuộc sống nghỉ hưu ở thôn quê đã hoàn toàn khác so với tưởng tượng ban đầu của cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi.

Đừng trách 'tâm tư khó đoán': Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng luôn khao khát 3 điều này!

Đừng trách 'tâm tư khó đoán': Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng luôn khao khát 3 điều này!

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều đàn ông than phiền rằng "tâm tư phụ nữ như kim dưới đáy bể", đầu tư bao nhiêu tâm sức vẫn nhận về sự lạnh lùng. Thế nhưng thực tế, nhu cầu của phái đẹp chưa bao giờ là những món đồ xa xỉ hay sự lãng mạn hào nhoáng.

Nếu bạn đang có 5 dấu hiệu này, bạn đang tiến rất gần đến thành công

Nếu bạn đang có 5 dấu hiệu này, bạn đang tiến rất gần đến thành công

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Không phải lúc nào nỗ lực cũng mang lại kết quả ngay lập tức. Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm về phát triển bản thân, nếu bạn đang thay đổi thói quen, học được từ thất bại, suy nghĩ tích cực hơn, hiểu rõ mục tiêu và không còn dễ dàng bỏ cuộc, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng.

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Sau 8 năm nghỉ việc để chăm sóc mẹ nuôi bệnh nặng, cô Sửu chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc của mẹ.

Càng trưởng thành càng khôn khéo: 5 cung hoàng đạo khiến ai cũng muốn kết thân

Càng trưởng thành càng khôn khéo: 5 cung hoàng đạo khiến ai cũng muốn kết thân

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo lại sở hữu sự tinh tế đặc biệt trong giao tiếp, biết quan sát cảm xúc của người khác và cư xử đúng mực trong mọi tình huống.

Xem nhiều

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Gia đình

GĐXH - Sau 8 năm nghỉ việc để chăm sóc mẹ nuôi bệnh nặng, cô Sửu chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc của mẹ.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Chuyện vợ chồng
Sự thật bất ngờ về điều khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba!

Sự thật bất ngờ về điều khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba!

Gia đình
Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con
Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top