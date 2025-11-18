Mỹ nhân màn ảnh quê Bắc Ninh trở lại với hai dự án phim mới sau 10 năm vắng bóng

'Sương' Đỗ Hải Yến 14 năm sau 'Cánh đồng bất tận': Hạnh phúc bên chồng đại gia, sống kín tiếng GĐXH - Đỗ Hải Yến sau 14 năm đóng phim "Cánh đồng bất tận", cô hiện tại có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia. Dù không xuất hiện trước công chúng quá nhiều nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được quan tâm của khán giả.

Đỗ Hải Yến với phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh

Sau 10 năm tạm gác sự nghiệp để chuyên tâm cho gia đình, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã quay trở lại màn ảnh rộng để tiếp tục với nghiệp diễn.

Tạo hình của Đỗ Hải Yến trong bộ phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh".

Sau bước khởi động trở lại với màn ảnh lớn từ đầu năm 2025, sắp tới đây, Đỗ Thị Hải Yến sẽ xuất hiện trong dự án điện ảnh chủ đề huyền sử "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh", dự án được đầu tư quy mô lớn, chỉn chu về kịch bản lẫn sản xuất từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Sau Cánh Đồng Bất Tận (2010), đây sẽ là lần hợp tác thứ 3 của Đỗ Thị Hải Yến với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Vai diễn Hoàng hậu họ Dương là một vai vô cùng nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi cả về kỹ năng diễn xuất lẫn khí chất – thần thái của người diễn viên. Hoàng hậu họ Dương là một nhân vật then chốt trong xuyên suốt câu chuyện, có sức ảnh hưởng cả với vua Đinh tiền nhiệm lẫn những biến động triều chính sau đó.

Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến là một mảnh ghép vô cùng đắt giá trong dàn diễn viên mà nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều tin rằng, phong ba thời cuộc và nhịp tiến dồn dập của lịch sử trong truyền thuyết về "Hộ linh tráng sĩ – Bí mật mộ Vua Đinh" sẽ được tái diễn rõ rệt trên màn ảnh rộng thông qua năng lực hóa thân xuất sắc của cô cùng dàn diễn viên gạo cội.

Chồng Đỗ Hải Yến chăm sóc vợ ở hậu trường.





Đỗ Hải Yến kết hợp cùng Liên Bỉnh Phát

Có thể nói năm 2025 là một năm cực kỳ bận rộn với Đỗ Hải Yến khi cô góp mặt vào 2 dự án phim điện ảnh có mức đầu tư lớn. Ngoài "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh", mỹ nhân quê Bắc Ninh còn vào phim "Quán Kỳ Nam".

Trong phim này cô đóng cùng diễn viên Liên Bỉnh Phát - người vừa đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” của giải thưởng Kim Chung (Đài Loan - Trung Quốc). Về 2 nhân vật trong phim này, nhà sản xuất phim đã tung trailer để giới thiệu.

Đỗ Hải Yến đối diễn cùng Liên Bỉnh Phát trong "Quán Kỳ Nam".

Cụ thể, trailer chính thức của “Quán Kỳ Nam” giới thiệu nhiều hơn về Khang - nhân vật của Liên Bỉnh Phát. Khang là cư dân mới của một cư xá, được giới thiệu trong buổi họp tổ dân phố - một khung cảnh ấm cúng và đậm nét Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy Khang nhanh chóng trở thành “mục tiêu” đầy triển vọng trong mắt những bóng hồng ở đây như Luyến (Ngô Hồng Ngọc thủ vai), nhất là khi trailer tiếp tục tiết lộ anh là một dịch giả trẻ được giao cho dự án mà nhiều người ao ước. Thế nhưng cũng tại cư xá này, anh gặp Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến thủ vai), người phụ nữ lớn tuổi hơn làm nghề bán cơm tháng mà ban đầu anh tưởng cô mở quán ăn. Mỗi khung hình mà Kỳ Nam xuất hiện, thời gian như ngưng đọng và hình ảnh của cô cũng đọng lại trong lòng Khang như thế.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, phim điện ảnh “Quán Kỳ Nam” đã đạt giải thưởng “Shooting Star” tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii (HIFF), tiếp tục chinh phục khán giả quốc tế bằng chuyện tình đầy chất thơ của Khang và Kỳ Nam, cũng như bằng bức tranh Sài Gòn đầy sống động. Khán giả trong nước sẽ sớm được chiêm ngưỡng từng thước phim đầy rung động, những khung hình thinh lặng nhưng lại tựa hàng vạn lời nói, kể về tình cảm âm thầm nhưng âm ỉ và dai dẳng như những cơn sóng ngầm. Chuyến tàu trở về quá khứ của “Quán Kỳ Nam” đã sẵn sàng rời bến từ ngày 28/11/2025.

Mỹ nhân quê Bắc Ninh gây chú ý bởi nhan sắc đậm chất điện ảnh trong phim mới.

Đây cũng chính là dự án đánh dấu sự trở lại của Đỗ Hải Yến với màn ảnh. Khán giả đều rất mong chờ sự xuất hiện của cô. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngại, đề tài phim do mỹ nhân quê Bắc Ninh tham gia có phần trừu tượng đi tranh giải thì hợp nhưng khó đáp ứng được khán giả số đông. Đây cũng là điều diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã phải đối mặt khi trở lại với màn ảnh rộng. Được biết, "Trái tim què quặt" do nam diễn viên họ Quách đóng chính hiện đang có nguy cơ thua lỗ vì ế vé. Chính thông tin này cũng làm fan của Đỗ Hải Yến e ngại cho sự trở lại của cô.

Sinh năm 1982, Đỗ Hải Yến bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi và nhanh chóng được chú ý trên cả trong nước lẫn quốc tế qua vai diễn trong bộ phim Hollywood Người Mỹ trầm lặng. Trong giai đoạn 2000 – 2015, nữ diễn viên chỉ tham gia 7 bộ phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt ở những tác phẩm nghệ thuật như Chuyện của Pao (2006), Chơi Vơi (2009), Cánh đồng bất tận (2010) hay Cha và con và… (2015). Sau một thập kỷ vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh với hai dự án mới: Quán Kỳ Nam, vừa ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) và 1982, dự kiến ra mắt năm 2026.

