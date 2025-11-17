Đám cưới ngọt ngào của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Á hậu Miss Grand Việt Nam chia sẻ: "Cô dâu và chú rể chúng em hôm qua xin được gửi lời cám ơn đến với gia đình hai bên quý quan khách, các anh chị và bạn bè thân thương. Sự có mặt của mọi người để chứng kiến em bước từng bước chân lên lễ đường là điều mà em rất trân trọng. Khoảnh khắc mà em hằng ao ước trong đời đã thành hiện thực rồi… Giờ đây là một trang mới , vợ chồng em sẽ khắc ghi những ánh mắt yêu thương, những lời chúc mừng của cả nhà để làm một động lực để gìn giữ tình yêu và chăm sóc nhau đến mãi sau này".