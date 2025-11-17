Mới nhất
Đám cưới ngọt ngào của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Thứ hai, 18:59 17/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Hôn lễ của Đặng Hoàng Tâm Như - Á hậu Miss Grand Việt Nam 2023 đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Ở tuổi 26, người đẹp quê Thừa Thiên Huế quyết định kết hôn cùng chồng doanh nhân ngành công nghệ.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 1.Thêm một Á hậu nhà Sen Vàng kết hôn với chồng doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26

GĐXH - Á hậu Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã quyết định lên xe hoa với chồng là doanh nhân ngành công nghệ ở tuổi 26. Thời điểm này, người đẹp đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 2.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như mới đây đã có một đám cưới tuyệt đẹp tại khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Cô và chồng doanh nhân ngành công nghệ có một buổi lễ long trọng và đong đầy cảm xúc. Người đẹp đã viết những lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và khách mời.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 3.

Á hậu Miss Grand Việt Nam chia sẻ: "Cô dâu và chú rể chúng em hôm qua xin được gửi lời cám ơn đến với gia đình hai bên quý quan khách, các anh chị và bạn bè thân thương. Sự có mặt của mọi người để chứng kiến em bước từng bước chân lên lễ đường là điều mà em rất trân trọng. Khoảnh khắc mà em hằng ao ước trong đời đã thành hiện thực rồi… Giờ đây là một trang mới , vợ chồng em sẽ khắc ghi những ánh mắt yêu thương, những lời chúc mừng của cả nhà để làm một động lực để gìn giữ tình yêu và chăm sóc nhau đến mãi sau này".

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 4.

Trước khi có hôn lễ long trọng, ấm cúng, cặp đôi có 2 năm hẹn hò tìm hiểu nhau. Trong khoảng thời gian này, cặp đôi đã nảy sinh những giận hờn vì những khác biệt trong công việc. Tuy nhiên, duyên phận cùng sự thấu hiểu đã giúp họ vượt qua những thị phi để đi đến cái kết hạnh phúc.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 5.

Được biết, chồng Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1990 là một doanh nhân trong ngành công nghệ. Theo người đẹp tiết lộ, chồng là người hơi khô khan, ít nói nhưng sau khi hẹn hò, anh lại rất thú vị và lãng mạn. Chính những điều đó đã khiến Á hậu xứ Huế cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi ở bên.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 6.

Nói về việc kết hôn ở tuổi 26, Đặng Hoàng Tâm Như cho biết cô cảm thấy mọi việc đã "chín" để bước vào hành trình làm vợ, làm mẹ. Á hậu cho biết thời điểm sau khi thi Miss Grand Việt Nam, cô cảm thấy rất áp lực nhưng chính sự chia sẻ động viên của chồng đã giúp người đẹp cảm thấy bình yên hơn.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 7.

Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như còn tiết lộ gia đình chồng luôn coi cô như con đẻ, chăm sóc và quan tâm cô mọi việc trong cuộc sống. Hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ và trao đổi mọi việc với nhau một cách rất tự nhiên.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 8.

Những ngày trước hôn lễ, Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như rất bận rộn với công việc chuẩn bị.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 9.

Cuối cùng, sau những ngày bận rộn ấy, cô và chồng có một hôn lễ đẹp với tông chủ đáo là màu trắng sang trọng, tinh khiết.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 10.

Người đẹp sống trọn trong khoảnh khắc lãng mạn và yêu thương từ chú rể hơn 9 tuổi.

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 11.
Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 12.
Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 13.
Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 14.

Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô là Á hậu Miss Grand Vietnam 2023, từng là sinh viên Đại học Văn Lang ngành Thiết kế đồ họa, vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, tham gia gameshow thời trang Vietnam Next Top Model và gây được ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Ảnh: Hải Nguyễn

Đám cưới Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như và chồng doanh nhân hơn - Ảnh 15.Vừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ

GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Đỗ Quyên
