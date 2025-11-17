Mới nhất
'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh

Thứ hai, 11:59 17/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cảm ơn Mỹ Anh vì đã lắng nghe, cô cũng dự định chuyển vào miền Nam sinh sống.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh (Lan Phương) chứng kiến khoảnh khắc Đăng (Doãn Quốc Đam) sụp đổ, đứng khóc trong căn nhà từng là tổ ấm của mình trước khi kéo valy rời đi và sau đó cuộc gặp riêng của hai người đã rõ mọi chuyện.

"Đừng nói gì nữa, giờ tan nát hết cả rồi, cô vui chứ? Đừng nghĩ mình là đàn bà muốn nói gì thì nói và đàn ông sẽ phải nghe. Đây là những lời tử tế cuối cùng tôi có thể nói với cô. Bây giờ thì biến đi, đừng có đến gần gia đình tôi" - Đăng nói với Linh.

Linh xin lỗi Mỹ Anh trước khi rời đi trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

Đăng gặp Linh để nói ra những điều trách móc và muốn cô "biến đi" không muốn thấy nhau nữa.

Sau đó, Linh quyết định tới gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) ở quán trà, thông báo đã xin nghỉ việc ở công ty Hoàng Tuấn và sẽ vào Nam làm việc. "Trước khi đi, có một người tôi thực sự muốn gặp, đó là bé Minh. Tôi biết cô sẽ không đồng ý chính vì vậy tôi mới muốn xin được gặp cô nhờ chuyển tới bé Minh một lời xin lỗi vì để mọi chuyện đi đến nước này" - Linh nói.

Linh xin lỗi Mỹ Anh trước khi rời đi trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Linh quyết định gặp Mỹ Anh và nói rằng sẽ chuyển vào Nam sinh sống.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nói với Toàn (Tô Dũng) rằng không tìm thấy giấy đăng ký kết hôn để hoàn tất thủ tục ly hôn. Toàn nói giấy tờ quan trọng vẫn để đúng chỗ cũ nhưng Trúc Lam khẳng định không tìm thấy. Cô nói nếu chồng không tin thì có thể về nhà tự tìm.

Linh xin lỗi Mỹ Anh trước khi rời đi trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.

Toàn gặp Trúc Lam để nhờ tìm giấy đăng ký kết hôn, hoàn thiện thủ tục ly hôn.

Tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng vào 20h tối 17/11 trên kênh VTV3. 

Linh xin lỗi Mỹ Anh trước khi rời đi trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 4.'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

Linh xin lỗi Mỹ Anh trước khi rời đi trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 5.'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé

GĐXH - Bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương" tiếp tục áp đảo doanh thu phòng vé trong hai ngày cuối tuần qua.

Linh xin lỗi Mỹ Anh trước khi rời đi trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 6.Nguyễn Trần Trung Quân, Hải Yến Idol biểu diễn tại chương trình 'Thay lời tri ân 2025'

GĐXH - Chương trình "Thay lời tri ân 2025" nhằm tôn vinh các thầy cô giáo với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được truyền hình trực tiếp tối 16/11 trên kênh VTV1.

T.Hằng (th)
