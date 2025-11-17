'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh (Lan Phương) chứng kiến khoảnh khắc Đăng (Doãn Quốc Đam) sụp đổ, đứng khóc trong căn nhà từng là tổ ấm của mình trước khi kéo valy rời đi và sau đó cuộc gặp riêng của hai người đã rõ mọi chuyện.

"Đừng nói gì nữa, giờ tan nát hết cả rồi, cô vui chứ? Đừng nghĩ mình là đàn bà muốn nói gì thì nói và đàn ông sẽ phải nghe. Đây là những lời tử tế cuối cùng tôi có thể nói với cô. Bây giờ thì biến đi, đừng có đến gần gia đình tôi" - Đăng nói với Linh.

Đăng gặp Linh để nói ra những điều trách móc và muốn cô "biến đi" không muốn thấy nhau nữa.

Sau đó, Linh quyết định tới gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) ở quán trà, thông báo đã xin nghỉ việc ở công ty Hoàng Tuấn và sẽ vào Nam làm việc. "Trước khi đi, có một người tôi thực sự muốn gặp, đó là bé Minh. Tôi biết cô sẽ không đồng ý chính vì vậy tôi mới muốn xin được gặp cô nhờ chuyển tới bé Minh một lời xin lỗi vì để mọi chuyện đi đến nước này" - Linh nói.

Linh quyết định gặp Mỹ Anh và nói rằng sẽ chuyển vào Nam sinh sống.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nói với Toàn (Tô Dũng) rằng không tìm thấy giấy đăng ký kết hôn để hoàn tất thủ tục ly hôn. Toàn nói giấy tờ quan trọng vẫn để đúng chỗ cũ nhưng Trúc Lam khẳng định không tìm thấy. Cô nói nếu chồng không tin thì có thể về nhà tự tìm.

Toàn gặp Trúc Lam để nhờ tìm giấy đăng ký kết hôn, hoàn thiện thủ tục ly hôn.

Tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng vào 20h tối 17/11 trên kênh VTV3.



