'Tiểu tam' Linh bỏ đi xa, muốn xin lỗi con trai Mỹ Anh
GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cảm ơn Mỹ Anh vì đã lắng nghe, cô cũng dự định chuyển vào miền Nam sinh sống.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh (Lan Phương) chứng kiến khoảnh khắc Đăng (Doãn Quốc Đam) sụp đổ, đứng khóc trong căn nhà từng là tổ ấm của mình trước khi kéo valy rời đi và sau đó cuộc gặp riêng của hai người đã rõ mọi chuyện.
"Đừng nói gì nữa, giờ tan nát hết cả rồi, cô vui chứ? Đừng nghĩ mình là đàn bà muốn nói gì thì nói và đàn ông sẽ phải nghe. Đây là những lời tử tế cuối cùng tôi có thể nói với cô. Bây giờ thì biến đi, đừng có đến gần gia đình tôi" - Đăng nói với Linh.
Sau đó, Linh quyết định tới gặp Mỹ Anh (Phương Oanh) ở quán trà, thông báo đã xin nghỉ việc ở công ty Hoàng Tuấn và sẽ vào Nam làm việc. "Trước khi đi, có một người tôi thực sự muốn gặp, đó là bé Minh. Tôi biết cô sẽ không đồng ý chính vì vậy tôi mới muốn xin được gặp cô nhờ chuyển tới bé Minh một lời xin lỗi vì để mọi chuyện đi đến nước này" - Linh nói.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nói với Toàn (Tô Dũng) rằng không tìm thấy giấy đăng ký kết hôn để hoàn tất thủ tục ly hôn. Toàn nói giấy tờ quan trọng vẫn để đúng chỗ cũ nhưng Trúc Lam khẳng định không tìm thấy. Cô nói nếu chồng không tin thì có thể về nhà tự tìm.
Tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng vào 20h tối 17/11 trên kênh VTV3.
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 47 phút trước
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review: Tư duy mới cho một ngành đặc thùXem - nghe - đọc - 48 phút trước
GĐXH - "Quản trị và Lãnh đạo trong Y tế" là ấn phẩm tập hợp 10 bài viết kinh điển của Harvard Business Review về quản trị và lãnh đạo, được tuyển chọn riêng cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
Từng xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân Tài năng Âm nhạc Việt 2025, song, giọng ca Ân Đức Nhân vẫn tiếp tục chinh phục đam mê âm nhạc và một lần nữa ghi danh vào vòng Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.
Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshowXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.
Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa Khả Ngân và nam tài tử Ấn Độ cuốn hút qua bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam).
Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồngXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.
Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh TamXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.
Đăng (Doãn Quốc Đam) thú nhận lý do ly hôn với con traiXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng thú nhận với con trai lý do bố mẹ ly hôn là do lỗi của bố.
Phó viện trưởng Hằng Thu phát hiện chồng đang nguy kịchXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 "Lằn ranh", Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu bàng hoàng phát hiện chồng đang rơi vào tình trạng nguy cấp.
GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên xúc động trong đêm nhạc 'Lời ca còn mãi'Xem - nghe - đọc
GĐXH - Nhân dịp 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, để tri ân, tôn vinh cố GS.NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm nhạc "Lời ca còn mãi". Trong đêm nhạc, GS.NGND Trần Thu Hà, vợ GS.NSND Trung Kiên đã nghẹn ngào xúc động