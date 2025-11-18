3 'cô giáo hoa hậu' lần hiếm hoi tiết lộ thu nhập so với showbiz

Trong khi nhiều người đẹp chọn con đường kinh doanh hay chỉ tập trung các sự kiện liên quan đến showbiz sau đăng quang thì Phạm Ngọc Phương Anh (Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020), Phương Thanh (Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024) và Lê Âu Ngân Anh (Hoa hậu Đại dương 2017) lựa chọn chuyên tâm vào công việc giảng dạy ở các trường đại học. Họ là giảng viên, cán bộ tại các trường đại học uy tín: RMIT Việt Nam, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Đại học Hoa Sen TPHCM.



Thách thức định kiến

Nếu Phương Thanh may mắn khi được đón nhận nồng nhiệt từ sinh viên Đại học Sân khấu Hà Nội thì Phạm Ngọc Phương Anh từng lo lắng khi thông tin mình đi dạy bị rò rỉ trên mạng xã hội trước khi cô chính thức công bố.

"Khi ai đó đăng lên nhóm sinh viên, tôi thấy xuất hiện khá nhiều bình luận hoài nghi, thậm chí tiêu cực. Lúc đó tôi cũng lo vì sợ sinh viên sẽ nhìn mình khác đi", Phương Anh bày tỏ. Tuy nhiên, thực tế lại không bi quan như cô nghĩ.

Phương Anh chia sẻ với VietNamNet: "Khi chính thức bước chân vào trường, mọi điều lại rất ấm áp. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ sinh viên nào thiếu tôn trọng. Ngược lại, các bạn ở RMIT rất lịch sự, lễ phép và cực kỳ dễ thương". Cô bắt đầu làm series #cogiaophuonganh trên TikTok sau khoảng 1 năm đi dạy vì muốn đợi đến khi thực sự vững vàng với công việc, hiểu rõ cảm xúc của nghề và của sinh viên mới bắt đầu sáng tạo nội dung về công việc.

Lê Âu Ngân Anh thấy may mắn vì môi trường học thuật công tâm, minh bạch. Đồng nghiệp và lãnh đạo không nhìn vào danh hiệu của cô mà đánh giá kết quả công việc giảng dạy thế nào, phản hồi từ sự hài lòng của sinh viên, mức độ đóng góp của người đẹp cho khoa.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Cảm xúc khi lần đầu đứng lớp

Dù đã quen với ánh đèn sân khấu và hay trò chuyện trước hàng nghìn khán giả, cả 3 đều thừa nhận cảm giác lần đầu đứng lớp hoàn toàn khác biệt. Phương Thanh không giấu giếm một chút áp lực vì ở đây, cô không chỉ trình diễn mà còn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống.

Phạm Ngọc Phương Anh hiện giảng dạy tại RMIT Việt Nam cũng có trải nghiệm tương tự: "Lần đầu tiên đứng lớp, tôi nhớ rõ khoảnh khắc đó - khi nhìn xuống thấy ánh mắt tò mò và mong đợi của sinh viên. Một trách nhiệm rất lớn xuất hiện trong tôi đó không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải tạo ra năng lượng tích cực để các em cảm thấy được truyền cảm hứng".

Trong khi đó, Lê Âu Ngân Anh lại nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác hơn. Cô chia sẻ với VietNamNet: "Danh hiệu hoa hậu khiến người ta tò mò nhưng cũng khiến họ đặt ra một dấu hỏi lớn về thực lực của tôi. Sinh viên có thể đến lớp buổi đầu tiên vì tò mò 'cô giáo hoa hậu' nhưng để giữ các em ở lại 15 tuần, hào hứng với môn học, danh hiệu gì cũng không giúp được".

Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Phương Thanh.

Khi sinh viên trở thành nguồn cảm hứng

Cả 3 đều có những kỷ niệm đẹp với sinh viên nhưng mỗi người lại ghi nhớ theo cách riêng. Phương Thanh xúc động kể về một sinh viên rụt rè trong bài tập "ký ức cảm xúc diễn viên": "Sau 1 lượt lớp kể về câu chuyện vui hoặc buồn, đến lượt bạn ấy chia sẻ bỗng bạn bật khóc. Lúc đó, tôi đã trấn an bằng cách kể câu chuyện của cá nhân rồi bạn ấy đã tự tin hơn và đứng trước lớp kể câu chuyện của mình. Sau đó, bạn hay nhắn tin những lúc cần lời khuyên hay có giải thưởng mới nhận. Tôi hạnh phúc khi chứng kiến học sinh trưởng thành từng ngày".

Còn Phương Anh nhớ mãi khoảnh khắc một sinh viên nhắn tin hỏi thăm khi đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng khiến Phương Anh càng trân quý hơn tình cảm của sinh viên.

Lê Âu Ngân Anh trân trọng những email cảm ơn từ sinh viên sau khi ra trường: ''Hôm nay đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi em câu hỏi tình huống y hệt case study (nghiên cứu tình huống - PV) cô cho lớp làm. Em áp dụng đúng mô hình cô dạy và được đánh giá cao, đậu phỏng vấn" . Người đẹp nhấn mạnh với một người làm đào tạo, không có lời cảm ơn nào quý giá hơn việc thấy kiến thức của mình được sinh viên chuyển hoá thành sự tự tin và cơ hội thành công trong thực tế.

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh.

Không phải con đường làm giàu

Về vấn đề thu nhập, cả 3 đều có quan điểm cởi mở và thực tế. Phạm Ngọc Phương Anh cho biết mức thu nhập ở RMIT rất tốt so với mặt bằng chung của nghề giảng viên, đặc biệt trong môi trường học thuật quốc tế. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận đi kèm với đó là trách nhiệm lớn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu.

Phương Thanh cũng tiết lộ với VietNamNet: "Nghề giảng viên không phải là nghề 'giàu tiền' nhưng là nghề 'giàu ý nghĩa'. Tôi chọn công việc này vì cảm thấy mình đang làm được điều có ích và lớn hơn đó là được tiếp tục công việc dạy học của bà".

Lê Âu Ngân Anh cũng chia sẻ thu nhập của một giảng viên khó có thể so sánh với thu nhập theo dự án trong ngành sự kiện hoặc các lĩnh vực kinh doanh khác. Nhưng cô nhấn mạnh: "Chọn nghề giáo không phải vì nó là con đường làm giàu nhanh nhất. Chúng ta nhận về một lợi nhuận khác: đó là sự ổn định, là môi trường hỗ trợ tốt về định hướng nghiên cứu, là sự kính trọng và niềm vui khi thấy các bạn sinh viên trưởng thành và thành công".

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc

Ba người đẹp đều có cách riêng để cân bằng giữa công việc giảng dạy và cuộc sống cá nhân. Phương Thanh lựa chọn sống chậm. Khi đi dạy, cô tập trung cho sinh viên, khi đi học tập trung vào việc nghe giảng; khi tham gia hoạt động xã hội dành trọn tâm huyết; còn khi ở nhà, người đẹp tắt điện thoại và dành thời gian cho gia đình, cho chính mình.

Phạm Ngọc Phương Anh không cố gắng "cân bằng" theo nghĩa truyền thống mà học cách hòa quyện mọi thứ lại với nhau.'' Giảng dạy, sáng tạo nội dung và các hoạt động khác đều xuất phát từ cùng một nguồn năng lượng - đó là niềm yêu thích được chia sẻ", cô nói.

Lê Âu Ngân Anh - Phó Trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Hoa Sen TPHCM vừa học Tiến sĩ vừa nuôi con nhỏ - có triết lý sống thực tế: "Cân bằng không phải là chia đều 1/2 hay 1/4 mà là một sự linh hoạt nhịp nhàng, biết từng thời điểm cần ưu tiên cho công việc nào nhiều hơn". Cô đặt sức khỏe lên hàng đầu và tạo lập thói quen cố định: "Từ 18h - 21h tối sẽ là thời gian chất lượng dành cho con trai hoặc cùng cả nhà đi chơi, ra ngoài ăn. Sau khi con trai đi ngủ đó là khoảng thời gian tôi giải quyết những việc còn tồn đọng trong ngày hoặc khoảng tĩnh lặng dành cho việc nghiên cứu".

Hành trình từ danh hiệu sắc đẹp đến giảng đường của Phạm Ngọc Phương Anh, Phương Thanh và Lê Âu Ngân Anh là minh chứng cho việc các người đẹp có thể cống hiến cho giáo dục một cách nghiêm túc. Danh hiệu có thể mở cửa nhưng chỉ có thực lực, tâm huyết và sự kiên trì mới giúp họ đứng vững trên bục giảng.

Ảnh: Tư liệu