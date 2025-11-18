Tuấn Hưng: 'Không có mất mát nào lớn bằng việc phải xa mẹ'
GĐXH – Sau khi hoàn tất việc hiếu cho mẹ, Tuấn Hưng đã có những dòng viết xúc động.
Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng viết: “Ngày hôm nay là ngày buồn nhất kể từ khi con sinh ra trên đời vì phải xa mẹ. Không có nỗi đau, mất mát nào lớn bằng sự chia ly này, và chúng con đã phải chấp nhận sự thật ấy như một phần của cuộc sống.
Những ngày ốm bệnh và đau đớn của mẹ không còn nữa, và giờ đây linh hồn mẹ đã về cõi vĩnh hằng. Sự ra đi của mẹ để lại cho toàn thể gia đình niềm thương nhớ vô hạn, và chúng con sẽ cố gắng niệm Phật, tu tâm tích đức để mẹ được siêu thoát về nơi đất Phật".
Được biết, mẹ của Tuấn Hưng sau thời gian tuổi cao bệnh nặng đã rời cõi tạm vào ngày 15/11. Suốt thời gian bà đau bệnh, bà luôn nhận được sự chăm sóc từ gia đình; đặc biệt là vợ của Tuấn Hưng luôn túc trực bên cạnh mẹ chồng. Trên trang cá nhân, Thu Hương – vợ Tuấn Hưng – cũng viết những dòng đầy xúc động về mẹ chồng, kể lại hành trình chăm sóc bà và tình cảm mà cô luôn trân trọng dành cho người mẹ chồng gần gũi, ấm áp.
“Những ngày mẹ khỏe, lại ngồi nói chuyện vui cũng là ‘Thỏ ơi’ (tên ở nhà của Thu Hương). Nhưng kể cả những ngày mẹ đau nhất cũng vẫn ‘Thỏ ơi, Thỏ ơi, mẹ đau con ạ’. Mẹ bảo con là con gái yêu của mẹ. Và con tin rằng chắc cũng có một kiếp nào đó con đã từng là con gái ruột của mẹ, nên kiếp này mẹ con mình mới có sợi dây nhân duyên sâu dày và yêu thương đến như vậy. Cuộc đời này thật vô thường mẹ nhỉ. Mới đêm hôm trước, gần 3 rưỡi sáng, mẹ đau còn gọi con lên ngồi cạnh, nắm tay mẹ. Cả đêm đó, con vẫn ngồi niệm Phật và bóp chân cho mẹ; đến khi mẹ hết đau và ngủ ngon, con mới an tâm đi ngủ. Vậy mà chỉ đến tối hôm sau thôi, mẹ đã ra đi rồi mẹ ạ”, vợ của Tuấn Hưng viết.
Chỉ qua những dòng viết ngắn của Thu Hương, khán giả phần nào hiểu được sự tận tâm, tận lực của cô dành cho mẹ chồng. Qua đó, người hâm mộ càng thấy rõ hơn tình cảm gắn bó giữa mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình Tuấn Hưng. Hơn 10 năm làm dâu, Thu Hương luôn ứng xử chân thành, yêu thương và cũng nhận lại những điều tốt đẹp từ gia đình ca sĩ.
Còn về phía mẹ ca sĩ Tuấn Hưng, trong hành trình của anh luôn có bóng dáng của mẹ. Bà là người phụ nữ tần tảo, “hai sương một nắng” với gánh hàng của mình ở chợ Đồng Xuân. Dù cuộc sống buôn bán vất vả, mẹ anh vẫn nhẫn nại lo cho con cái cuộc sống đủ đầy.
Tuấn Hưng từng kể về thơ ấu của mình rằng từ bé anh đã theo mẹ lên chợ Đồng Xuân – Bắc Qua, nơi mẹ buôn bán bao năm từ cân chè đến vài bức tranh lụa. Những ký ức theo mẹ đi buôn đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp.
