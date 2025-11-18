Mới nhất
'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh)

Thứ ba, 09:31 18/11/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi cảm thấy thất bại nặng nề nên "tiểu tam" Linh rơi vào trạng thái lo âu, nên đã gặp Mỹ Anh để xin lỗi bé Minh và thông báo sắp vào Nam làm việc.

Trong tập 43 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Mỹ Anh (Phương Oanh) đã tâm sự với Trúc Lam (Quỳnh Kool), hai chị em nhớ lại ngày xưa hồi còn bé đầy ắp kỷ niệm, vô lo vô nghĩ không như bây giờ. Hai chị em nói về chuyện ly hôn. Mỹ Anh cho biết cô nhận ra ly hôn không chỉ rời xa một người, mà còn rời xa chính mình. Còn Trúc Lam, lúc ký giấy ly hôn, cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh, nhưng sau đó lại tiếc nuối. 

Linh (Lan Phương) tình cờ nghe được thông tin căn hộ nhà Mỹ Anh đã giao bán và gia đình đã chuyển đi. Cô liền lên căn hộ thì bắt gặp Đăng (Doãn Quốc Đan) đang khóc nức nở một mình trong ngôi nhà của mình. Hình ảnh này khiến Linh không khỏi nhói lòng. 

Vừa thấy Linh, Đăng vội lau nước mắt và nhìn cô với ánh mắt đầy hận thù. Sau khi nói vài lời, Đăng giục Linh "biến đi! Đừng có đến gần gia đình tôi". Linh không hiểu sao sau khi đạt được mục đích phá nát hạnh phúc gia đình Đăng - Mỹ Anh, cô lại đau khổ như thế này. Linh mất ngủ, nhức đầu, tim đập nhanh, lo âu... nên cô gọi điện cho bác sĩ để xin đơn thuốc nhưng đã bị từ chối vì thuốc rối loạn tâm thần không thể kê đơn như vậy.

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 1.

Đăng đau khổ, buông những lời nhiếc móc với Linh. Ảnh VTV

Linh đã quyết định đến quán trà để gặp Mỹ Anh và nói hết toàn bộ sự thật. "Cảm ơn Mỹ Anh rất nhiều đã đồng ý ngồi với tôi hôm nay sau những gì đã xảy ra" - Linh mở đầu câu chuyện. Sau đó, cô thông báo đã xin nghỉ việc ở Hoàng Tuấn và sẽ vào miền Nam làm việc, trước khi đi muốn gửi lời xin lỗi tới bé Minh. 

Mỹ Anh đáp lại, chuyện gặp bé Minh và tiết lộ sự thật là điều không thể, bởi trong mắt bé Minh, Linh vẫn là một cô hàng xóm dễ mến và tử tế. Mỹ Anh không muốn Linh trở thành một khoảng đen tối trong ký ức của con trai mình.

Sau đó, Linh tiếp tục nói hết sự thật lòng mình. Cô khẳng định ngay từ đầu không muốn đi đến ngày hôm nay nhưng vì sự hoàn hảo của Mỹ Anh, vì cuộc sống của Mỹ Anh đang có, thực sự khiến người khác cảm thấy thách thức.

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 2.

Linh cảm thấy đau khổ, dằn vặt khi đã gây ra đổ vỡ cho gia đình Mỹ Anh. Ảnh VTV

Sau đó, Linh bật khóc nức nở vì hình ảnh bé Minh kéo vali rời khỏi căn hộ khiến cô nhớ đến quá khứ của mình - một cô bé Linh chứng kiến bố mẹ ly hôn. Hình ảnh đó như một lần nữa cứa vào nỗi đau mà cả đời này cô không quên. 

"Tôi không biết quá khứ cô đã phải trải qua những gì để trở thành người như bây giờ, nhưng tôi mong những ngày tháng sau này, cô có thể sống nhẹ nhàng hơn. Cô không phải oán giận khi thấy người khác hạnh phúc, cũng không phải mang nỗi đau ra để so bì hơn thua và nhất là không phải hối hận với chính mình" - Mỹ Anh nói với Linh.

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 3.

Linh càng thêm nhói đau trước những câu nói của Mỹ Anh và những chuyện xảy ra thời thơ ấu. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Kim Ngân (Việt Hoa) vẫn quyết tâm thuyết phục Dũng (Đức Hiếu) điều chỉnh menu của quán - bổ sung bán trà sữa. Dù mắng Ngân "dai như đỉa" nhưng Dũng cuối cùng cũng đành phải "thua" cô, đồng ý nghiên cứu công thức pha trà sữa.

Sau khi ổn định chỗ ở mới, Mỹ Anh tới quán trà để bàn bạc với Ngân và Dũng về ý kiến thay đổi menu của Ngân. Với sự thuyết phục của Ngân, Mỹ Anh đã đồng ý thử những loại trà sữa như Ngân đề xuất. Để xoa dịu Dũng, Ngân khen anh luôn là "trà nghệ sư số 1 Việt Nam" trong lòng cô.

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 4.
'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 5.

Kim Ngân tiếp tục nịnh Dũng để được bán trà sữa. Ảnh VTV

Toàn và Trúc Lam hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Trúc Lam đến trước và gọi sẵn cà phê theo đúng khẩu vị của chồng. Lam thông báo toà trả lại hồ sơ của hai vợ chồng vì không có giấy đăng ký kết hôn. Mặc Toàn khẳng định để ở tủ đầu giường nhưng Lam vẫn thông báo không tìm thấy. 

Sau đó, cô còn gợi ý Toàn về nhà để tìm. Tuy nhiên, Toàn ngây thơ cứ một mực khẳng định không vứt giấy tờ lung tung, mà không hiểu ý vợ muốn chồng quay về nhà.

'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 6.
'Tiểu tam' Linh thêm đau khổ trước những lời của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 7.

Trúc Lam tìm cách níu kéo hôn nhân. Ảnh VTV

