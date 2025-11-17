Mới nhất
Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Thứ hai, 16:08 17/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từ khi về hưu đã tái xuất ở một số bộ phim điện ảnh, cuộc sống hiện tại kín tiếng và dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm gặp.

Diễn viên Quốc Tuấn và hành trình đầy nước mắt bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Diễn viên, đạo diễn Quốc Tuấn (sinh năm 1961), tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau thời gian làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh chuyển về Hãng phim truyện Việt Nam và từng thử sức với vai trò đạo diễn trong phim dài 55 tập Trái tim kiêu hãnh năm 2010. Tuy nhiên, Quốc Tuấn được biết đến nhiều với tư cách diễn viên.

Diễn viên Quốc Tuấn và hành trình đầy nước mắt bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Bộ phim "12A và 4H" có sự tham gia của Quốc Tuấn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả về một nhân vật thầy giáo tận tâm, yêu mến học trò. Thời điểm đóng series "12A và 4H", Quốc Tuấn là gương mặt mới của làng điện ảnh. Thành công của vai diễn giúp tên tuổi anh phổ biến hơn.

Diễn viên Quốc Tuấn và hành trình đầy nước mắt bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 5.

Quốc Tuấn tiếp tục tham gia loạt dự án như: "Những người sống bên tôi", "Người vác tù và hàng tổng". Ở lĩnh vực phim điện ảnh, anh cũng để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: "Nơi núi rừng yên ả", "Ai chết cho người đẹp", "Vầng trăng lửa", "Lời thì thầm của chiến tranh", "Hà Nội mùa đông 46", "Ðiện Biên Phủ trên không"... Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang giai đoạn đỉnh cao, từ năm 2005 nam diễn viên bỗng dưng vắng bóng thời gian dài trên phim ảnh, chỉ xuất hiện với vai trò đạo diễn phim. Lý do sau đó khiến khán giả xúc động khi biết Quốc Tuấn tạm gác sự nghiệp để chăm sóc, chữa trị bệnh cho con trai.

Diễn viên Quốc Tuấn và hành trình đầy nước mắt bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 9.

Sau 30 năm, sự nghiệp diễn xuất của Quốc Tuấn khá thành công nhưng chuyện đời của diễn viên Quốc Tuấn lại là những trang thấm đẫm nước mắt. Anh lập gia đình khi đã 39 tuổi. Năm 2002, vợ chồng anh mới có con. Nhưng không may, bé Bôm (Nguyễn Anh Tuấn) chào đời đã mang căn bệnh xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp. Trải qua cuộc hành trình nhiều năm đồng hành cùng con đi nhiều nơi chữa trị, phẫu thuật giành lại sự sống... Bôm đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện đã tốt nghiệp.

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh - Ảnh 5.

Năm 2021, Quốc Tuấn nghỉ hưu tại Hãng phim truyện Việt Nam. Nhiều năm nay, anh chủ yếu viết kịch bản phim, TVC, tiểu phẩm, đạo diễn phim ngắn để có chi phí, tiện chăm sóc con trai. Từ khi nghỉ hưu và sức khỏe của Bôm tốt hơn, Quốc Tuấn đã tham gia diễn xuất. Cụ thể, Quốc Tuấn đã tham gia vở kịch "Cuộc chiến không cân sức" phát sóng trên VTV1 do diễn viên Kim Oanh làm đạo diễn.


Diễn viên Quốc Tuấn cuộc đời đẫm nước mắt, tuổi U70 vẫn đồng hành bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 6.

Năm 2023, Quốc Tuấn tham gia một vai phụ trong phim "Người vợ cuối cùng", đánh dấu sự trở lại sau 18 năm vắng bóng điện ảnh. Khán giả bất ngờ khi thấy Quốc Tuấn vào vai ông Thanh - bố của Linh do Kaity Nguyễn đóng. Diễn viên Quốc Tuấn vào vai ông bố nghèo, có tạo hình khắc khổ và rất ít thoại. Anh chỉ xuất hiện khoảng 10 phân đoạn trong phim nhưng đóng vai trò mấu chốt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Linh.

Diễn viên Quốc Tuấn cuộc đời đẫm nước mắt, tuổi U70 vẫn đồng hành bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 7.

Cũng trong năm 2023, Quốc Tuấn tiếp tục góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Cu li không bao giờ khóc". Bộ phim là sự kết hợp trên màn ảnh giữa Quốc Tuấn và NSND Minh Châu, hai nghệ sĩ kỳ cựu của Hãng phim truyện Việt Nam trong vai những người bạn cũ. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 2 ra rạp trong vòng 1 năm qua của diễn viên Quốc Tuấn sau "Người vợ cuối cùng".

Diễn viên Quốc Tuấn cuộc đời đẫm nước mắt, tuổi U70 vẫn đồng hành bên con trai mắc bệnh hiếm gặp - Ảnh 8.

Năm 2024, Quốc Tuấn có một vai diễn thú vị trong trong "Mưa trên cánh bướm", đó là một người đàn ông trẻ trung, vui vẻ... Anh mặc áo hoa, mang gương mặt vui tươi cùng năng lượng tích cực lên màn ảnh. "Mưa trên cánh bướm" từng giành 2 giải thưởng tại LHP Venice 2024. Vai Quang của Quốc Tuấn chỉ có 1-2 cảnh nhưng lại rất quan trọng, là cú chốt cho đoạn cao trào của phim.

Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh - Ảnh 9.

Ở tuổi U70, diễn viên Quốc Tuấn dù tham gia diễn xuất nhưng vẫn chọn cuộc sống bình dị, kín tiếng. Trải qua nhiều biến cố, chứng kiến con trai ngày một trưởng thành, Quốc Tuấn chiêm nghiệm được rằng không phải tiền bạc, hay điều gì ghê gớm, mà sự tĩnh tâm và thanh thản trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất. Nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ, chặng đường anh đồng hành cùng con trai vẫn còn rất dài phía trước.

(Ảnh: VTV, Vietnamnet, Thanh niên, Tư liệu, Internet)

"Táo bà" Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

GĐXH - NSƯT Minh Vượng thành công với nghề diễn hàng chục năm qua nhưng lại có cuộc sống riêng nhiều trắc trở, hiện sống độc thân trong căn nhà tập thể giản dị.

Đạo diễn "Mẹ chồng tôi" về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì "không đâu bằng Việt Nam"Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

"Truy tìm Long Diên Hương" - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé'Truy tìm Long Diên Hương' - phim có Doãn Quốc Đam thống trị doanh thu phòng vé

GĐXH - Bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương" tiếp tục áp đảo doanh thu phòng vé trong hai ngày cuối tuần qua.


Thanh Hằng (th)
'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

Huyền Lizzie tiết lộ điều 'cực hình' để tham gia 'Cách em 1 milimet'

Huyền Lizzie tiết lộ điều 'cực hình' để tham gia 'Cách em 1 milimet'

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ Anh

Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 48 phút trước

GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.

Nam thần giải Kim Chung bối rối hôn 'nàng Pao' Đỗ Hải Yến

Nam thần giải Kim Chung bối rối hôn 'nàng Pao' Đỗ Hải Yến

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Liên Bỉnh Phát cho biết khi tham gia phim cùng diễn viên Đỗ Hải Yến, anh gặp một tình huống khó xử.

Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!

Nam Giám đốc lọt Chung kết Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Hóa ra từng ẵm giải Quán quân một cuộc thi âm nhạc!

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

Từng xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân Tài năng Âm nhạc Việt 2025, song, giọng ca Ân Đức Nhân vẫn tiếp tục chinh phục đam mê âm nhạc và một lần nữa ghi danh vào vòng Chung kết Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.

Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshow

Lộ khoảnh khắc Trương Nam Thành bị ngất xỉu trong một gameshow

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Nam Thành đã bị ngất xỉu trong chương trình "Sao nhập ngũ", anh được ê-kíp chăm sóc rất tận tình.

Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hương Giang gây bất ngờ khi từ bỏ thiết kế cầu kỳ, chọn áo dài trắng mang tên "The Long Dream Dress" - kể câu chuyện giấc mơ cá nhân tại Miss Universe 2025.

Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'

Khả Ngân và chuyện tình xuyên biên giới với nam tài tử Ấn Độ trong 'Vạn dặm yêu em'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa Khả Ngân và nam tài tử Ấn Độ cuốn hút qua bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam).

Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồng

Phó viện trưởng Hồng Thu (Hồng Diễm) phát hiện thẻ đen bí ẩn của chồng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 “Lằn ranh”, Vinh tìm luật sư để mong thoát tội; Hồng Thu bất ngờ phát hiện tấm thẻ đen bí ẩn trong viện nơi chồng đang nằm điều trị bệnh.

Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của bé Pi - con trai gần 3 tháng tuổi. Những biểu cảm ngọt ngào của bé khiến Á hậu Thụy Vân, MC Mai Ngọc và sao Việt "lịm tim".

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹ

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹ

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.

Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh Tam

Triển lôi kéo cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề khó của Trinh Tam

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 13 phim "Lằn ranh", Triển khéo léo thông qua ông Thân cựu Chủ tịch tỉnh để giải quyết vấn đề hồ sơ cấp sổ hồng cho dự án chung cư Trinh Tam.

Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80

Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80

Giải trí

GĐXH - "Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Bất ngờ tôi được lọt vào top 10 chung cuộc", NSND Thu Quế tiết lộ.

Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Giải trí
Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Hương Giang gây bất ngờ với trang phục dân tộc tại Miss Universe 2025

Giải trí
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz
Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ

Giải trí

