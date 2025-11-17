Diễn viên Quốc Tuấn '12A và 4H' gác sự nghiệp đỉnh cao để lo cho con trai, khi về hưu sống kín tiếng dù đã tái xuất điện ảnh

Quốc Tuấn tiếp tục tham gia loạt dự án như: "Những người sống bên tôi", "Người vác tù và hàng tổng". Ở lĩnh vực phim điện ảnh, anh cũng để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: "Nơi núi rừng yên ả", "Ai chết cho người đẹp", "Vầng trăng lửa", "Lời thì thầm của chiến tranh", "Hà Nội mùa đông 46", "Ðiện Biên Phủ trên không"... Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang giai đoạn đỉnh cao, từ năm 2005 nam diễn viên bỗng dưng vắng bóng thời gian dài trên phim ảnh, chỉ xuất hiện với vai trò đạo diễn phim. Lý do sau đó khiến khán giả xúc động khi biết Quốc Tuấn tạm gác sự nghiệp để chăm sóc, chữa trị bệnh cho con trai.