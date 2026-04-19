Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?

Chủ nhật, 19:00 19/04/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai hoàng hậu họ Dương trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" khiến khán giả rất quan tâm. Dù đã ở tuổi trung niên, trải qua vài lần sinh nở nhưng nhan sắc của cô vẫn gây chú ý.

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

GĐXH - Đảm nhận vai Hoàng hậu Dương Vân Nga, diễn viên Đỗ Hải Yến đã về Ninh Bình thăm di tích cố đô Hoa Lư, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị lịch sử để có thêm chất liệu cho vai diễn.

Đỗ Thị Hải Yến trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" vào Hoàng hậu họ Dương. Nhân vật được lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga - người phụ nữ gắn với bước ngoặt lịch sử đầu thời kỳ dựng nước, giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực giữa các triều đại. Dù sử sách ghi chép không nhiều, hình tượng Hoàng hậu họ Dương vẫn được truyền tụng với dung nhan phúc hậu, khí chất quyền quý. Việc chọn Đỗ Thị Hải Yến được cho là thuyết phục khán giả bởi nữ diễn viên quê Bắc Ninh hội tụ được đầy đủ yếu tố này.

Thực tế, Đỗ Thị Hải Yến đã 43 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng ở đời thực cô vẫn giữ được vẻ đẹp "nàng thơ", đằm thắm, dịu dàng.

Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, Đỗ Thị Hải Yến cho biết, cô cũng chỉ làm những việc thông thường như dưỡng da, đắp mặt nạ, ăn uống khoa học.

Đúng như Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ vốn có vóc dáng mảnh mai, lại dân múa nên hình thể của cô luôn cân đối, gọn gàng.

Khán giả chưa bao giờ thấy cô phải giảm cân vì vóc dáng của Đỗ Thị Hải Yến từ trước đến nay luôn mảnh mai như vậy.

Nhờ sở hữu cơ địa chuẩn đẹp nên Đỗ Thị Hải Yến luôn xuất hiện trước khán giả với hình ảnh hoàn hảo cùng khí chất sang trọng.

Ở tuổi 43, làn da của Đỗ Thị Hải Yến cũng được rất nhiều người hâm mộ.

Dường như thời gian đã bỏ qua Đỗ Thị Hải Yến để cô luôn duy trì được nhan sắc rực rỡ như hiện tại.

Mỗi lần xuất hiện Đỗ Thị Hải Yến lại nổi bật giữa đám đông bởi nét xinh đẹp "trời ban" của mình.

Ảnh: FBNV

Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đã nghẹn ngào nói về cảm xúc của mình khi trở lại với phim ảnh và lần trở lại này cô gây rung động với khán giả bởi vai diễn rất "phản ứng hóa học" với đàn em kém tuổi - diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Cùng chuyên mục

Thời trang - 1 ngày trước

Áo sơ mi – item tưởng chừng quen thuộc trong tủ đồ, đang được “làm mới” mạnh mẽ trong mùa hè 2026 với loạt công thức phối đồ linh hoạt và giàu tính ứng dụng.

Thời trang - 2 ngày trước

Quan sát những bản phối mà các nàng thơ Pháp mang đến Tuần lễ thời trang Paris, tất cả đều toát lên vẻ thời thượng và quyến rũ.

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Huỳnh Trần Ý Nhi gây ấn tượng với phong cách thời trang đơn giản, năng động, cùng vóc dáng thu hút khi xuất hiện ở Úc.

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Lan Khuê gây chú ý với outfit sành điệu và bộ trang sức Bulgari giá trị gần 1 tỷ đồng.

Thời trang - 4 ngày trước

Không phải cứ phối đồ cầu kỳ mới gây ấn tượng. Trong thực tế, những outfit nhận được nhiều lời khen nhất lại thường rất đơn giản: dễ mặc, gọn gàng và vừa vặn với hoàn cảnh. Mùa hè 2026, xu hướng công sở cũng đi theo hướng này: tinh giản nhưng có tính toán. Chỉ cần chọn đúng công thức, bạn hoàn toàn có thể mặc đẹp mỗi ngày mà không cần mất quá nhiều thời gian.

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Sắc trắng là màu mà chị em nào cũng sở hữu trong tủ đồ của mình. Nhưng để set đồ thêm khí chất, hãy học theo cách của Hồ Ngọc Hà. Chị em từ trẻ đến trung niên đều có thể áp dụng.

Thời trang - 6 ngày trước

Những bộ trang phục nổi bật của người nổi tiếng trên phố luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các tín đồ thời trang.

Thời trang - 1 tuần trước

Hãy cùng khám phá những cách phối giày boots chuẩn style ngầu, giúp bạn tự tin thể hiện chất riêng và khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo.

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với phong cách street style mới lạ. Cô thử nghiệm mốt quần tụt và áo croptop, thể hiện sự tự tin và cá tính.

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Á hậu Hoàng Thùy ở tuổi 33 đã quyết định casting Victoria's Secret, để có được vóc dáng đẹp, cô "độ" vẻ ngoài ra sao?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

