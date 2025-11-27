Sau gần 10 năm chăm lo gia đình, Đỗ Thị Hải Yến nói gì khi trở lại màn ảnh?

Hạnh phúc ở tuổi 39 của Đỗ Thị Hải Yến Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đang tận hưởng cuộc sống yên ấm, đủ đầy bên ông xã doanh nhân và ba con.

Sau khi ra mắt thành công và nhận về nhiều đánh giá tích cực tại sự kiện công chiếu phim tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 24/11/2025, "Quán Kỳ Nam" và ê-kíp làm phim tiếp tục ra mắt khán giả Hà Nội.

Trong sự kiện có sự góp mặt của đoàn làm phim "Quán Kỳ Nam" với đạo diễn Leon Lê, các diễn viên Liên Bỉnh Phát (Khang), Đỗ Thị Hải Yến (Kỳ Nam), Lý Kiều Hạnh (bà Bằng), Ngô Hồng Ngọc (Luyến) và Trần Thế Mạnh (bé Su).

Đạo diễn Leon Lê bày tỏ sự xúc động của mình khi trình chiếu "Quán Kỳ Nam" trong bầu không khí se lạnh cuối thu Hà Nội: "Lúc này tôi còn hồi hộp hơn cả khi phim ra mắt trong Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Hai vừa qua, tôi không biết nói gì hơn ngoài biết ơn vì quý vị khách mời đã đến tham dự buổi công chiếu và hy vọng "Quán Kỳ Nam" - tâm huyết 7 năm của riêng tôi và 3 năm đối với ê-kíp sẽ nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của quý vị".

Đỗ Thị Hải Yến trở lại điện ảnh với vai diễn nặng cảm xúc.

Đảm nhận vai Kỳ Nam - nhân vật nữ chính của bộ phim, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã có khoảnh khắc nghẹn ngào: "Tôi xa rời điện ảnh đã 10 năm và "Quán Kỳ Nam" đã đến với tôi rất đẹp và rất đúng lúc. Hôm nay tôi rất xúc động vì đã được giới thiệu "Quán Kỳ Nam" cho thành phố mà tôi đã lớn lên và tôi dành rất nhiều tình yêu cho Hà Nội. Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ, nhưng lại mang rất nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn của mình. Hôm nay, được nhìn thấy khán giả lắng nghe những khoảng lặng ấy, tôi thật sự xúc động. Tôi biết ơn khán giả vì đã dành thời gian để cảm nhận những điều không dễ nói bằng lời. Với tôi, buổi chiếu hôm nay không chỉ là một cột mốc của bộ phim, mà còn là khoảnh khắc Kỳ Nam thật sự được 'sống'".

Diễn viên Liên Bỉnh Phát cũng bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi có cơ hội giới thiệu "Quán Kỳ Nam" đến với khán giả Hà Nội: "Tôi rất vui và biết ơn vì trong tiết trời se lạnh hôm nay vẫn đón nhận được sự quan tâm của quý vị khách mời và các khán giả. Ở "Quán Kỳ Nam", mọi người sẽ được thấy một Liên Bỉnh Phát rất khác so với "Song Lang" trước đây. Nếu trước đó tôi là một người trẻ phải cố gắng để toát ra độ "dừ" của Dũng Thiên Lôi - một đại ca thì ở phim này tôi đã có chút tuổi tác nhưng lại vào vai một anh chàng biên dịch trẻ. Hy vọng sự thay đổi này sẽ được quý vị đón nhận và yêu mến".

Hình ảnh Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến trong phim.

Buổi chiếu tại Hà Nội cũng ghi nhận những phản hồi đầy thiện cảm từ khán giả Thủ đô. Nhiều người xem đánh giá "Quán Kỳ Nam" mang một vẻ đẹp điện ảnh rất riêng — tiết chế và giàu chất thơ. Tông màu hoài niệm từ kỹ thuật quay phim nhựa 35mm cùng cách dàn dựng khu tập thể năm 1985 được nhận xét là "chân thật đến mức có thể chạm vào ký ức". Diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ xúc động về bộ phim: "Tôi rất cảm động sau khi xem phim. Bộ phim rất chân thật, làm tôi không thấy mình đang xem phim mà giống như đang sống trong một bối cảnh, trong một thời kỳ lịch sử. Vì tôi cũng đã có thời gian sống và cũng biết phần nào những gì mà đạo diễn Leon Lê đã kể về một giai đoạn khó khăn của đất nước. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ đạo diễn đã làm ra bộ phim tuyệt vời như thế, cũng như rất ấn tượng với phần thể hiện của các diễn viên. Cảm ơn Yến đã nhắn tin mời chị để chị không bỏ lỡ một bộ phim tuyệt vời như thế, chị rất thích những nỗi buồn trong nhân vật của em".

Dịch giả Trịnh Lữ đã dành cho "Quán Kỳ Nam" những lời nhận xét đầy cảm xúc: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng bố tôi lại ở Sài Gòn - Chợ Lớn nên hai thành phố đều rất quan trọng với tôi. Và tôi rất khâm phục tất cả những ai đã tham gia làm nên bộ phim này, mà đặc biệt là phần kịch bản. Điều làm tôi sung sướng nhất khi xem là tôi nhận ra đạo diễn đã làm bộ phim này "vì mình, là mình, câu chuyện của mình", thay vì quan tâm đến cái nhìn của khán giả nước ngoài hay đặt mục tiêu vào giải thưởng quốc tế. Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm của đạo diễn Leon Lê trong bộ phim này".

Đoàn làm phim giao lưu cùng khán giả.

Còn nhạc sĩ Quốc Trung, anh cũng dành lời khen cho tính chân thật của bộ phim: "Tôi đã từng sống trong thời kỳ đấy nên tôi thấy như được nhìn lại một thời kỳ bao cấp khó khăn. Không chỉ âm nhạc mà phần âm thanh trong phim đã làm rất tốt".

Buổi premiere "Quán Kỳ Nam" tại Hà Nội khép lại trong không khí ấm áp và giàu cảm xúc, tiếp tục khẳng định sức hút của bộ phim "đậm chất Leon Lê", kể về mối dây liên kết mong manh nhưng day dứt giữa Khang và Kỳ Nam trong bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980. Với phong cách kể chuyện tinh tế và hình ảnh đẹp trong từng khung hình, tác phẩm được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim người xem cả nước. "Quán Kỳ Nam" sẽ có suất chiếu sớm từ 18h ngày 27/11/2025 và chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 28/11/2025.

Đỗ Thị Hải Yến nói về cảm xúc sau gần một thập kỷ rời xa phim ảnh. Clip: Đỗ Quyên