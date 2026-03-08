Mỹ nhân "Thỏ ơi": Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30

Không chỉ hoạt động trong nước, Quỳnh Anh Shyn còn thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris hay Milan. Cô từng tham dự nhiều show lớn của các nhà mốt và được truyền thông quốc tế ghi nhận trong danh sách street style nổi bật.