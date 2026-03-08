Mới nhất
Mỹ nhân "Thỏ ơi": Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30

Chủ nhật, 06:36 08/03/2026 | Thời trang

Từng nổi lên từ thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, Quỳnh Anh Shyn ngày nay được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một fashionista cá tính, táo bạo. Ở tuổi 30, cô theo đuổi phong cách thời trang biến hóa liên tục, sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới và không ngại phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 1.

Gần đây, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành. Cô vào vai Trúc – một thành viên trong nhóm bạn thân của nhân vật Hải Lan do Văn Mai Hương đảm nhận.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 2.

Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ, vai diễn của cô vẫn tạo điểm nhấn nhờ sự hoạt bát và những tình huống hài hước. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh Trúc khá phù hợp với tính cách dí dỏm, năng động mà Quỳnh Anh Shyn thường thể hiện ngoài đời.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 3.

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được biết đến từ đầu những năm 2010 khi tham gia nhóm hot girl cùng An Japan và Mẫn Tiên.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 4.

Thời điểm đó, hình ảnh của cô gắn liền với phong cách dễ thương, nữ tính và gương mặt “baby”. Khán giả trẻ đặc biệt nhớ đến cô qua sitcom học đường 5S Online với vai Tường Vy – một nhân vật nhí nhảnh, đáng yêu.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 5.

Sau khi Nam tiến phát triển sự nghiệp, Quỳnh Anh Shyn dần thay đổi hình ảnh. Khoảng giai đoạn 2018–2019, cô bắt đầu chuyển hướng mạnh sang thời trang, thử nghiệm các phong cách táo bạo hơn. Ban đầu, sự “lột xác” này từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cô vẫn kiên định theo đuổi cá tính riêng.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 6.

Hiện nay, Quỳnh Anh Shyn được xem là một trong những fashionista nổi bật của Việt Nam. Cô nổi tiếng với phong cách thời trang đa sắc thái, từ nữ tính, vintage cho đến nổi loạn và avant-garde.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 7.

Nhiều người gọi cô là “tắc kè hoa” của làng thời trang bởi khả năng biến hóa linh hoạt trong từng lần xuất hiện. Từ cách phối đồ, lựa chọn phụ kiện cho đến màu tóc, tất cả đều được cô xem như một phần của tổng thể phong cách cá nhân.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 8.

Không chỉ hoạt động trong nước, Quỳnh Anh Shyn còn thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris hay Milan. Cô từng tham dự nhiều show lớn của các nhà mốt và được truyền thông quốc tế ghi nhận trong danh sách street style nổi bật.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 9.

Ngoài thời trang, Quỳnh Anh Shyn cũng không ngại trải nghiệm những vai trò mới. Năm 2025, cô tham gia chương trình âm nhạc Em xinh say hi và gây bất ngờ khi thử sức với ca hát, vũ đạo.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 10.

Dù không phải thí sinh nổi bật ngay từ đầu, cô dần được khán giả yêu thích nhờ tính cách hài hước và phong cách trình diễn tự tin. Gu thời trang nổi bật trong từng tiết mục cũng giúp cô ghi điểm mạnh với người xem.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 11.

Bên cạnh công việc, Quỳnh Anh Shyn cũng tận hưởng cuộc sống khá thoải mái. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, dự sự kiện quốc tế và những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 12.

Chuyện tình cảm của cô khá kín tiếng. Fashionista sinh năm 1996 được cho là có mối quan hệ lâu năm với stylist, nhà thiết kế Nam Phùng – người được cho là góp phần định hình phong cách thời trang hiện tại của cô.

Mỹ nhân &quot;Thỏ ơi&quot;: Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30 - Ảnh 13.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz, Quỳnh Anh Shyn có guu thời trang ngày càng táo bạo và khác biệt chính là dấu ấn giúp cô duy trì sức hút với công chúng.

Thiều Bảo Trâm diện bikini khoe thân hình "cực phẩm"Thiều Bảo Trâm diện bikini khoe thân hình 'cực phẩm'

GĐXH - Thiều Bảo Trâm nhận "mưa" lời khen về nhan sắc thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Bình Phương
