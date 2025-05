Mỹ nhân U40 đẹp không tì vết nhờ thực đơn 'ngon - bổ - rẻ' nấu trong 30 phút này

Người mẫu Irene (37 tuổi) đã chia sẻ về chế độ ăn uống giữ dáng của mình khi ngày cưới đang đến gần. Ngày 8/5, trên trang Instagram cá nhân, Irene đăng tải hình ảnh bữa ăn kèm theo dòng chú thích: " Bữa tiệc rau mẹ nấu cho cô dâu ăn kiêng". Bức ảnh cho thấy thực đơn ăn kiêng của Irene bao gồm cơm gạo lứt, kim chi dưa chuột, rau bina, rau đắng, canh mực. Vậy thực đơn này có tác dụng gì đối với việc giảm cân của cô dâu tháng 5 tới đây?

1. Kim chi dưa chuột

Dưa chuột, nguyên liệu chính của món kim chi này là một thực phẩm giảm cân hiệu quả. Dưa chuột chứa nhiều chất xơ và ít calo (11 kcal trên 100g). Với hàm lượng nước lên đến 96%, dưa chuột giúp bổ sung nước hiệu quả trong quá trình ăn kiêng, đồng thời tạo cảm giác no nhanh. Ngoài ra, dưa chuột còn giúp duy trì làn da trẻ trung, mịn màng như Irene nhờ vitamin C (axit ascorbic) tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, ngăn ngừa lão hóa, làm trắng và dưỡng ẩm cho da.

Để làm kim chi dưa chuột, bạn sẽ cần một số nguyên liệu cơ bản và thực hiện theo các bước sau đây:

Nguyên liệu:

500g dưa chuột

1-2 muỗng canh muối

2 muỗng canh đường

3-4 muỗng canh bột ớt Hàn Quốc (Gochugaru) (có thể điều chỉnh theo khẩu vị)

3-4 tép tỏi băm nhuyễn

1 muỗng canh gừng băm

1 muỗng canh nước mắm (hoặc nước tương nếu bạn muốn tạo vị chay)

Hành tây (tùy chọn)

1 củ cà rốt thái sợi (tùy chọn)

Cách làm:

Chuẩn bị dưa chuột: Rửa sạch dưa chuột và cắt thành các thanh hoặc lát theo chiều dài. Nếu dưa quá to, bạn có thể cắt đôi trước khi cắt thành miếng.

Muối dưa: Cho dưa chuột vào một cái tô lớn, rắc muối lên và trộn đều. Để dưa chuột nghỉ trong khoảng 30 phút để vắt nước, giúp làm mềm dưa và thấm gia vị hơn.

Chuẩn bị hỗn hợp gia vị: Trong một tô nhỏ, trộn bột ớt, đường, tỏi băm, gừng băm, nước mắm và một ít nước (nếu cần) để tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

Trộn dưa với gia vị: Sau 30 phút, rửa sạch dưa chuột với nước để loại bỏ muối, sau đó vắt nhẹ để ráo. Tiếp theo, cho dưa vào tô gia vị và trộn đều để dưa được thấm đều gia vị.

Thêm các nguyên liệu khác: Nếu bạn sử dụng hành tây hoặc cà rốt, hãy thêm vào dưa và trộn đều lần nữa.

Bảo quản kim chi: Đựng kim chi vào hũ hoặc hộp có nắp đậy, ấn chặt để không bị không khí lọt vào. Bạn có thể để ngoài nhiệt độ phòng khoảng 1-2 ngày để lên men nhẹ, sau đó cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Thưởng thức:

Kim chi dưa chuột có thể dùng ngay hoặc để lạnh. Đây là món ăn rất tuyệt vời để ăn kèm với cơm hoặc các món ăn khác, mang lại vị chua ngọt và giòn ngon.

2. Rau bina

Với chỉ 23kcal trên 100g, rau bina là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và cảm giác no. Các chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene trong rau bina giúp loại bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. Hàm lượng canxi dồi dào giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương. Rau bina còn được biết đến là loại rau chứa nhiều vitamin A nhất, rất tốt cho mắt, da và niêm mạc các cơ quan.

Salad rau bina là món ăn rất hợp với người giảm cân, đặc biệt giữ nguyên dưỡng chất.

Nguyên liệu: Rau bina tươi, dưa chuột, cà chua, hạt chia hoặc hạt bí rang, dầu oliu, nước chanh, muối và tiêu.

Cách làm: Rửa sạch rau bina và các loại rau củ khác. Trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau, thêm dầu oliu, nước chanh, muối và tiêu để tăng hương vị. Món salad này không chỉ nhẹ nhàng, tươi mát mà còn rất giàu chất xơ, giúp no lâu.

3. Rau đắng

Được mệnh danh là "vàng xanh", rau đắng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu protein, rau đắng tạo cảm giác no lâu, đồng thời chứa nhiều selen, một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ giảm cân và chống lão hóa. Giống như hầu hết các loại rau khác, rau đắng giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, vị đắng của rau đắng đến từ saponin, một hợp chất có khả năng ức chế chất gây ung thư nitrosamine, đồng thời giảm đường huyết và mỡ máu, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường và rối loạn lipid máu.

Cách chế biến thích hợp nhất của loại rau này là hấp, luộc và chấm với loại sốt thanh mát (hoặc nước tương tùy khẩu vị).

4. Cơm gạo lứt

Trong quá trình giảm cân, thay vì cắt giảm hoàn toàn tinh bột, bạn nên học theo Irene và thay thế bằng cơm gạo lứt. Mặc dù một bát cơm gạo lứt chứa khoảng 334kcal, cao hơn cơm trắng, nhưng chỉ số đường huyết (GI) của nó lại thấp hơn. Chất xơ dồi dào trong gạo lứt làm giảm sự hấp thụ glucose và cholesterol ở ruột, giúp ổn định đường huyết. Hơn nữa, chất xơ cũng giúp bạn no lâu hơn do thời gian lưu trữ trong dạ dày dài hơn.

Nếu bạn sợ ăn gạo lứt mỗi ngày sẽ bị nhàm chán thì hãy nấu theo cách này:

- Ngâm gạo ít nhất 6–8 tiếng hoặc qua đêm (nếu gấp thì ngâm nước ấm 60–70 độ trong 2–3 tiếng). Việc này giúp hạt gạo nở mềm, rút ngắn thời gian nấu và dễ tiêu hóa hơn.

- Vo lại nhẹ nhàng 1–2 lần, không chà mạnh vì sẽ mất cám.

- Cho gạo vào nồi cơm điện, thêm nước, muối và 1 thìa dầu mè hoặc dầu olive.

- Nếu thích thơm, thêm vài lá dứa buộc gọn hoặc 1 lát gừng.

- Bấm nút nấu như bình thường. Khi nồi cơm chuyển sang chế độ "warm" thì ủ thêm 15–20 phút nữa cho hạt cơm mềm đều.

Mẹo giúp cơm lứt đỡ ngán:

Biến tấu cơm lứt ngũ sắc: trộn thêm đậu đỏ, hạt sen, mè đen, hạt kê… vừa ngon vừa đẹp mắt.

Cơm lứt cuộn rong biển: lấy cơm lứt còn nóng trộn ít giấm gạo, cuộn với rau củ và trứng như sushi.

Cơm lứt chiên trứng: dùng cơm nguội chiên với trứng, tỏi, rau củ, cực đưa cơm.

Ăn kèm sốt mè rang, chao, nước tương gừng để tăng vị đậm đà.

Cơm lứt cuộn rau sống: dùng lá cải hoặc xà lách cuốn cơm, ăn cùng đồ chua.

Chúc bạn sớm có vóc dáng mơ ước!