Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao?
GĐXH - Midu mới đây đã khiến khán giả sốc với lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng bên chồng thiếu gia ngành nhựa. Ngoài câu chuyện gây chú ý này, cô còn khoe trọn làn da đẹp, "hack tuổi".
Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là hot girl đời đầu nổi tiếng của Việt Nam. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hot VTeen 2007 và sau đó thành công trong vai trò diễn viên, người mẫu, giảng viên và doanh nhân. Midu ghi dấu ấn với nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình, đồng thời được yêu mến bởi nhan sắc trẻ trung, hình ảnh tri thức và cuộc sống kín tiếng.
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