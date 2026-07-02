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Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao?

Thứ năm, 12:37 02/07/2026 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Midu mới đây đã khiến khán giả sốc với lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng bên chồng thiếu gia ngành nhựa. Ngoài câu chuyện gây chú ý này, cô còn khoe trọn làn da đẹp, "hack tuổi".

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 1.Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu

GĐXH - Hòa chung không khí mừng xuân, đón Tết nguyên đán, Midu đã có bộ ảnh kỷ niệm cùng bà và bố mẹ.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Midu và chồng thiếu gia giàu có đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng trong một nhà hàng tiệc cưới hạng sang. Không gian lãng mạn cùng cách bài trí sang trọng khiến khán giả ngỡ ngàng. Ngoài không gian tiệc cưới được đầu tư hoành tráng, Midu còn gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là làn da trắng sứ.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 2.

Để được làn da sáng đều màu, nhiều collagen như vậy, Midu đã có bí quyết chăm sóc riêng cho mình. Cụ thể, buổi tối cô có 5 bước skincare kỹ càng.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 3.

Bước 1: Tẩy trang bằng dầu dừa: Midu chia sẻ cô thích dùng dầu dừa để tẩy trang giúp da dưỡng ẩm, làm sạch bụi bẩn hiệu quả mang đến làn da mịn màng. Đầu tiên cho dầu dừa ra tay rồi thoa đều lên mặt, cho thêm một chút nước sau đó massage nhẹ nhàng ở vùng da mắt, vùng trán, cánh mũi để lấy sạch chất bẩn bám ở lỗ chân lông. Tiếp đến dùng bông để lau hết lớp dầu dừa và rửa mặt bằng sữa rửa mặt.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 4.

Bước 2: Dùng sữa rửa mặt: Midu ưu tiên chọn loại sữa rửa mặt với đặc tính dịu nhẹ, không gây khô da. Thành phần hoa cúc, glycerin và công thức dạng gel khi kết hợp với nước nhanh chóng tạo bọt dễ dàng làm sạch da, rửa sạch bụi bẩn, dầu thừa một cách hiệu quả mà không gây bong tróc da, rất thích hợp cho da dầu và da thường. Cô sẽ rửa mặt 2 lần để làm sạch lớp dầu dừa còn đọng lại trên da.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 5.

Bước 3: Sử dụng toner hoa cúc: Nữ diễn viên lựa chọn loại toner có chiết xuất từ hoa cúc để cân bằng độ pH cho da, giúp da mềm mượt sau khi rửa mặt. Toner cũng có tác dụng làm sạch da một cách dịu nhẹ và mang lại cảm giác sảng khoái. Midu thích các sản phẩm không chứa chất tổng hợp gây khô da, không chứa cồn và hơn hết phải có tính làm dịu và cân bằng độ ẩm, giúp da đều màu hơn.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 6.

Bước 4: Với serum detox giúp da khỏe: Midu cũng gọi đây là loại serum “xoa dịu” và “phục hồi” làn da, là sản phẩm đặc biệt dành cho làn da nhạy cảm và tổn thương. Loại serum này chứa thành phần chính là 90% tinh chất rau má cô đặc. Nhờ đó, serum hội tụ nhiều công dụng chăm sóc da tuyệt vời như hỗ trợ làm sạch mụn ẩn, kiểm soát dầu nhờn, xoa dịu làn da kích ứng. Nữ diễn viên sử dụng mỗi tối trước khi đi ngủ để làn da luôn căng đẹp, sạch khỏe không tì vết.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 7.

Bước 5 với serum hoa hồng: Sau serum phục hồi da, Midu sẽ thoa thêm một lớp serum hoa hồng giúp thư giãn và dưỡng ẩm, da mềm mại như cánh hoa hồng. Cho tinh chất ra tay rồi vỗ nhẹ lên mặt, bạn cũng có thể massage vài phút để giúp da săn chắc hơn và dưỡng chất thẩm thấu sâu vào trong da có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn và oxy hóa da.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 8.

Nhờ 5 bước chăm sóc này nên làn da của Midu luôn căng khỏe và nhiều sức sống.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 9.

Ngoài ra để trẻ đẹp hơn, Midu tạo cho mình một tinh thần thoải mái vui vẻ để da đẹp hơn. Người đẹp tiết lộ: "Có thể bạn không tin, nhưng có những thứ không có tiền bạc hay thần dược nào có thể đắp lên người chúng ta - đó là trường năng lượng của bản thân mỗi người, nó phản ánh những gì chúng ta suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Nên nạp thêm nhiều dinh dưỡng cho tâm hồn, và tập thể dục tích cực cho suy nghĩ cũng là cách để chúng ta " chống lão hóa " trước những áp lực cuộc sống".

Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là hot girl đời đầu nổi tiếng của Việt Nam. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hot VTeen 2007 và sau đó thành công trong vai trò diễn viên, người mẫu, giảng viên và doanh nhân. Midu ghi dấu ấn với nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình, đồng thời được yêu mến bởi nhan sắc trẻ trung, hình ảnh tri thức và cuộc sống kín tiếng.

Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao? - Ảnh 11.Midu thả dáng cực xinh tại Nhật Bản

GĐXH - Người đẹp Midu mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại Nhật Bản.

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