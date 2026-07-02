Mỹ nhân Việt vừa gây sốt với tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới hoành tráng có làn da đẹp ra sao?

Ngoài ra để trẻ đẹp hơn, Midu tạo cho mình một tinh thần thoải mái vui vẻ để da đẹp hơn. Người đẹp tiết lộ: "Có thể bạn không tin, nhưng có những thứ không có tiền bạc hay thần dược nào có thể đắp lên người chúng ta - đó là trường năng lượng của bản thân mỗi người, nó phản ánh những gì chúng ta suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Nên nạp thêm nhiều dinh dưỡng cho tâm hồn, và tập thể dục tích cực cho suy nghĩ cũng là cách để chúng ta " chống lão hóa " trước những áp lực cuộc sống".