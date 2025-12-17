Mới nhất
Midu thả dáng cực xinh tại Nhật Bản

Thứ tư, 18:59 17/12/2025 | Thời trang
An Trần
An Trần
GĐXH - Người đẹp Midu mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Gam xanh dịu nhẹ mang đến cảm giác bình yên, vừa đủ để Midu nổi bật theo cách rất riêng giữa phố thị.

- Ảnh 2.

Sự kết hợp của sắc xanh và phom dáng tối giản giúp Midu toát lên vẻ trẻ trung, hiện đại mà không cần quá nhiều điểm nhấn.

- Ảnh 3.

Không phô trương, bộ trang phục màu xanh ghi điểm nhờ sự hài hòa và tinh tế – đúng với phong cách thanh lịch Midu theo đuổi.

- Ảnh 4.

Một chút xanh mát lành cho ngày xuống phố, đủ để tạo nên hình ảnh nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút.

- Ảnh 5.

Giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, sắc hồng pastel giúp Midu trở nên ngọt ngào và nổi bật như một điểm nhấn dịu dàng.

- Ảnh 6.

Gam hồng nhẹ nhàng kết hợp cùng thiết kế ấm áp mang đến hình ảnh vừa nữ tính, vừa trẻ trung cho Midu trong chuyến du lịch mùa đông.

- Ảnh 7.

Không cần quá cầu kỳ, sắc hồng pastel đủ để tôn lên vẻ trong trẻo và cảm giác an yên trong từng khoảnh khắc.

 

Cùng chuyên mục

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Thời trang - 9 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' mới đây đã đồng ý lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy sau ít năm hẹn hò. Nữ MC quê Phú Thọ ở đời thực được yêu mến bởi tài năng cùng gu thời trang sang chảnh, hợp mốt.

Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìn

Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìn

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Ngọc Trinh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trong loạt ảnh mới.

Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắn

Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắn

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Theo đuổi phong cách gợi cảm, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên diện mốt áo “nửa gang tay” - xu hướng thời trang từng làm dậy sóng làng mốt thế giới vài năm trở lại đây.

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn (con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều trong đám cưới Tiên Nguyễn.

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạo

Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạo

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm khiến khán giả trầm trồ khi diện đồ xuyên thấu sexy tại concert See The Light mới đây.

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu" mới đây xuất hiện trong hôn lễ của con gái Tiên Nguyễn đã khiến khán giả "khớp" vì vẻ đẹp trường tồn theo thời gian. Lúc trẻ, nhan sắc của chị đã đỉnh cao, còn hiện tại thì sang trọng và quyến rũ.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Hai chiếc đầm đắt đỏ nhất trong đám cưới của con gái tỷ phú - CEO tập đoàn Liên Thái Bình Dương

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Không hổ danh đám cưới của con gái "vua hàng hiệu", Tiên Nguyễn và mẹ khiến công chúng nức nở khi diện 2 thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng tầm vóc dáng và nhan sắc cho người mặc.

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Những món đồ công sở không bao giờ lỗi mốt

Thời trang - 1 tuần trước

Dù xu hướng thời trang công sở có thay đổi như thế nào, có những món đồ sẽ luôn giữ vững vị trí của mình trong tủ đồ của những người yêu thích phong cách thanh lịch và chuyên nghiệp.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

Thời trang

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp

Thời trang
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Nơi hội tụ của những chiếc túi có giá trị 'khủng'

Thời trang
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

Thời trang
Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Vẻ đẹp trường tồn theo thời gian của Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' thập niên 90

Thời trang

