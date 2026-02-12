Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu

Thứ năm, 19:00 12/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hòa chung không khí mừng xuân, đón Tết nguyên đán, Midu đã có bộ ảnh kỷ niệm cùng bà và bố mẹ.

Midu thả dáng cực xinh tại Nhật BảnMidu thả dáng cực xinh tại Nhật Bản

GĐXH - Người đẹp Midu mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh thả dáng tại Nhật Bản.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 2.

Trong không gian ấm cúng ở nhà Midu, cô đã có bộ ảnh đón xuân nhẹ nhàng cùng bà và mẹ. Nữ diễn viên viết: "Một chút không khí những ngày cuối năm".

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 3.

Midu khoe gia đình 3 thế hệ và nhận được sự yêu mến từ khán giả. Người đẹp được nhận xét thừa hưởng nét đẹp phúc hậu, tròn đầy của mẹ và bà.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 4.

Midu khoe bố mẹ tình cảm hạnh phúc trong trang phục giản dị và tinh tế.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 5.

Mỗi khoảnh khắc ghi lại đều đúng với nếp nhà của Midu. Đó là cách cô trang trí nhà cửa, còn bà và mẹ hàn huyên tâm sự.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 6.

Những hình ảnh đều được nhiếp ảnh gia ghi lại rất khéo léo để mọi việc được diễn ra tự nhiên, tinh tế.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 7.

Có khoảnh khắc dễ thương của ba mẹ Midu như một câu chuyện đời thường bình dị, dễ gần.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 8.

Midu được nhận xét là nữ diễn viên hội tụ nhan sắc trong trẻo, hiền dịu và dễ thương. Trong hình ảnh này, khán giả nhận xét, cô thừa hưởng các nét của mẹ.

Ảnh đón Tết bình dị của gia đình Midu - Ảnh 9.

Gia đình Midu sum vầy trong bộ ảnh Tết đón xuân Bính Ngọ.

Ảnh: FBNV

Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựaMidu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Gia đình chồng của Midu được đánh giá là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng giàu có bậc nhất Việt Nam.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa tái hợp sau gần 3 thập kỷ xa cách

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa tái hợp sau gần 3 thập kỷ xa cách

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa đã tái hợp trở lại sau gần ba thập kỷ, ký ức trở về để viết tiếp hành trình còn dang dở.

Tin vui ở tuổi 37 của nữ diễn viên gốc Huế

Tin vui ở tuổi 37 của nữ diễn viên gốc Huế

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lâm Vỹ Dạ gây bất ngờ khi hé lộ 4 dự án giải trí trong Tết 2026. Nữ diễn viên gốc Huế tham gia phim điện ảnh và web drama với vai diễn đa dạng, mang lại tiếng cười và cảm xúc cho khán giả.

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Vân Dung trong phim sắp ra rạp

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam, Vân Dung sẽ có mặt trong bộ phim "Quỷ nhập tràng 2" với tạo hình khác lạ so với các vai diễn quen thuộc.

Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng có động thái ý nghĩa những ngày cuối năm

Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng có động thái ý nghĩa những ngày cuối năm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm gây chú ý khi cùng gia đình thực hiện hoạt động thiện nguyện tặng 1000 phần quà Tết, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho những bà con khó khăn tại Đà Nẵng.

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ

Lợi phản ứng dữ dội khi Trung tá Minh Kiên về kiểm tra Đội dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 9 "Không giới hạn", Kiên bất ngờ kiểm tra lực lượng dân quân khiến Lợi nổi giận.

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng

Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Thành cùng chú chó Coddy phát hiện ra điều kì bí về cô nàng hàng xóm

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Thành cùng chú chó Coddy tiếp tục bám theo Linh Chi - cô hàng xóm mới và cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình kéo dài tuổi thọ cho mẹ.

Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba

Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Subeo và 2 em cùng Đàm Thu Trang tạo món quà bất ngờ cho Cường Đô la trong ngày sinh nhật tại nhà.

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh Hằng tận hưởng những ngày "sống chậm", tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa trước khi bước sang năm mới.

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ mới đây khoe ảnh đón xuân ngập tràn không khí Tết, ngoài nhan sắc của cặp đôi, khán giả còn quan tâm đến 2 cô con gái xinh xắn của họ.

Xem nhiều

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang

2 con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ có chiều cao vượt trội, học hành giỏi giang

Giải trí

GĐXH - Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ mới đây khoe ảnh đón xuân ngập tràn không khí Tết, ngoài nhan sắc của cặp đôi, khán giả còn quan tâm đến 2 cô con gái xinh xắn của họ.

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Cô giáo mầm non xinh đẹp ngưỡng mộ Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba

Con trai và con gái của Cường Đô la gây chú ý trong ngày đặc biệt của ba

Giải trí
'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

'Gia đình trái dấu' tập cuối: Đức cầu hôn Vân, ông Phi được vợ tha thứ

Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết

Thanh Hằng 'sống chậm' ở Đà Lạt trong những ngày giáp Tết

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top