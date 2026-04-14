Mỹ nữ Hàn Quốc đổ bộ Hội An
Hai nghệ sĩ Hàn Quốc Kwon Nara và Jeong Ye In đồng loạt chia sẻ hình ảnh du lịch tại Hội An - Đà Nẵng, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sự đổ bộ của hàng loạt sao Hàn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam.
Hai diễn viên Hàn Quốc gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh du lịch tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Việt. Tối 12/4, Kwon Nara - diễn viên nổi tiếng của phim Itaewon Class , khiến người hâm mộ Việt thích thú khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Hội An với dòng chú thích ngắn gọn: "No reason just happy" (Không có lý do gì, chỉ là hạnh phúc - PV).
Trong bộ ảnh, nữ diễn viên diện váy liền màu đen, dạo phố cổ, check-in với những ngôi nhà được sơn vàng - đặc điểm của phố cổ Hội An. Điểm nhấn trong loạt ảnh của Kwon Nara là hình ảnh cô đội nón lá - biểu tượng văn hóa Việt Nam, như một cách thể hiện sự thân thiện và hòa mình với đời sống, văn hóa bản địa khi đến Việt Nam.
Kwon Nara sinh năm 1991, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Hello Venus trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô dần khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm như Suspicious Partner , My Mister và đặc biệt là Itaewon Class . Vai diễn Oh Soo Ah giúp cô được biết đến rộng rãi, thậm chí từng nhận được sự yêu thích không kém nữ chính.
Không chỉ thành công trong diễn xuất, Kwon Nara còn được đánh giá cao nhờ phong cách thời trang thanh lịch và hình ảnh chuyên nghiệp, trở thành một trong những nghệ sĩ chuyển mình thành công từ thần tượng Kpop sang diễn viên.
Cũng trong ngày 12/4, Jeong Ye In - cựu thành viên nhóm Lovelyz - chia sẻ loạt ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng và Hội An trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh được đăng tải, Jeong Ye In tận hưởng thời gian thư giãn bên hồ bơi của một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Cô diện đồ bơi liền thân họa tiết ngựa vằn, khoe vóc dáng săn chắc, kết hợp mũ lưỡi trai màu nâu và kính râm.
Jeong Ye In sinh năm 1998, ra mắt với nhóm nhạc Lovelyz cùng nghệ danh Yein. Sau khi nhóm nhạc tan rã, cô tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí với vai trò diễn viên. Cô vừa trở lại với bộ phim ngắn mang tên Nữ thừa kế gia sản bí ẩn .
Sự xuất hiện gần như cùng thời điểm của Kwon Nara và Jeong Ye In tại Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm đến như Hội An và Đà Nẵng đối với sao Hàn.
Tháng 3, nữ diễn viên Nam Bora Mặt trăng ôm mặt trời chia sẻ hình ảnh cùng chồng doanh nhân du lịch Hà Nội, thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưởng thức phở, cà phê trong lần đầu đến Việt Nam.
Việc nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch không chỉ cho thấy sức hấp dẫn của cảnh quan và văn hóa, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.
