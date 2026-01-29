Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'
GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.
Năm 2012, Kim Thư xác nhận đã ly hôn Phước Sang. Cô một mình nuôi 2 con và gần như không còn xuất hiện ở làng giải trí. Vốn là một người đam mê nấu ăn, cô quyết tâm thử sức mình, gây dựng sự nghiệp, vực lại cuộc đời từ niềm đam mê này.
Cô tự tay bán xôi, bán đồ ăn online để có kinh phí trang trải cuộc sống của 3 mẹ con và đỡ đần chồng cũ. Xôi là thứ Kim Thư lựa chọn. Đó là món ăn bình dân, có thể chạm tới nhiều người.
Những món ăn thuần Việt nhưng được sáng tạo theo phong cách ẩm thực fusion mang lại hương vị quen thuộc nhưng vẫn có sự mới lạ. King Crab sốt bơ với hương vị độc đáo do Kim Thư sáng tạo
Một loạt các món ăn với nguyên liệu từ bình dân đến cao cấp đều trở nên đẳng cấp qua bàn tay của Kim Thư:
