Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Thứ năm, 15:36 29/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai, biến niềm đam mê nấu ăn trở thành một sự nghiệp đáng nể.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 1.

Mới đây, tại tiệc sinh nhật của diễn viên Chi Bảo hôm 23/1, Kim Thư gây chú ý với mái tóc ngắn cá tính, khác hẳn hình ảnh nữ tính, gợi cảm trước đây. Sự thay đổi này khiến nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sốc, trong khi khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp mạnh mẽ, cuốn hút của cô.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 2.

Chia sẻ với báo chí về quyết định này, Kim Thư cho biết sang năm mới 2026, cô muốn biến hóa hình ảnh cho bớt nhàm chán. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi để tóc dài mấy chục năm rồi, giờ làm mới mình cảm giác thật thích. Tóc ngắn nên ngày tôi có thể tắm và gội đầu ba lần không ngại". Cô cũng cho biết mình từng để tóc tém năm 18-19 tuổi nhưng hiện tại tóc còn ngắn hơn xưa.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 3.

Ở tuổi 48, Kim Thư vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gương mặt rạng rỡ nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball.


Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 4.

Đứng trước những lời khen chê về diện mạo mới, người đẹp 7X tỏ ra rất thoải mái: “Được cái tóc tôi mau dài nên không lo lắng gì, chỉ có cảm giác tự tin, thích thú với trải nghiệm mới này. Lúc nào chán tóc ngắn tôi lại dưỡng, chuyển sang tóc ngang rồi tóc dài. Có cơ hội thử nhiều kiểu thấy đã lắm”.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 5.

Ở tuổi 48, Kim Thư vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gương mặt rạng rỡ nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể thao.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 6.

Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên quyết định lên xe hoa với đạo diễn Phước Sang. Thời điểm đó, gia đình Kim Thư từng có cuộc sống sung túc, hạnh phúc với hai con trai xinh xắn, khỏe mạnh và sở hữu nhiều tài sản đắt đỏ.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 7.

Trong rất nhiều tài sản giá trị, căn biệt thự 70 tỷ đồng từng thuộc quyền sở hữu của vợ chồng đạo diễn Phước Sang. Nhưng cuối cùng, đến căn biệt thự này cũng bị siết nợ, buộc mẹ con Kim Thư rơi vào cảnh không chốn nương thân.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 8.

Năm 2012, Kim Thư xác nhận đã ly hôn Phước Sang. Cô một mình nuôi 2 con và gần như không còn xuất hiện ở làng giải trí. Vốn là một người đam mê nấu ăn, cô quyết tâm thử sức mình, gây dựng sự nghiệp, vực lại cuộc đời từ niềm đam mê này.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 9.

Cô tự tay bán xôi, bán đồ ăn online để có kinh phí trang trải cuộc sống của 3 mẹ con và đỡ đần chồng cũ. Xôi là thứ Kim Thư lựa chọn. Đó là món ăn bình dân, có thể chạm tới nhiều người.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 10.

Nhưng vào tay Kim Thư, tất cả đã được nâng tầm. Cô tìm tòi và sáng tạo ra món xôi cua - món ăn đặc biệt, phục vụ những thực khách sang trọng và khó tính.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 11.

Bắt đầu được mọi người để ý, món ăn bán được với doanh số lớn dần, Kim Thư tỉ mẩn tiếp tục cho ra đời những món ăn khác. Đối với Kim Thư, điểm đầu tiên góp phần lớn làm nên thành công của món ăn là tìm được nguyên liệu tươi ngon. Nhiều lần cô không ngại di chuyển xa xôi để tìm ra đúng nguyên liệu mình cần. Như món miến xào cua, người đẹp cho biết cô chỉ chọn cua có nguồn gốc từ vùng đất mũi Cà Mau. Một số người khi nhắc đến cua ngon, nghĩ ngay loại cua vùng Năm Căn. Nhưng Kim Thư cho rằng cua tại huyện Ngọc Hiển mới là ngon nhất. "Cua ở Ngọc Hiển con to, chắc thịt, vị ngọt đặc trưng nên sẽ tạo nên thành phần chính của món ăn khác biệt", cô nói.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 12.

Các nguyên liệu sẽ thêm ngon nếu người nấu biết chế biến hỗn hợp gia vị thật tỉ mỉ. Ngoài những thành phần không thể thiếu như hành tây, hành lá, ngò rí, Kim Thư chỉ dẫn dùng thêm nước xốt cho món ăn thêm đậm đà gia vị. Cô sáng tạo món miến xào cua của mình là thành phần chính so với những đồ ăn còn lại. Kim Thư bày cách chọn những sợi miến dai, chần sơ qua nước. Khi xào, đừng sợ tốn công cho nước dùng nấu từ xương vào từ từ đến khi vừa đủ làm hỗn hợp gia vị hòa vào nước dùng thấm đều từng sợi miến.Thố miến xào cua thơm ngon nóng hổi do chính tay Kim Thư thực hiện.


Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 13.

Nữ diễn viên bật mí, khi nghe ai chia sẻ nấu món ăn gì, chỉ cần nghe qua điện thoại, cô có thể làm được. "Mỗi ngày tạo ra công thức cho một món ăn, rồi chế biến thành công món đó, tôi cảm thấy cuộc đời thật thú vị. Rồi sau đó, tôi càng hạnh phúc hơn khi bạn bè thưởng thức và tấm tắc khen ngợi", cô trải lòng.


Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 14.

Bằng niềm đam mê ẩm thực, Kim Thư còn đặc biệt sáng tạo ra những món ăn chỉ có riêng mình cô có công thức. Trong đó có thể kể đến các món tôm, cua ăn kèm với các loại sốt pha chế theo công thức đặc biệt. Những món ăn thuần Việt nhưng được sáng tạo theo phong cách ẩm thực fusion mang lại hương vị quen thuộc nhưng vẫn có sự mới lạ và điều quan trọng là luôn giữ được nét tươi ngọt của những đặc sản từ biển.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 15.

Những món ăn thuần Việt nhưng được sáng tạo theo phong cách ẩm thực fusion mang lại hương vị quen thuộc nhưng vẫn có sự mới lạ. King Crab sốt bơ với hương vị độc đáo do Kim Thư sáng tạo

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 16.

Tôm mũ ni xóc muối tỏi được do chính tay Kim Thư thực hiện.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 17.

Từ bỏ hào quang showbiz với những vai diễn ấn tượng, Kim Thư chuyên tâm với đam mê nấu ăn. Nữ diễn viên cho biết cô mê nấu ăn, tìm hiểu văn hóa ẩm thực và sáng tạo nên những công thức chế biến độc đáo, để các món ăn dù quen thuộc đến mấy, qua bàn tay cô cũng trở nên khác biệt.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 18.

"Điều khiến tôi cảm thấy vui là được làm việc với chính niềm đam mê của mình", nữ diễn viên trải lòng.

Một loạt các món ăn với nguyên liệu từ bình dân đến cao cấp đều trở nên đẳng cấp qua bàn tay của Kim Thư:

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 19.

Best seller không kém xôi cua chính là các món được chế biến từ cua huỳnh đế (king crab), trong đó, loại sốt tiêu đen mang hương vị thuần Việt hơn các loại bơ tỏi. Vị hạt tiêu cay cay, nước sốt mặn ngọt, thịt cua đầy đặn là một món ăn khiến nhiều người ấn tượng.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 20.

Ôc gai được nướng với mắm nhĩ tiêu xanh. Nước sốt cay xé phù hợp với người thích ăn cay đỉnh cao

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 21.

Ốc hương sốt trứng muối là món ăn giản dị, chế biến kiểu bình dân nhất nhưng không phải vì thế mà không đặc biệt. Ốc hương nhỏ nhưng thịt giòn, bao phủ lớp sốt trứng muối mằn mặn, béo ngậy, ăn một muốn ăn hai là một món Kim Thư cũng kỳ công tìm tòi công thức.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 22.

Vẫn là món ốc hương nhưng được lấy hết ra khỏi vỏ, đặt trên khay đá để giữ vị tươi ngon và được ăn sống. Gỏi ốc hương ăn kèm với wasabi kiểu Nhật. Ốc ngọt thịt, wasabi cay tê tê là sự kết hợp khá thú vị. Tất cả đều ra đời xuất phát từ niềm đam mê ẩm thực của Kim Thư.

Kim thư từ bỏ hào quang showbiz để theo đuổi đam mê ẩm thực và nấu ăn - Ảnh 23.

Giờ đây sau tất cả, bằng sự nỗ lực vươn mình mạnh mẽ và niềm đam mê nấu ăn sâu sắc, Kim Thư đã vực dậy cuộc sống và nuôi dậy thành công hai con trai. Cô cũng mở lòng hơn khi chia sẻ hình ảnh mới nhất về 3 mẹ con.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
