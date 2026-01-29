Từng bị tạt mắm tôm đòi nợ thay chồng, 'Nữ hoàng phòng vé' gây sốc với diện mạo tuổi U50, làm lại cuộc đời từ 'bán xôi vỉa hè'

Bắt đầu được mọi người để ý, món ăn bán được với doanh số lớn dần, Kim Thư tỉ mẩn tiếp tục cho ra đời những món ăn khác. Đối với Kim Thư, điểm đầu tiên góp phần lớn làm nên thành công của món ăn là tìm được nguyên liệu tươi ngon. Nhiều lần cô không ngại di chuyển xa xôi để tìm ra đúng nguyên liệu mình cần. Như món miến xào cua, người đẹp cho biết cô chỉ chọn cua có nguồn gốc từ vùng đất mũi Cà Mau. Một số người khi nhắc đến cua ngon, nghĩ ngay loại cua vùng Năm Căn. Nhưng Kim Thư cho rằng cua tại huyện Ngọc Hiển mới là ngon nhất. "Cua ở Ngọc Hiển con to, chắc thịt, vị ngọt đặc trưng nên sẽ tạo nên thành phần chính của món ăn khác biệt", cô nói.