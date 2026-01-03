Mỹ Trinh hoang mang vì mọi việc đã vượt xa tầm kiểm soát
GĐXH - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận được hình ảnh con tàu của công ty bị công an khám xét.
Trong tập 44 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Chủ tịch Mỹ Trinh (Nguyễn Huyền Trang) của Tập đoàn Trinh Tam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận được hình ảnh con tàu của công ty bị công an khám xét.
Vừa bước lên xe, cô đã gặp Thiệu (Nguyễn Mạnh Cường). Thiệu cảnh báo, con tàu không chìm mà bị kéo vào bờ, đồng nghĩa với nguy cơ kéo theo hàng loạt hệ lụy cho những người liên quan. Anh cũng nhấn mạnh Mỹ Trinh cần hành động ngay, nếu không sự việc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Phó Bí thư tỉnh Sách - người luôn đứng sau che chở cho cô.
Ngay sau đó, Mỹ Trinh tìm gặp Cấn Văn Hai (Duy Hưng) để chất vấn: "Tại sao không để tàu chìm?". Hai giải thích sự việc xảy ra quá nhanh, có tàu khác ở gần nên việc cứu người và gọi cứu hộ là không thể kiểm soát. Mỹ Trinh tức giận cho rằng Hai đáng lẽ phải "chìm cùng tàu", đồng thời tra hỏi người đã thuê kẻ gây ra rắc rối.
Hai thừa nhận do thiếu người nên cho chạy vài chuyến, không ngờ xảy ra tai nạn, đồng thời cho biết Thiệu đang nghi ngờ người này là của công an. Dù Hai khẳng định đã dọn dẹp hiện trường, lời khai thống nhất và chưa ai bị giữ, Mỹ Trinh vẫn không giấu được sự bực tức và lo sợ.
Trong khi đó, Triển (Mạnh Trường) có mặt tại nhà Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh) để chuẩn bị cùng lên Hà Nội. Ông Sách khuyên Triển "đi đúng hướng", vừa làm hài lòng lãnh đạo, vừa không gây tổn hại ở thời điểm nhạy cảm.
Đúng lúc đó, Mỹ Trinh gọi điện báo tin công an tạm giữ người liên quan đến vụ tai nạn mỏ. Ông Sách trấn an cô nên bình tĩnh, để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Ông Sách và Triển sau đó đến gặp bà Xuân để xin chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho tỉnh Việt Đông. Bà Xuân cho biết chỉ có thể hỗ trợ ở mức thông tin, đồng thời nhắc thẳng về những hạn chế trong công tác nội chính của tỉnh và yêu cầu mọi việc phải đúng nguyên tắc, đúng thời điểm.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó Bí thư tỉnh Sách đến nhà Mỹ Trinh. Trước mặt ông, cô tỏ ra yếu đuối, đặt trọn niềm tin vào người đàn ông mà cô xem là chỗ dựa vững chắc nhất. Và chính sự che chở ấy đang dần đẩy ông Sách lún sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm. Ôm ấp Mỹ Trinh, ông Sách hứa hẹn: ""Anh đang ở đây rồi còn gì. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn là cây sồi cổ thụ toả bóng mát xuống cho em".
