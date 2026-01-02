Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 36 "Cách em 1 milimet", Duyên đã khẳng định chắc nịch trong trò chơi nói thật rằng cô ta chưa bao giờ làm điều gì sai với Bách. Hiếu cũng đã trả lời rằng mối quan hệ với Duyên chỉ là đồng nghiệp khiến Bách rất tin tưởng. Bách cho rằng những người bạn ở "Đại bản doanh" không có thiện cảm với Duyên và muốn làm khó cho Duyên.

Bằng chứng gần nhất là trong trò chơi nói thật, Đức đã có những câu hỏi rất không hay nhắm đến Duyên. Bách đã tỏ thái độ ngay tại trận nhằm bảo vệ vợ chưa cưới của mình. Nhưng Bách không hiểu tại sao hay lý do gì Tú và những người bạn của cô lại gay gắt với Duyên đến vậy. Và Bách cho rằng mình cần phải bảo vệ người mình yêu mà không cần tìm hiểu ngọn ngành.

Bách gặp Tú để nói rõ quan điểm bảo vệ Duyên. Ảnh VTV

Vì thế, Bách đã gặp Tú và bày tỏ quan điểm cũng như thái độ của mình. Bách yêu cầu Tú tôn trọng đời sống cá nhân của anh với Duyên. Nhưng mọi thứ trở nên tệ hơn khi Bách không nhận được điều anh muốn từ Tú. Bách thấy Tú trả lời với vẻ ngang ngược, bất hợp tác.

Bách nói với Tú: "Ngừng can thiệp và đặt điều cho Duyên và cũng đừng lôi kéo mọi người để chia rẽ bọn anh nữa. Cả em và mọi người đừng nhân danh thơ ấu, nhân danh tình bạn, nhân danh đủ điều đẹp đẽ để làm những thứ lố bịch như vậy".

Nhóm "Đại bản doanh" tận mắt chứng kiến sự thật giữa Hiếu và Duyên. Ảnh VTV

Nhưng giờ đây, với những gì những người bạn ở nhóm "Đại bản doanh" cho Bách thấy cảnh Duyên lén lút gặp Hiếu và trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, Duyên đã xác nhận giữa Duyên và Hiếu từng có quan hệ yêu đương.

Duyên thậm chí còn gay gắt ghen tuông, trách Hiếu khi yêu mình không đăng ảnh mình công khai trên mạng xã hội như cách anh đang làm hiện nay với Tú...

Tập 36 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 3/1 trên VTV3.

