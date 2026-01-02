Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu
GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 36 "Cách em 1 milimet", Duyên đã khẳng định chắc nịch trong trò chơi nói thật rằng cô ta chưa bao giờ làm điều gì sai với Bách. Hiếu cũng đã trả lời rằng mối quan hệ với Duyên chỉ là đồng nghiệp khiến Bách rất tin tưởng. Bách cho rằng những người bạn ở "Đại bản doanh" không có thiện cảm với Duyên và muốn làm khó cho Duyên.
Bằng chứng gần nhất là trong trò chơi nói thật, Đức đã có những câu hỏi rất không hay nhắm đến Duyên. Bách đã tỏ thái độ ngay tại trận nhằm bảo vệ vợ chưa cưới của mình. Nhưng Bách không hiểu tại sao hay lý do gì Tú và những người bạn của cô lại gay gắt với Duyên đến vậy. Và Bách cho rằng mình cần phải bảo vệ người mình yêu mà không cần tìm hiểu ngọn ngành.
Vì thế, Bách đã gặp Tú và bày tỏ quan điểm cũng như thái độ của mình. Bách yêu cầu Tú tôn trọng đời sống cá nhân của anh với Duyên. Nhưng mọi thứ trở nên tệ hơn khi Bách không nhận được điều anh muốn từ Tú. Bách thấy Tú trả lời với vẻ ngang ngược, bất hợp tác.
Bách nói với Tú: "Ngừng can thiệp và đặt điều cho Duyên và cũng đừng lôi kéo mọi người để chia rẽ bọn anh nữa. Cả em và mọi người đừng nhân danh thơ ấu, nhân danh tình bạn, nhân danh đủ điều đẹp đẽ để làm những thứ lố bịch như vậy".
Nhóm "Đại bản doanh" tận mắt chứng kiến sự thật giữa Hiếu và Duyên. Ảnh VTV
Nhưng giờ đây, với những gì những người bạn ở nhóm "Đại bản doanh" cho Bách thấy cảnh Duyên lén lút gặp Hiếu và trong cuộc trò chuyện giữa cả hai, Duyên đã xác nhận giữa Duyên và Hiếu từng có quan hệ yêu đương.
Duyên thậm chí còn gay gắt ghen tuông, trách Hiếu khi yêu mình không đăng ảnh mình công khai trên mạng xã hội như cách anh đang làm hiện nay với Tú...
Tập 36 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 3/1 trên VTV3.
Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tìnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.
Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được NgânXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.
Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau trò chơi nói thật, Duyên cho rằng Tú và Đức đã cố tình khiêu khích mình nên đã đi gặp Tú để gây sự.
Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mậtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tậpXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.
Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cướiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.
Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.
NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm... sẽ diễn ra vào 5/1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc sắc, mang thông điệp tình yêu quê hương và niềm tin vào Đảng.
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.
Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mậtXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.