Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Thứ tư, 13:07 25/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, tại tỉnh An Giang, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường diện tích tối thiểu là 35m2, tại thị trấn diện tích tối thiểu là 40m2, tại các xã diện tích tối thiểu là 45m2 thì mới được cấp sổ đỏ, căn cứ theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang.

Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024, trừ các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Tại An Giang, căn cứ theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang được ban hành ngày 13/10/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đất.

Theo đó, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường, thị trấn, xã phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu. Cụ thể, điều kiện về diện tích tối thiểu đối với đất ở tại các phường là 35m2, thị trấn là 40m2 và các xã là 45m2. Đồng thời với trường hợp thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có thì chiều dài hoặc chiều ngang của cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có phải bằng hoặc lớn hơn 4m. Trường hợp thửa đất không tiếp giáp đường giao thông hiện có nhưng có lối đi kết nối với đường giao thông hiện có thì chiều dài hoặc chiều ngang của cạnh thửa đất có lối đi phải bằng hoặc lớn hơn 3m.

Bên cạnh đó, việc tách thửa, hợp thửa còn phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

- Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.

- Việc tách thửa đất đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải bảo đảm tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc có lối đi; bảo đảm cấp nước, thoát nước.

- Đối với khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì diện tích, kích thước tách thửa, hợp thửa đất phải phù hợp với quy hoạch này. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì diện tích, kích thước tách thửa đất theo Quy định này.

Tin liên quan

Sau tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ tại Ninh Bình năm 2026?

Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại Hà Nội, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Năm 2026, khi tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Đất có diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ năm 2026

Nhà riêng diện tích 30-50m2 tại Hà Nội tiếp tục tăng giá 200-300 triệu đồng/căn

Cùng chuyên mục

Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Giá cả thị trường - 45 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa cập bến đại lý với thiết kế đẹp lấn át Honda SH Mode và LEAD, xe được mở bán với mức giá hấp dẫn chỉ 45,5 triệu đồng.

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (25/3): Thế giới tăng nhẹ, lạ lùng ‘chợ đen’ hạ nhiệt

Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (25/3): Thế giới tăng nhẹ, lạ lùng ‘chợ đen’ hạ nhiệt

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 25/3, tỷ giá USD/ VND ghi nhận diễn biến trái chiều khi thị trường quốc tế nhích tăng, trong khi giá USD trên thị trường tự do trong nước quay đầu giảm khá mạnh.

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 – 29/3/2026: Cập nhật khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục mới nhất

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 – 29/3/2026: Cập nhật khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục mới nhất

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

Bộ Công Thương chủ động giữ 'nhịp' thị trường xăng dầu, đưa thuế nhập khẩu về 0%

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, Bộ Công Thương đã nhanh chóng triển khai hàng loạt giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và duy trì ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 3 xã, phường được hình thành từ thị xã Sơn Tây trong tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 2 phường Sơn Tây, phường Thiện Tùng và xã Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ liên tục ấm nóng.

Một lựa chọn khác biệt giữa đại đô thị: The Parkland giải bài toán ở thực

Một lựa chọn khác biệt giữa đại đô thị: The Parkland giải bài toán ở thực

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Khi thị trường chuyển sang ưu tiên nhu cầu ở thực, khác biệt không còn nằm ở quy mô mà ở chất lượng sống. Giữa các sản phẩm ngày càng tương đồng, The Parkland trở thành đô thị dẫn dắt nguồn cung khi được nhắc đến như một lựa chọn khác biệt nhờ quy hoạch hiện đại và không gian sống đáp ứng mọi nhu cầu.

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 240W và quãng đường tới 70 km mỗi lần sạc.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

SUV hạng A giá 142 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH phù hợp với người chưa giàu

SUV hạng A giá 142 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, trang bị tiện nghi, an toàn cao, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A có giá rẻ nhất thị trường chỉ 142 triệu đồng của Hyundai, dễ hút khách hơn Kia Morning và Grand i10 cạnh tranh sát ván với mảng xe điện.

Xem nhiều

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/3/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, pin bền, đi 70km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh

Giá bạc hôm nay (24/3): Từ vùng giá 69 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bật mạnh

Giá cả thị trường
Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịch

Tỷ giá USD/ VND hôm nay (24/3): 'Chợ đen' chạm ngưỡng 28.000 đồng, người dân cần thận trọng khi giao dịch

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
