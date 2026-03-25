Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?
GĐXH - Hiện nay, tại tỉnh An Giang, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường diện tích tối thiểu là 35m2, tại thị trấn diện tích tối thiểu là 40m2, tại các xã diện tích tối thiểu là 45m2 thì mới được cấp sổ đỏ, căn cứ theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang.
Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024, trừ các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
Tại An Giang, căn cứ theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang được ban hành ngày 13/10/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đất.
Theo đó, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường, thị trấn, xã phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu. Cụ thể, điều kiện về diện tích tối thiểu đối với đất ở tại các phường là 35m2, thị trấn là 40m2 và các xã là 45m2. Đồng thời với trường hợp thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có thì chiều dài hoặc chiều ngang của cạnh thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có phải bằng hoặc lớn hơn 4m. Trường hợp thửa đất không tiếp giáp đường giao thông hiện có nhưng có lối đi kết nối với đường giao thông hiện có thì chiều dài hoặc chiều ngang của cạnh thửa đất có lối đi phải bằng hoặc lớn hơn 3m.
Bên cạnh đó, việc tách thửa, hợp thửa còn phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện sau:
- Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.
- Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích, ranh giới còn lại không tranh chấp của thửa đất đó được phép tách thửa đất, hợp thửa đất.
- Việc tách thửa đất đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải bảo đảm tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc có lối đi; bảo đảm cấp nước, thoát nước.
- Đối với khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì diện tích, kích thước tách thửa, hợp thửa đất phải phù hợp với quy hoạch này. Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thì diện tích, kích thước tách thửa đất theo Quy định này.
