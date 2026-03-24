Sau tách thửa, diện tích đất tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ tại Ninh Bình năm 2026?
GĐXH - Tại Ninh Bình, căn cứ theo quyết định mới nhất của UBND tỉnh, khi tách thửa đất ở tại các phường, thị trấn, thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tính tối thiểu là 40m2 và có chiều rộng, chiều sâu từ 3,5m trở lên mới được cấp sổ đỏ.
Căn cứ theo Luật Đất đai 2024 trừ các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
Tại Ninh Bình, căn cứ theo Quyết định 129/2025/QĐ-UBND đã có những quy định mới về điều kiện diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đất. Cụ thể, việc tách thửa đất vẫn phải đảm bảo các quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai đồng thời không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; việc tách thửa đất không cắt qua công trình xây dựng là nhà ở chính; thửa đất không thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt chấp nhận.
Việc tách thửa đất phải đảm bảo có lối đi chung, có bề rộng tối thiểu là 2m. Diện tích để ra làm lối đi chung không phải chuyển mục đích sử dụng đất và được thống nhất khi làm thủ tục tách thửa đất.
Cũng theo quyết định này, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất ở tại các phường, thị trấn là 40m2 và có chiều rộng, chiều sâu từ 3,5m trở lên; đối với đất ở tại các xã nông thôn, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 60m2 và có chiều rộng, chiều sâu từ 4m trở lên.
Trường hợp đất ở và đất nông nghiệp trong cùng một thửa đất, việc tách thửa đất phải đảm bảo các điều kiện sau:
Trường hợp tách một phần đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất: Phần đất ở được tách ra và phần đất ở còn lại phải đảm bảo diện tích, kích thước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; đất nông nghiệp tách theo đất ở không quy định về diện tích tối thiểu.
- Trường hợp tách riêng thành thửa đất ở và thửa đất nông nghiệp: Thửa đất ở và thửa đất nông nghiệp được hình thành sau tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
- Trường hợp tách một phần diện tích (có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều này) của thửa đất ở hoặc thửa có đất ở và đất nông nghiệp phải được thực hiện đồng thời việc hợp với thửa đất liền kề đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất còn lại sau khi bị tách phải đảm bảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản trong khu dân cư hiện hữu: Diện tích, kích thước thửa đất sau khi tách phải đảm bảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác ngoài khu dân cư hiện hữu: Diện tích thửa đất sau khi tách đảm bảo nhỏ hơn hoặc bằng 180 m2 ; kích thước chiều rộng, chiều sâu nhỏ hơn hoặc bằng 5 m.
Đất trồng lúa sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích phải nhỏ hơn hoặc bằng 360 m2 ; kích thước chiều rộng, chiều sâu nhỏ hơn hoặc bằng 10 m.
Đất lâm nghiệp diện tích thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 720 m2 , chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 10 m.
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở Thực hiện theo quy hoạch, dự án đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận.
Đối với đất nông nghiệp, không phải đất trồng lúa thì thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo từ 180m2 trở lên, có kích thước chiều rộng, chiều sâu từ 5m trở lên. Đối với đất nông nghiệp là đất trồng lúa thì thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo từ 360m2 trở lên và có kích thước chiều rộng, chiều sâu từ 10m trở lên.
