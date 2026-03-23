Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại Hà Nội, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Thứ hai, 15:00 23/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hiện nay, tại Hà Nội, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường, thị trấn thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m² mới được cấp sổ đỏ.

Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024, trừ các trường hợp cấp  sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Tại Hà Nội, căn cứ theo Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND thành phố được ban hành 27/9/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đất (thực hiện theo khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai 2024).

- Theo đó, điều kiện tách thửa đối với đất ở tại các phường, thị trấn, thửa đất phải có chiều dài so với chỉ giới đường đỏ, chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc lối đi hình thành khi tách thửa từ 4m trở lên và có diện tích tối thiểu là 50m2.

- Điều kiện tách thửa đối với đất ở tại các xã vùng đồng bằng, thửa đất phải có chiều dài so với chỉ giới đường đỏ từ 4m trở lên, chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc lối đi hình thành khi  tách thửa từ 5m trở lên và có diện tích tối thiểu là 80m2.

- Điều kiện tách thửa đối với đất ở tại các xã vùng trung du, thửa đất phải có chiều dài so với chỉ giới đường đỏ từ 4m trở lên, chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc lối đi hình thành khi tách thửa từ 5m trở lên và có diện tích tối thiểu là 100m2. Điều kiện tách thửa đối với đất ở tại các xã vùng miền núi, thửa đất phải có chiều dài so với chỉ giới đường đỏ từ 4m trở lên, chiều rộng cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có hoặc lối đi hình thành khi tách thửa từ 6m trở lên và có diện tích tối thiểu là 150m2.

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo Luật Đất đai 2024 trừ các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu thì các trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

