Năm 2026 nên mua trang sức vàng tây hay vàng ta để giữ giá?

Tổng quan về vàng ta

Vàng ta là gì?

Vàng ta hay còn gọi là vàng nguyên chất khi hàm lượng vàng trong nó đạt tới 99.99%. Chỉ có khoảng ít hơn 0.01% tạp chất có trong vàng. Vàng ta là vàng được đánh giá cao về giá trị, chất lượng trong thị trường.

Người ta hay gọi vàng ta là vàng 24K hoặc vàng 9999 để thể hiện độ nguyên chất gần như tuyệt đối của nó. Vàng ta mềm và dẻo hơn vàng tây, nó có màu vàng sáng đẹp mắt. Loại vàng này chủ yếu dùng để đúc thành miếng, thỏi để dự trữ, hoặc đem đi uốn dát vì rất mềm. Thực tế cho thấy chỉ với 1g vàng ta bạn đã có thể dập thành một tấm rộng 1 mét vuông.

Vàng ta là một loại vàng có hàm lượng vàng rất cao, thường từ 99% – 99.99%.

Tuy nhiên cũng vì đặc điểm này mà việc tạo hình vàng ta trong ngành công nghiệp trang sức không quá dễ dàng. Khó để gia công vàng ta thành những chiếc nhẫn hoặc vòng tay tinh xảo vì nó dễ bị móp méo, cho nên trên thị trường các giao dịch xảy ra chủ yếu là mua vàng ở dạng nguyên liệu, hoặc những loại trang sức đặc biệt có thiết kế riêng với trọng lượng lớn.

Các loại vàng ta phổ biến trên thị trường

Vàng ta là loại vàng tinh khiết nhất nên không phân biệt theo tỷ lệ vàng mà phân biệt theo hình thức chế tác và theo mục đích sử dụng.

Vàng ta có thể được cán thành miếng, đóng thành thỏi hoặc làm trang sức đơn giản như nhẫn tròn trơn, dây chuyền, vòng, lắc có thiết kế không cầu kỳ. Trong đó, vàng miếng, vàng thỏi thường được mua - bán với mục đích đầu tư, tích trữ còn vàng ta trang sức thì để nhấn mạnh vào giá trị sang trọng.

Vàng 9999: Còn gọi là vàng 24K, là loại vàng nguyên chất nhất, với hàm lượng vàng lên đến 99,99%. Vàng 9999 thường được sử dụng để cất giữ, đầu tư hoặc làm trang sức cao cấp.

Vàng 999: Có hàm lượng vàng cao 99,9%. Vàng 999 mềm và dẻo hơn vàng 9999, thường được sử dụng để chế tác trang sức tinh xảo.

Vàng 99: Có hàm lượng vàng 99%. Vàng 99 cứng hơn vàng 999 và 9999 do tỷ lệ kim loại khác lớn hơn. Nhìn chung, vàng 99 không phổ biến trên thị trường như vàng 999 hay 9999.

Tổng quan về vàng tây

Vàng tây là gì?

Vàng tây là loại vàng được tạo ra từ sự trộn lẫn giữa vàng nguyên chất với các kim loại khác. Hợp kim thành phẩm sẽ có màu sắc không giống nhau tùy vào tỷ lệ kim loại sử dụng. Vàng tây có trong tự nhiên hoặc do các người thợ hoàn kim tạo ra, họ sử dụng kim loại như đồng, bạc, nhôm,… trộn với vàng cho thành phẩm là một hợp kim cứng hơn vàng.

Cũng do sự trộn lẫn của các kim loại khác nhau mà vàng tây không chỉ có màu vàng đặc trưng. Nếu kết hợp vàng với bạc sẽ cho ra màu lục, đồng với vàng sẽ có màu hồng hoặc vàng ngả sang đỏ, vàng với niken hoặc palladium sẽ có màu trắng,… Vì lý do này mà hiện nay người ta rất thích dùng vàng tây để dùng làm các trang sức tinh xảo, bắt mắt và thu hút người nhìn hơn.

Vàng tây là hợp kim vàng và các kim loại khác như bạc, đồng,…. Hàm lượng vàng trong vàng tây thấp hơn vàng ta, thường ở mức dưới 90%.

Các loại vàng tây phổ biến trên thị trường

Vàng tây được chia ra thành những loại khác nhau dựa vào số tuổi, gồm có vàng 10K, 14K, 18K,... Những con số đi liền với chữ K thể hiện hàm lượng vàng nguyên chất có trong vàng ta, bằng cách lấy kết quả của phép tính chia con số đó với số 24, K chính là karat đơn vị lo của tất cả các loại vàng trên thị trường.

Hàm lượng chi tiết như sau:

Vàng 9K có 37.5% hàm lượng vàng nguyên chất – đây là vàng ba tuổi bảy.

Vàng 10K có hàm lượng vàng nguyên chất là 41/7% – đây là vàng bốn tuổi.

Vàng 14K có 58.3% hàm lượng vàng nguyên chất – chính là vàng năm tuổi tám.

Vàng 18K có 75% hàm lượng vàng nguyên chất – đây là vàng bảy tuổi rưỡi.

Con số càng cao chứng tỏ vàng càng tốt, ít có các tạp chất khác. Mặc dù có sự đa dạng trong mẫu mã và cách dùng, nhưng vàng tây vẫn có nhược điểm.

Vàng tây bị xỉn màu cao hơn so với vàng ta, do sự oxi hóa của các kim loại có trong vàng sau một thời gian dài sử dụng. Cho nên bạn cần vệ sinh kỹ sản phẩm làm từ vàng ta để đảm bảo độ mới, đẹp và sáng của vàng.

So sánh vàng tây và vàng ta

Điểm giống nhau giữa vàng tây và vàng ta

Thành phần chính: Cả vàng tây và vàng ta đều có thành phần chính là vàng. Dù tỷ lệ khác nhau nhưng vàng vẫn là nguyên liệu cấu thành chủ yếu.

Tính chất: Vàng tây và vàng ta đều có tính dẻo, dễ dát mỏng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Giá trị sử dụng: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cả vàng tây và vàng ta để làm trang sức, trang trí, tích trữ và đầu tư. Lựa chọn loại vàng nào sẽ phụ thuộc vào mục đích của bạn.

Mức độ phổ biến: Vàng được giao dịch rộng rãi trên toàn cầu, dễ dàng mua bán tại các cửa hàng trang sức, tiệm vàng, ngân hàng,… Nhu cầu về vàng tây và vàng ta luôn cao, đặc biệt trong thời kỳ bất ổn kinh tế hoặc chính trị.

Điểm khác biệt giữa vàng tây và vàng ta

Dù sở hữu nhiều điểm tương đồng nhưng vàng tây và vàng ta vẫn có những đặc trưng riêng, tạo nên sự khác biệt giữa hai loại vàng này.

Tiêu chí Vàng ta Vàng tây Hàm lượng vàng Cao nhất (Trên 90%, thường từ 99% đến 99.99%), thể hiện độ nguyên chất và giá trị cao Thấp hơn (Dưới 90%, thường từ 40% đến 80%), do kết hợp thêm các kim loại khác như bạc, đồng, nickel, palladium,… Màu sắc Vàng rực rỡ Màu vàng đặc trưng Nhiều màu sắc Vàng, vàng nhạt, vàng hồng Độ cứng Mềm Do hàm lượng vàng cao Cứng Do pha trộn các kim loại khác Khả năng Oxi hóa Ít bị xỉn màu Vàng ta ít bị xỉn màu do các tác động của môi trường Dễ bị xỉn màu Do kết hợp các kim loại khác nên vàng tây có khả năng bị oxy hóa cao Khả năng chế tác Khó Vàng ta mềm hơn, khó chế tác thành trang sức phức tạp Dễ Vàng tây cứng hơn do pha trộn thêm các kim loại khác nên dễ chế tác Độ bền Thấp hơn Vàng ta thường không bền như vàng tây vì hàm lượng vàng thuần cao Cao hơn Do vàng tây kết hợp kim loại khác nên tăng độ cứng và khả năng chống xước Giá trị Cao Vàng ta đắt hơn do hàm lượng vàng nguyên chất cao Thấp Vàng tây có giá thành thấp hơn vì hàm lượng vàng không cao Tính đa dạng Thấp Vàng ta ít mẫu mã và màu sắc hơn so với vàng tây Cao Vàng tây có thể chế tác nhiều mẫu mã, màu sắc phong phú Tính thanh khoản Cao Vàng ta phổ biến và có giá trị thu hồi cao hơn vàng tây, do đó có khả năng giữ giá Thấp Vàng tây khi thu hồi có giá trị thấp hơn vàng ta, khả năng giữ giá thấp

Nhìn chung, vàng ta có giá trị và tính thanh khoản cao hơn vàng tây. Trong khi đó, vàng tây được chế tác đa dạng với độ bền lớn hơn.

Nên mua vàng tây hay vàng ta để giữ giá?

Trên thực tế, không có một câu trả lời chính xác nào cho câu hỏi "nên mua vàng tây hay vàng ta?". Lựa chọn loại vàng nào hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá nhân trong những thời điểm cụ thể. Dưới đây là một số tiêu chí, người tiêu dùng có thể tham khảo.

Tiêu chí lựa chọn Vàng ta Vàng tây Mục đích mua vàng Đầu tư Đầu tư dài hạn Đầu tư ngắn hạn Sử dụng Trang sức cao cấp Trang sức đa dạng Sở thích cá nhân Độ bền Độ bền thấp Độ bền cao Kiểu dáng Chế tác đơn giản, cổ điển Chế tác đa dạng, hiện đại Màu sắc Màu vàng rực rỡ đặc trưng Màu sắc đa dạng Khả năng tài chính Nguồn vốn cao Nguồn vốn thấp Khẩu vị rủi ro Thấp Cao

Việc lựa chọn vàng tây hay vàng ta phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Nếu bạn muốn đầu tư lâu dài, vàng ta là lựa chọn tối ưu. Với hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, vàng ta giữ giá trị ổn định theo thời gian và ít bị mất giá. Tuy nhiên, vàng ta mềm, dễ biến dạng, không phù hợp để làm trang sức sử dụng hàng ngày.

Ngược lại, nếu bạn ưu tiên thẩm mỹ và độ bền, vàng tây là lựa chọn hoàn hảo. Được pha trộn từ vàng nguyên chất và kim loại khác, vàng tây (như 18k, 14k) dễ chế tác thành nhiều kiểu dáng hiện đại, phù hợp để đeo hàng ngày. Giá thành của vàng tây cũng thấp hơn, phù hợp với người muốn sở hữu trang sức đẹp mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Tóm lại, chọn vàng ta hay vàng tây tùy thuộc vào mục đích. Nếu bạn muốn đầu tư lâu dài thì nên mua vàng ta. Còn nếu muốn trang sức đẹp, bền thì vàng tây là sự lựa chọn lý tưởng.

Cách nhận biết vàng thật giả, vàng non và mạ vàng đơn giản

Khi đi mua vàng, mọi người rất lo sợ mua phải vàng giả hoặc vàng kém chất lượng. Trang sức bằng vàng có giá cao gấp nhiều lần so với các loại trang sức khác, việc bỏ ra một số tiền lớn chỉ để sở hữu một số vàng giả là điều không ai mong muốn. Bạn cần học cách nhận biết vàng thật giả nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá hình thức bên ngoài: Vàng thật có độ nhẵn, bóng và mịn nhất định. Khi sờ lên bạn không cảm thấy sần sùi, có lỗ li ti, các vết lõm đáng ngờ.

Thử độ cứng của vàng: Vàng ta hay vàng tây đều là kim loại có tính mềm dù ít hay nhiều. Khi bạn cầm trên tay có thể dùng lực bóp nhẹ cảm nhận độ lõm xuống của vàng, hoặc dùng răng cắn (nếu được). Vàng giả sẽ rất cứng và không để lại dấu vết gì.

Sử dụng nam châm: Nam châm không thể hút được vàng mà nó chỉ tác động đến các kim loại trộn lẫn trong vàng. Nếu trang sức bị nam châm hút mạnh chứng tỏ nó có rất nhiều tạp chất hoặc có thể là vàng giả.

Phương pháp đốt hoặc phân kim: Tức là người dùng nung cho đến khi vàng chảy ra, nếu là vàng thật chúng sẽ co lại với nhau, vàng giả thì bị đốt cháy và bay hơi hết. Việc phân kim không chỉ giúp kiểm tra chất lượng vàng, mà còn giúp bạn xác định chính xác hàm lượng vàng nguyên chất. Tuy nhiên phương pháp này có nguy cơ làm hao hụt một chút vàng sau khi thực hiện.

Người mua hãy tìm đến các sở uy tín để đảm bảo chất lượng của vàng.

Các trang sức mạ vàng hầu hết phần lõi bên trong được làm chủ yếu từ kim loại bạc, đồng hoặc crom mà không sử dụng vàng thật. Cho nên chúng sẽ có độ nặng nhất định nếu so sánh với vàng tây hoặc vàng ta. Sản phẩm được mạ vàng có bề ngoài đẹp bắt mắt, màu sáng bóng rất giống vàng thật. Nhưng chỉ sau 3-6 tháng thì lớp màu vàng bên ngoài có nguy cơ bị bong tróc hoặc nhạt màu nếu không bảo quản cẩn thận.

Vàng non cũng chính là các kim loại được mạ vàng – thường nó là vàng 10K và được coi là đồ mỹ ký. Điểm nổi bật của loại vàng này chính là độ bền và giá rẻ. Nhưng nó rất dễ xỉn màu nên người dùng cần cân nhắc trước khi mua.

Cũng bởi vì vàng non hay mạ vàng làm rất giống với vàng thật nên nhiều người bị lừa mua sản phẩm với giá của vàng thật. Vì vậy, người mua hãy tìm đến các sở uy tín mua vàng để an tâm về chất lượng.