Năm 2026, viên chức không nghỉ hết phép năm được thanh toán tiền?

Thứ tư, 10:30 18/03/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Viên chức không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây là các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Đối tượng được nghỉ phép năm 2026

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, đối tượng được nghỉ phép năm 2026 là tất cả người lao động làm việc cho người sử dụng lao động (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn) đều có quyền nghỉ phép năm, cụ thể:

Người làm đủ 12 tháng: Được nghỉ trọn vẹn số ngày phép theo quy định.

Người làm chưa đủ 12 tháng: Số ngày nghỉ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế.

Công thức:

Số ngày nghỉ phép của năm

x

Số tháng làm việc thực tế

12

Cán bộ, công chức, viên chức: Được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định riêng của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (thường tương đương với mức tối thiểu của người lao động).

Số ngày nghỉ phép cụ thể:

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, tùy vào điều kiện làm việc, số ngày nghỉ phép khởi điểm sẽ khác nhau:

12 ngày làm việc: Dành cho người làm công việc trong điều kiện bình thường.

14 ngày làm việc: Dành cho người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, hoặc người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

16 ngày làm việc: Dành cho người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thâm niên: Cứ đủ 05 năm làm việc cho cùng một người sử dụng lao động, người lao động sẽ được cộng thêm 01 ngày vào tổng số ngày nghỉ phép năm của mình.

Năm 2026, viên chức không nghỉ hết phép năm được thanh toán tiền? - Ảnh 2.

Theo Bộ luật Lao động 2019, đối tượng được nghỉ phép năm là tất cả người lao động làm việc cho người sử dụng lao động. Ảnh minh họa: TL

Viên chức không nghỉ hết phép năm được thanh toán tiền?

Theo Điều 14 Luật Viên chức 2025 quy định về Quyền của viên chức về nghỉ ngơi và các quyền khác như sau:

- Được nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và phù hợp với khả năng tài chính của đơn vị.

- Được học tập, nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, trừ các hoạt động quy định tại khoản 7 Điều 10 của Luật Viên chức 2025.

Trường hợp bị thương hoặc hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế độ, chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Theo đó, nếu do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

Tại theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định về việc nghỉ hằng năm của người lao động như sau:

- Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường

14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

- Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ Luật lao động.

- Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Theo quy định nêu trên, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Quy định nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Tại Điều 115 Bộ Luật lao động 2019, người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được quy định như sau:

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

- Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

- Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Quy định về chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biếtQuy định về chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biết

GĐXH - Chế độ nghỉ phép năm của người lao động hiện nay được tính thế nào? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc nên tham khảo.

Đi nghĩa vụ quân sự bao lâu thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định?Đi nghĩa vụ quân sự bao lâu thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định?

GĐXH - Nhiều người thắc mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, chiến sĩ có được nghỉ phép không? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.

Quy định về chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biết

Quy định về chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biết

Quy định chế độ nghỉ phép năm theo Luật Lao động mới nhất, người lao động nên cập nhật

Quy định chế độ nghỉ phép năm theo Luật Lao động mới nhất, người lao động nên cập nhật

Quy định về chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất, người lao động nên cập nhật

Quy định về chế độ nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất, người lao động nên cập nhật

Đi nghĩa vụ quân sự bao lâu thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định?

Đi nghĩa vụ quân sự bao lâu thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định?

Quy định về ngày nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất 2024, người lao động nên cập nhật

Quy định về ngày nghỉ phép theo Luật Lao động mới nhất 2024, người lao động nên cập nhật

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Viên chức cần biết rõ thông tin quan trọng này: loạt hành vi có thể bị kỷ luật

Viên chức cần biết rõ thông tin quan trọng này: loạt hành vi có thể bị kỷ luật

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo Nghị định có điểm gì mới?

Top con giáp phải 'cày' gấp đôi người khác mới thành công: Hậu vận cực đáng ghen tị

Top con giáp phải 'cày' gấp đôi người khác mới thành công: Hậu vận cực đáng ghen tị

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Không phải con giáp nào sinh ra cũng gặp may mắn hay có sẵn điều kiện tốt. Có những con giáp để đạt thành công thì phải chịu nhiều thử thách hơn người khác.

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có Dự báo những biến đổi trong cuộc sống của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất. Các con giáp nên nắm bắt để tiền tài phát triển.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng?

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình có thay đổi?

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 261 phương tiện vi phạm bị phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ trong tuần từ ngày 28/2/2026 đến ngày 6/3/2026.

Quy định về chế độ nghỉ phép 2026 theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biết

Quy định về chế độ nghỉ phép 2026 theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ phép là quyền lợi cơ bản của người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn hưởng nguyên lương theo hợp đồng. Năm 2026, người lao động được nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Kè biển Hải Thịnh ở Ninh Bình xuất hiện nhiều đoạn sạt lở

Kè biển Hải Thịnh ở Ninh Bình xuất hiện nhiều đoạn sạt lở

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tuyến kè biển Hải Thịnh thuộc tuyến đê biển Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) có vai trò quan trọng trong việc chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ khu dân cư phía trong. Tuy nhiên thời gian qua, dưới tác động của triều cường, gió mạnh và biến đổi địa hình bãi biển, nhiều đoạn kè liên tiếp xảy ra sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.

4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâu

4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có tố chất lãnh đạo, tư duy linh hoạt và càng bước vào tuổi trung niên càng dễ gặt hái thành công.

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 16/3, trục đường Tô Hiệu hướng ra Quang Trung (Hà Đông) đã trở thành "cung đường hãi hùng" đối với người tham gia giao thông. Tình trạng bùn đất rơi vãi tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn ngay trong giờ cao điểm.

Xem nhiều

3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người

3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, 3 con giáp dưới đây sẽ bước vào tuần “tiền vô như nước”, thuận lợi nhiều việc nhờ phước phần hơn hẳn người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3

Đời sống
4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâu

4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâu

Đời sống
Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt

Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt

Đời sống
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước

Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước

Đời sống

