Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh
GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.
Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Xuân Hòa đang khẩn trương củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, xử lý nghiêm một nhóm học sinh có hành vi bạo lực học đường, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.
Trước đó, ngày 20/5, qua công tác chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Hòa phát hiện một đoạn video bạo lực lan truyền chóng mặt trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Nội dung video ghi lại cảnh tượng một nữ sinh mỏng manh bị nhóm bạn vây kín, liên tục dùng tay, chân đánh đấm tàn nhẫn vào vùng hiểm yếu.
Cùng thời điểm, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội). Ông T. cho biết cháu gái ruột của mình là em V.N.K. (SN 2010), hiện đang là học sinh lớp 10 tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, là nạn nhân bị nhóm bạn cùng trường hành hung dã man trong đoạn video trên.
Trận đòn hội đồng đã khiến em V.N.K. bị đa chấn thương, rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Nạn nhân lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, sau đó do diễn tiến phức tạp nên đã phải chuyển thẳng tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa đã lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 vào cuộc xác minh điều tra.
Kết quả xác minh bước đầu xác định, do có những mâu thuẫn cá nhân âm ỉ từ trước, hai nữ sinh cùng trường là N.T.L.P. và N.K.L. đã nảy sinh ý định dùng bạo lực để "dằn mặt" bạn học. Ngày 19/5, P. và L. đã chủ động lôi kéo, rủ rê thêm một số học sinh khác trong trường lập thành một nhóm để chuẩn bị kế hoạch vây đánh em K.
Vào giờ ra chơi buổi chiều cùng ngày, nhóm nữ sinh này đã ép buộc, đưa em K. vào khu vực nhà vệ sinh nữ tại tầng 8 của tòa nhà trường học. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng tay, chân đấm đá túi bụi vào người em K.
Trong lúc nạn nhân bất lực chịu đòn, các đối tượng còn lại đứng ngoài thản nhiên dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến sự việc, sau đó chuyển tiếp cho nhiều nhóm bạn bè và phát tán công khai lên các hội nhóm mạng xã hội nhằm bôi nhọ, làm nhục nạn nhân.
Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ đanh thép và đoạn video bằng chứng, nhóm học sinh liên quan đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.
Hiện Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.
Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dânĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.
Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mớiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.
Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên NghĩaĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Cuối tháng 5 được xem là giai đoạn nhiều chuyển động tích cực về tài chính với một số con giáp.
Ai phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất từ 1/7 khi mức lương cơ sở tăng?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những đối tượng có mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất khi mức lương cơ sở tăng.
4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gióĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm Bát tự, có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang "đào hoa xấu", khiến đường tình cảm của một người dễ gặp trắc trở.
Nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An bị đánh hội đồng sau mâu thuẫn trên mạngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị nhóm bạn hẹn ra đoạn đường vắng rồi đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu.
Từ chấn thương cá nhân đến triết lý tập luyện thể thao bền vữngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Qua hành trình gắn bó với cầu lông, pickleball và các hoạt động cộng đồng, vận động viên Dũng Nguyễn cho rằng duy trì thói quen vận động đúng cách mới là yếu tố tạo nên giá trị lâu dài của thể thao.
Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe máy, ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 132 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 11 - 17/5/2026.
Đáp ứng điều kiện này, từ năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.
5 con giáp sống hiền lành nên càng về già càng hưởng lộcĐời sống
GĐXH - Người xưa thường nói "hiền lương sinh phú quý", và những con giáp dưới đây chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.