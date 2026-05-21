Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Xuân Hòa đang khẩn trương củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, xử lý nghiêm một nhóm học sinh có hành vi bạo lực học đường, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác.

Trước đó, ngày 20/5, qua công tác chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Hòa phát hiện một đoạn video bạo lực lan truyền chóng mặt trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Nội dung video ghi lại cảnh tượng một nữ sinh mỏng manh bị nhóm bạn vây kín, liên tục dùng tay, chân đánh đấm tàn nhẫn vào vùng hiểm yếu.

Đoạn video ghi lại cảnh hành hung được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video.

Cùng thời điểm, cơ quan Công an tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T. (SN 1957, trú tại xã Quang Minh, TP. Hà Nội). Ông T. cho biết cháu gái ruột của mình là em V.N.K. (SN 2010), hiện đang là học sinh lớp 10 tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, là nạn nhân bị nhóm bạn cùng trường hành hung dã man trong đoạn video trên.

Trận đòn hội đồng đã khiến em V.N.K. bị đa chấn thương, rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần. Nạn nhân lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, sau đó do diễn tiến phức tạp nên đã phải chuyển thẳng tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa đã lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 vào cuộc xác minh điều tra.

Nhóm học sinh hành hung dã man bạn cùng trường tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Kết quả xác minh bước đầu xác định, do có những mâu thuẫn cá nhân âm ỉ từ trước, hai nữ sinh cùng trường là N.T.L.P. và N.K.L. đã nảy sinh ý định dùng bạo lực để "dằn mặt" bạn học. Ngày 19/5, P. và L. đã chủ động lôi kéo, rủ rê thêm một số học sinh khác trong trường lập thành một nhóm để chuẩn bị kế hoạch vây đánh em K.

Vào giờ ra chơi buổi chiều cùng ngày, nhóm nữ sinh này đã ép buộc, đưa em K. vào khu vực nhà vệ sinh nữ tại tầng 8 của tòa nhà trường học. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng tay, chân đấm đá túi bụi vào người em K.

Trong lúc nạn nhân bất lực chịu đòn, các đối tượng còn lại đứng ngoài thản nhiên dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến sự việc, sau đó chuyển tiếp cho nhiều nhóm bạn bè và phát tán công khai lên các hội nhóm mạng xã hội nhằm bôi nhọ, làm nhục nạn nhân.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ đanh thép và đoạn video bằng chứng, nhóm học sinh liên quan đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Hiện Công an phường Xuân Hòa đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật.