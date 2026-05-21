Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa

Thứ năm, 14:29 21/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên "đất vàng" Yên Hòa đã được tháo dỡHà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ

GĐXH - Theo ghi nhận, toàn bộ công trình xây dựng trái phép làm cụm sân Pickleball tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) đã chính thức được tháo dỡ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh vẫn đang đối mặt với tình trạng "chợ tạm" lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại khu vực xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) phản ánh về một tổ hợp thể thao quy mô "khủng" mọc lên sai phép trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói, công trình này nằm hoàn toàn ở khu vực phía ngoài đê Yên Nghĩa – nơi có những quy định cực kỳ nghiêm ngặt về hành lang thoát lũ và mục đích sử dụng đất.

Ghi nhận thực tế của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại xóm An Đường cho thấy, ngay sau cổng chào của khu dân cư, một công trình kiên cố đã mọc lên, nằm lạc lõng giữa không gian xanh xung quanh.

Công trình được xây dựng có dạng hình chữ L với diện tích khoảng hơn 1.000m2 đứng sừng sững gần bờ sông Đáy.

Công trình này được dựng bằng hệ thống khung sắt, có mái che, xung quanh được quây kín bằng lưới đen. Khu vực đường vào được rải đá dăm, có chỗ để xe ô tô, xe máy cho người chơi.

Toàn bộ diện tích đất rộng hàng ngàn mét vuông đã bị san nền, phủ lên lớp sơn chuyên dụng. Chủ đầu tư đã "hô biến" khu đất này thành cụm 7 sân pickleball sử dụng để kinh doanh.

Xung quanh các vách tôn, chủ cơ sở cho căng biển quảng cáo, banner mang thương hiệu "Pickone". Để phục vụ hoạt động xuyên đêm từ 5h đến 23h hàng ngày, một hệ thống đèn led chiếu sáng công suất lớn được lắp đặt, đi kèm là khu vực dịch vụ...

Việc một tổ hợp thể thao, dịch vụ giải trí quy mô hàng ngàn mét vuông ngang nhiên 'mọc' lên và vận hành không phép đang kéo theo hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực và nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho khu vực xung quanh.

Việc cùng lúc tập trung đông người chơi trong một không gian quây kín, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Thêm vào đó, vì nằm ở khu vực trống trải, kết cấu khung sắt mái che của công trình rất dễ bị gió lốc vặn xoắn, đổ sập khi mùa mưa bão, giông lốc đổ bộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vị trí tổ hợp này đang nằm hoàn toàn trên đất nông nghiệp vùng bãi bồi ven sông, không phải đất quy hoạch thương mại dịch vụ hay thể thao công cộng.

Trước một sai phạm có quy mô "khủng" và mọc lên trong thời gian dài như vậy, dư luận không khỏi đặt dấu hỏi lớn về vai trò và trách nhiệm của UBND phường Yên Nghĩa trong công tác quản lý.

Tại sao một công trình kiên cố, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và Luật Đê điều lại có thể ngang nhiên "qua mặt" được lực lượng quản lý trật tự xây dựng từ lúc xây dựng đến khi khai trương kinh doanh?

Thiết nghĩ UBND phường Yên Nghĩa và các cơ quan liên quan cần sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh; đồng thời cần có có biện pháp mạnh để xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh để vi phạm kéo dài gây bức xúc trong dư luận. PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan có trách nhiệm liên quan để tiếp tục thông tin đến độc giả về vấn đề này.

