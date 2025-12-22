Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?
GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.
Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", khán giả chứng kiến màn tư vấn bất động sản thú vị giữa ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và một khách hàng (do Thái Sơn thủ vai). Trong cuộc hẹn với khách để xem căn hộ chung cư, ông Phi tư vấn rất nhiệt tình về vị trí căn hộ, không gian sống cũng như thiết kế rất phù hợp với khách hàng.
Vị khách dường như không quan tâm tới điều đó, luôn thể hiện rằng mình "không thiếu tiền", chỉ cần thích là có thể mua ngay. Vị khách đặc biệt này dường như không để ý đến những tư vấn của ông Phi mà tìm cách động chạm vào người ông. Khách hàng có những lời nói ẻo lả, điệu bộ lả lướt như muốn gần gũi ông Phi hơn là tìm mua nhà.
Không ít khán giả phì cười khi vị khách mua nhà mà ông Phi giới thiệu có hành động "lạ", đó là ám chỉ đến hành động "thằn lằn bám kính". Nghe đến đây, ông Phi liên tục giải thích là ở chung cư rất an toàn, không có côn trùng nào cả... Nhưng càng nói chuyện, ông đã hiểu ra vị khách đang cố tình có những gợi ý nào đó. Vì công việc nên ông Phi vẫn vui vẻ, nhiệt tình tư vấn, cốt để khách "chốt" mua.
Vị khách này "không thiếu tiền" và mới gặp đã có ấn tượng tốt với ông Phi. Anh ta liên tục lặp lại những lời nói thể hiện mình có nhiều tiền, muốn mua căn hộ để đó chờ lên giá chứ không mặn mà với việc dọn đến ở. Mới bước vào nghề môi giới, ông Phi đã tin tưởng vào khách hàng sẽ "chốt" mua căn hộ mà ông đang giới thiệu.
Sau khi tập phim lên sóng, NSƯT Thái Sơn ngay lập tức gây "bão mạng" vì hành động "lạ". Nam diễn viên từng gây sốt khi làm diễn viên khách mời trong vai tư vấn bất động sản vĩnh hằng ở phim "Gia đình mình vui bất thình lình", lần này anh trở lại trong vai khách mua bất động sản nhưng lại hoàn toàn khác từ lời nói, cử chỉ. Trên một số diễn đàn phim Việt, khán giả bình luận sôi nổi về nhân vật mới này.
Không ít người thẳng thắn mong muốn nhân vật mà NSƯT Thái Sơn đảm nhận sẽ xuất hiện nhiều trong những tập phim sắp tới, chứ không đơn giản chỉ là khách mua nhà của ông Phi. Một số ý kiến nhận xét, NSƯT Thái Sơn xuất hiện từ thời điểm tập 9 của phim "Gia đình trái dấu" được coi như "cứu cánh" cho phim, bởi trong những tập trước đó phim nhận nhiều phản hồi, tranh luận của khán giả cho rằng phim nhàm chám, một số diễn viên chưa đạt...
NSƯT Thái Sơn (SN 1983, quê ở Hưng Yên) từng học lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam. Trong sự nghiệp diễn chèo, Thái Sơn gặt hái được nhiều thành tích nổi bật và đã được phong danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng lần thứ 10, năm 2023.
Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sớm bộc lộ sở trường với các vai diễn hài, từng diễn ăn ý với nhiều nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Trung Ruồi… Bén duyên và hoạt động nghệ thuật gần 20 năm nhưng gần đây Thái Sơn mới được công chúng biết đến rộng rãi qua những vai diễn trên phim Việt giờ vàng VTV như: "Dưới bóng cây hạnh phúc"", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Biệt dược đen", "Vui lên nào, anh em ơi"... Mới nhất là vai nam chính ông bố trong phim “Cha tôi, người ở lại”.
