Nam Định: Công an đang điều tra nhóm thanh, thiếu niên 'chặt' biển số xe máy người dân

Tối ngày 2/3/2025, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên chặt đứt biển số xe máy của người dân tại khu vực bãi biển gần nhà thờ đổ thuộc huyện Hải Hậu.

Cụ thể, sáng ngày 02/3/2025, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook và công tác rà soát trên không gian mạng về nội dung ngày 01/3, có một nhóm thanh thiếu niên gồm 07 người đã có hành vi dùng kiếm tự chế chặt đứt phần chắn bùn phía sau đuôi xe máy có gắn biển kiểm soát của người dân tại khu vực gần Nhà thờ đổ thuộc địa phận Tổ dân phổ Đ, thị trấn Cồn và khu vực bãi biển thuộc địa phận xóm Tây Bình, xã Hải Xuân; sau đó di chuyển về cầu Thịnh Long để chụp ảnh và đăng trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Công an thị trấn Cồn và Công an xã Hải Xuân khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh, thiếu niên làm việc tại cơ quan công an.

Qua xác minh, bước đầu đã làm rõ 07 đối tượng thực hiện hành vi nêu trên, gồm: T.V.H (SN 2009); N.V.D (SN 2008); H.Đ.V (SN 2011); Đ.D.A (SN 2009); N.Đ.K (SN 2009); T.P.H (SN 2009) và P.T.H (SN 2009). Các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các xã Nghĩa Hồng, Phúc Thắng và thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Đáng chú ý, trong 07 đối tượng, có Đ.D.A (SN 2009) là đối tượng nằm trong diện quản lý thanh thiếu niên hư.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video, hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên sử dụng vật giống kiếm tự chế chặt đuôi biển kiểm soát xe máy. Đáng chú ý, nhóm này này còn chụp ảnh trên tay cầm biển kiểm soát và vỏ chai bia dơ lên khoe "chiến tích". Những hình ảnh sau khi đăng tải đã khiến dư luận cực kỳ bức xúc.

Hiện vụ việc Công an thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu đang tiếp tục xác minh, củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

