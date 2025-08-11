Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Thứ hai, 09:55 11/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Các đối tượng trong đường dây mang thai hộ do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo sang Trung Quốc cấy phôi, dưỡng thai ở Camphuchia rồi đưa về Việt Nam.

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp cùng các phòng chức năng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá, bắt giữ 18 đối tượng (công an chưa cung cấp danh tính) liên quan đến đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, giải cứu thành công 11 trẻ sơ sinh, thu giữ 7 hộ chiếu cùng nhiều giấy khai sinh, giấy chứng sinh và các tài liệu có liên quan.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số hội, nhóm, đường dây có biểu hiện mang thai hộ vì mục đích thương mại nên đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an để đấu tranh, triệt phá.

Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Công an làm việc với Quách Thị Thương đối tượng cầm đầu đường dây mang thai xuyên quốc gia ở Việt Nam (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra, công an xác định, đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại trên do đối tượng người Trung Quốc tên Wang thành lập, cầm đầu. Quách Thị Thương (SN 1985, trú Lâm Đồng) hiện đang ở tại xã Văn Lang (Thái Nguyên) là đối tượng cầm đầu trong nước.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ, lừa những phụ nữ dưới 35 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn đồng ý mang thai hộ. Khi có người cần nhờ mang thai hộ, chúng sẽ đưa những phụ nữ đó sang Trung Quốc cấy phôi, đưa qua Campuchia dưỡng thai rồi trở lại Việt Nam sinh con.

Trẻ sau khi chào đời, các đối tượng nhờ mang thai hộ sẽ sang Việt Nam làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ bố con và tiến hành các thủ tục để giao trẻ. Số tiền mỗi người mang thai thuê được nhận từ 300 triệu đồng/ca.

Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia - Ảnh 2.

Các trẻ nhỏ trong đường dây được giải cứu (Ảnh: CACC)

Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã tổ chức thực hiện hơn 100 ca mang thai hộ, đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.

Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc Ninh

Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc Ninh

Pháp luật - 7 giờ trước

Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Pháp luật - 16 giờ trước

Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữ

Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữ

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương (SN 1975) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi do mâu thuẫn, nhóm ba người ở Quảng Trị đến nhà người đàn ông ở trên địa bàn gây ra vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Xã hội - 1 ngày trước

6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Xã hội - 1 ngày trước

Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Xã hội - 1 ngày trước

Do mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke, 3 thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng đã dùng hung khí gây ra vụ ẩu đả và đập phá tài sản trong quán.

Xem nhiều

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Pháp luật

GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Pháp luật
Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Pháp luật
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Pháp luật
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top