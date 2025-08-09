Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến ông M.T.L. (SN 1972, trú tại thôn Vĩnh An) bị thương nặng.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, tối 8/8, ba người đàn ông (cùng trú tại Quảng Trị) sau khi ăn nhậu tìm đến nhà ông L. để giải quyết mâu thuẫn.

Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc này, một trong ba người dùng hung khí gây thương tích cho ông L. sau đó rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang cho biết, ông L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và chưa rõ tình hình sức khỏe. Công an đang lấy lời khai ba người liên quan vụ việc.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.