Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Thứ bảy, 17:04 09/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nghi do mâu thuẫn, nhóm ba người ở Quảng Trị đến nhà người đàn ông ở trên địa bàn gây ra vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát khiến ông M.T.L. (SN 1972, trú tại thôn Vĩnh An) bị thương nặng.

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu, tối 8/8, ba người đàn ông (cùng trú tại Quảng Trị) sau khi ăn nhậu tìm đến nhà ông L. để giải quyết mâu thuẫn.

Hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Lúc này, một trong ba người dùng hung khí gây thương tích cho ông L. sau đó rời khỏi hiện trường.

Lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang cho biết, ông L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và chưa rõ tình hình sức khỏe. Công an đang lấy lời khai ba người liên quan vụ việc.

Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Vụ côn đồ áo đen phá quán phở: Tấn công nhà 2 người thân con nợ để gây áp lựcVụ côn đồ áo đen phá quán phở: Tấn công nhà 2 người thân con nợ để gây áp lực

Để gây áp lực đòi nợ người con rể, nhóm 7 tên côn đồ áo đen đã xông vào đập phá quán phở, tạt sơn nhà người thân của con nợ.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự HLV thể hình tấn công Cảnh sát giao thông tại Hà Nội

Tạm giữ hình sự HLV thể hình tấn công Cảnh sát giao thông tại Hà Nội

Vụ côn đồ áo đen phá quán phở: Tấn công nhà 2 người thân con nợ để gây áp lực

Vụ côn đồ áo đen phá quán phở: Tấn công nhà 2 người thân con nợ để gây áp lực

Xác định danh tính đối tượng dùng dùi cui tấn công người phụ nữ ở Hà Nội

Xác định danh tính đối tượng dùng dùi cui tấn công người phụ nữ ở Hà Nội

Khởi tố 17 thanh thiếu niên mang hung khí tấn công người đi đường

Khởi tố 17 thanh thiếu niên mang hung khí tấn công người đi đường

Gửi cơ quan công an tài liệu vụ người nhà tấn công bác sĩ đang cấp cứu người bệnh ở Phú Thọ

Gửi cơ quan công an tài liệu vụ người nhà tấn công bác sĩ đang cấp cứu người bệnh ở Phú Thọ

Cùng chuyên mục

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương (SN 1975) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Xã hội - 5 giờ trước

6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Xã hội - 5 giờ trước

Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Bắt giam 3 thanh niên gây ra vụ ẩu đả khi đi hát karaoke

Xã hội - 5 giờ trước

Do mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke, 3 thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng đã dùng hung khí gây ra vụ ẩu đả và đập phá tài sản trong quán.

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Xã hội - 10 giờ trước

Người đàn ông quốc tịch Nga đấm vào miệng, gây thương tích cho trung tá cảnh sát giao thông (CSGT) ở tỉnh Khánh Hòa.

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Xã hội - 12 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng do Đoàn Bảy cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, thu lãi tới 20%/tháng, đe doạ con nợ, thu giữ hàng loạt giấy tờ nhà đất và sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng.

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Vũ Văn Nam đã phóng hỏa đốt máy xúc của ông H. vào rạng sáng. Vụ hỏa hoạn làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha bị cháy đứt, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng

Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Bằng kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực bảo hiểm, Tú đã dùng thủ đoạn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng… rồi bỏ trốn.

Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

Tuấn mua tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm, hỗ trợ xây dựng lại chùa Vẽ để chiếm đoạt.

Xem nhiều

Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ

Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ

Pháp luật

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được đối tượng ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế tiêu thụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Pháp luật
Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ

Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ

Pháp luật
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Pháp luật
Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top