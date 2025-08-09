Mới nhất
Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Thứ bảy, 15:18 09/08/2025
6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.

Ông Lê Văn Th. (ngụ xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) - bố của em L.V.G.N, nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cố, tổn thương cơ thể 23% do bị các bạn học cùng Trường THPT Nông Cống 2 "đánh hội đồng" - cho biết gia đình nhận được thông tin TAND Khu vực 2 (Thanh Hóa) sắp xét xử vụ án. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 13/8.

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ - Ảnh 1.

Nữ sinh N. bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng, tổn hại cơ thể 23%. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 5/10/2024, tại thôn Thái Sơn (xã Tân Phúc, huyện Nông Cống - nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa), các bị can Nguyễn Thị Ngọc A., Nguyễn Thị G., Nguyễn Thị A., Hoàng Thị Huyền T., Vũ Lê T., Lê Phương D. (đều là học sinh Trường THPT Nông Cống 2, hiện ngụ xã Thắng Lợi và xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh em N. (lúc này mới 15 tuổi gần 11 tháng). Hậu quả, em N. bị tổn thương cơ thể 23%.

Cũng theo cáo trạng, hành vi của 6 nữ sinh trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần được xử lý nghiêm minh. Với hành vi trên, 6 nữ sinh bị truy tố theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 2-6 năm.

Chiều 5/10/2024, trên đường đi học về, nữ sinh N. (sinh năm 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn và bị nhiều nữ sinh xông vào đánh hội đồng. Theo một số clip mà gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, chân tấn công.

Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sỹ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, gãy đốt sống cổ.

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ - Ảnh 2.


