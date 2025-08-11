Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Liên quan vụ người phụ nữ 28 tuổi tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công) bị hành hung, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) – đối tượng đánh cô gái để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T.T (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện. Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T.T xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên người này đã đánh chị T. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chia sẻ về hình phạt đối tượng Thành có thể đối mặt, trên NLĐO, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của đối tượng có căn cứ phạm tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự và đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, việc xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự là bước đi đầu tiên trong tiến trình tố tụng buộc tội người có hành vi phạm tội và có căn cứ cơ quan tố tụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Được biết, nữ nạn nhân bị đối tượng hành hung đang nhập viện điều trị chấn thương trong tình trạng sức khỏe yếu, tâm lý hoảng loạn, suy sụp... Do đó, việc trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe sẽ được thực hiện khi nạn nhân đủ điều kiện. Nếu kết quả giám định dưới 11% mà nạn nhân yêu cầu xử lý thì đối tượng phải đối mặt thêm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ".

Hình ảnh người phụ nữ bị hành hung tại sảnh chung cư. Ảnh: Nguyễn Long

"Như vậy, có thể thấy, với hành vi sử dụng vũ lực đánh dã man, tàn ác người phụ nữ chỉ vì mâu thuẫn chuyện các cháu bé thì đối tượng sẽ bị xử lý cả 2 tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 134; Khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự", luật sư Thơm thông tin.

Luật sư Thơm cho biết thêm, với việc cơ quan điều tra có căn cứ xử lý đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng thì đối tượng sẽ bị xử nghiêm theo luật mà không phụ thuộc vào yêu cầu khởi tố của bị hại đối với tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. Một số vụ án gần đây, khi cơ quan điều tra khởi tố đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự thì trong quá trình giải quyết vụ án hoặc thậm chí ra đến Tòa án xét xử mà bị hại rút đơn thì vụ án sẽ được đình chỉ, người phạm tội không bị xử lý hình sự đã gây ra những quan điểm khác nhau trong dư luận xã hội về tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Điều 134, Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn theo Điều 318, Tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.