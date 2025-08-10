Mới nhất
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Chủ nhật, 12:47 10/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.

Theo đó, danh tính người này được xác định là Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Trước đó, vào khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt nhận được trình báo của gia đình chị N.T (SN 1997) về việc khoảng 22h35 ngày 9-8, chị T bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky, khiến chị T bị thương.

Gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Chị T được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội- Ảnh 1.

Đ.C.T (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt) tại cơ quan Công an.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Theo Chỉ huy Công an phường Phương Liệt, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định tính chất vụ việc, Công an phường đã khẩn trương áp dụng các biện pháp điều tra, đảm bảo xác minh, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Hà Nội: Công an xác minh vụ người đàn ông hành hung dã man 1 phụ nữ ở chung cư 176 Định CôngHà Nội: Công an xác minh vụ người đàn ông hành hung dã man 1 phụ nữ ở chung cư 176 Định Công

Sáng 10/8, nguồn tin của PV xác minh, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đang xác minh vụ việc một người phụ nữ bị hành hung dã man ngay tại hành lang chung cư.

Trung Sơn
