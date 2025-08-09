Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Chiều 9/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Lê Tuấn Phương (SN: 1975; trú tại: thôn Trúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) có hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Trúc Lý, phường Chương Mỹ.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác minh, đơn vị đã nhiều lần triệu tập Lê Tuấn Phương nhưng đối tượng không đến làm việc. Hiện tại, không rõ nơi ở của đối tượng này ở đâu.

Đối tượng Lê Tuấn Phương. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương.

Công an TP Hà Nội đề nghị, ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Công an phường Chương Mỹ (qua đồng chí Trần Xuân Đăng, điều tra viên thụ lý - SĐT: 098 3572546), trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Khu đất của gia đình anh Đ.X.T. tại thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, anh Đ.X.T. (SN 1985, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) có đơn tố giác về việc bị ông Lê Tuấn Phương, người tự xưng là "trưởng xóm", cản trở, hành hung tài xế và ép phải nộp 20 triệu đồng mới được thi công dọn dẹp khu đất của gia đình.

Do không phải người địa phương, cũng như không muốn công việc bị đình trệ và lo ngại trước thái độ hung hăng của ông Phương, anh T. đã chuyển khoản số tiền trên cho ông Trịnh Duy Hoạt - người được giới thiệu là "thủ quỹ xóm".

Sau khi nhận tiền, ông Phương tuyên bố sẽ không có hóa đơn, chứng từ gì "sau đỡ phải hỏi", mà chỉ có một tờ "giấy biên nhận" viết tay thu tiền quỹ xóm. Lý do thu tiền là để "đóng góp tu sửa đường theo quy định chung của xóm".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã làm đơn tố giác gửi Công an phường Chương Mỹ. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và vào cuộc điều tra, xác minh.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

