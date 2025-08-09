Mới nhất
Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Thứ bảy, 18:45 09/08/2025 | Pháp luật
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương (SN 1975) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Chiều 9/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Lê Tuấn Phương (SN: 1975; trú tại: thôn Trúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) có hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Trúc Lý, phường Chương Mỹ.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác minh, đơn vị đã nhiều lần triệu tập Lê Tuấn Phương nhưng đối tượng không đến làm việc. Hiện tại, không rõ nơi ở của đối tượng này ở đâu.

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Tuấn Phương. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương.

Công an TP Hà Nội đề nghị, ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Công an phường Chương Mỹ (qua đồng chí Trần Xuân Đăng, điều tra viên thụ lý - SĐT: 098 3572546), trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'- Ảnh 2.

Khu đất của gia đình anh Đ.X.T. tại thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, anh Đ.X.T. (SN 1985, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) có đơn tố giác về việc bị ông Lê Tuấn Phương, người tự xưng là "trưởng xóm", cản trở, hành hung tài xế và ép phải nộp 20 triệu đồng mới được thi công dọn dẹp khu đất của gia đình.

Do không phải người địa phương, cũng như không muốn công việc bị đình trệ và lo ngại trước thái độ hung hăng của ông Phương, anh T. đã chuyển khoản số tiền trên cho ông Trịnh Duy Hoạt - người được giới thiệu là "thủ quỹ xóm".

Sau khi nhận tiền, ông Phương tuyên bố sẽ không có hóa đơn, chứng từ gì "sau đỡ phải hỏi", mà chỉ có một tờ "giấy biên nhận" viết tay thu tiền quỹ xóm. Lý do thu tiền là để "đóng góp tu sửa đường theo quy định chung của xóm".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh T. đã làm đơn tố giác gửi Công an phường Chương Mỹ. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và vào cuộc điều tra, xác minh.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền &quot;quỹ xóm&quot; ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm &quot;biến mất&quot;Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm 'biến mất'

GĐXH - Liên quan đến vụ việc anh Đ.X.T. bị ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), người "thủ quỹ" đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho anh T. và tỏ ra hối cải. Trong khi đó, người tự xưng là "trưởng xóm" vẫn chưa có mặt tại địa phương để làm việc với cơ quan chức năng.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền &quot;quỹ xóm&quot; ở Hà Nội: &quot;Luật làng&quot; không thể đứng trên luật phápVụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.

Công an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền &quot;quỹ xóm&quot; khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đìnhCông an phường Chương Mỹ vào cuộc vụ người dân bị ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình

GĐXH - Công an phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) đang điều tra vụ anh Đ.X.T bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' khi thi công dọn dẹp khu đất của gia đình. Cơ quan chức năng xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác và mời những người liên quan đến để làm rõ vụ việc.

Hà Nội: &quot;Trưởng xóm&quot; hành hung lái xe, ép chủ đất nộp 20 triệu &quot;quỹ xóm&quot; khi dọn dẹp khu đất của gia đìnhHà Nội: 'Trưởng xóm' hành hung lái xe, ép chủ đất nộp 20 triệu 'quỹ xóm' khi dọn dẹp khu đất của gia đình

GĐXH - Trong quá trình dọn dẹp mặt bằng khu đất của gia đình ở phường Chương Mỹ (TP Hà Nội), anh Đ.X.T. đã bị người đàn ông tự xưng là "trưởng xóm" đe dọa, hành hung công nhân đang thi công và ép anh T. phải nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" nếu không sẽ phải dừng mọi hoạt động...

Trung Sơn
