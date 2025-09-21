Nam giới có cần kiêng đậu phụ không?
Nhiều người lo ngại đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành như tào phớ, sữa đậu ảnh hưởng tới hormone nam giới.
Tôi nghe nói nam giới ăn đậu phụ nhiều là yếu sinh lý, tinh trùng yếu. Xin chuyên gia tư vấn! (Lê Văn Việt, 38 tuổi, Hà Nội).
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh tư vấn:
Đậu phụ, làm từ hạt đậu nành, là nguồn thực phẩm giàu đạm thực vật, ít chất béo xấu, hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Theo Đông y, đậu nành có vị ngọt, tính bình, vào kinh tỳ và vị, giúp kiện tỳ, bổ khí, thanh nhiệt, lợi thấp. Ăn đậu phụ điều độ hỗ trợ tiêu hóa, giảm nóng trong, dưỡng khí huyết, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên ăn nhiều thịt cá, dầu mỡ, giúp cân bằng dinh dưỡng.
Đậu phụ chứa isoflavone - hoạt chất thực vật có cấu trúc tương tự nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều hòa nội tiết, tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, giảm loãng xương, cải thiện làn da. Tuy nhiên, với nam giới, isoflavone không gây “nữ hóa” hay yếu sinh lý như lời đồn.
Cơ thể nam giới có cơ chế tự điều chỉnh nội tiết, chỉ khi tiêu thụ một lượng đậu phụ cực lớn, liên tục trong thời gian dài (điều hiếm gặp trong thực tế), mới có khả năng ảnh hưởng đến nội tiết. Vì vậy, bạn không cần quá lo lắng về việc ăn đậu phụ ảnh hưởng tới sức khỏe, bản lĩnh quý ông.
Thực tế, ăn đậu phụ vừa phải rất tốt cho sức khỏe . Các nghiên cứu khoa học đều chỉ ra rằng bổ sung đậu trong bữa ăn hằng tuần giúp ổn định chuyển hóa, giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đậu phụ gián tiếp bổ thận khí, nuôi dưỡng ngũ tạng, giúp nam giới duy trì sức khỏe lâu dài.
Trong Đông y, thận chủ tàng tinh, thận khí mạnh thì sinh lý bền vững. Đậu phụ với tính bình hòa, bổ khí, dưỡng tỳ vị, gián tiếp hỗ trợ thận khí, góp phần duy trì sinh lực.
Để tối ưu lợi ích của đậu phụ, nam giới nên ăn điều độ, kết hợp đa dạng: Kết hợp đậu phụ với tôm, thịt nạc, nấm, rau xanh, rong biển, hoặc chế biến thành các món như đậu phụ kho nấm, canh đậu phụ rong biển, đậu phụ sốt cà chua.
Chế biến phù hợp nếu bạn là người có cơ địa hư hàn (hay lạnh bụng, đi ngoài lỏng) nên nấu chín kỹ, tránh ăn đậu phụ lạnh.
Bạn nên nhớ, yếu sinh lý thường đến từ thói quen sống không khoa học như thức khuya, lạm dụng rượu bia, lười vận động, hoặc căng thẳng kéo dài, chứ không phải do đậu phụ.
Ăn đậu phụ không gây yếu sinh lý. Ngược lại, khi ăn đúng cách, đậu phụ bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ tỳ vị, tốt cho sức khỏe tổng thể và sinh lực nam giới. Vì vậy, hãy kết hợp đậu phụ trong chế độ ăn uống cân bằng, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để đạt hiệu quả tốt nhất.
