Nam giới có thể “nhịn yêu” bao lâu? Điều gì xảy ra khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài?
GĐXH - Nhiều nam giới băn khoăn liệu việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Có người vì công việc, hoàn cảnh gia đình hoặc sau đổ vỡ hôn nhân mà nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không có đời sống tình dục.
Vậy cơ thể nam giới sẽ thay đổi như thế nào khi “nhịn yêu” quá lâu? Và liệu có một giới hạn an toàn cho việc kiêng quan hệ?
Không có mốc thời gian chung cho tất cả nam giới
Theo các chuyên gia nam học, không tồn tại một con số cố định trả lời cho câu hỏi nam giới có thể kiêng quan hệ tình dục bao lâu. Nhu cầu sinh lý ở mỗi người hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, tình trạng sức khỏe, nội tiết tố, tâm lý và hoàn cảnh sống.
Có những người vẫn duy trì đời sống tình dục đều đặn ở tuổi 60-70. Ngược lại, cũng có những người không quan hệ trong thời gian dài mà vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường, không gặp vấn đề đáng kể về sức khỏe.
Điều quan trọng không nằm ở số ngày, số tháng hay số năm không quan hệ, mà nằm ở việc cơ thể và tinh thần của người đó có cảm thấy khó chịu hay không.
Điều gì xảy ra khi nam giới không quan hệ trong thời gian dài?
Nhiều người lo ngại việc kiêng quan hệ lâu ngày sẽ khiến “cậu nhỏ” bị teo nhỏ hoặc mất khả năng sinh lý. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là quan niệm thiếu cơ sở khoa học.
Việc không quan hệ tình dục không khiến cơ quan sinh dục bị hỏng hay mất chức năng. Tuy nhiên, đời sống tình dục vốn là một phần của sức khỏe tổng thể, nên sự thiếu vắng kéo dài có thể tạo ra một số thay đổi nhất định.
Tâm lý dễ bị ảnh hưởng hơn thể chất
Đây là tác động được ghi nhận rõ ràng nhất.
Hoạt động tình dục giúp cơ thể giải phóng nhiều hormone tạo cảm giác hạnh phúc như dopamine, oxytocin và endorphin. Những chất này giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác gắn kết.
Khi thiếu vắng đời sống tình dục trong thời gian dài, một số người có thể xuất hiện cảm giác cô đơn, dễ cáu gắt, nhạy cảm hoặc giảm hứng thú với cuộc sống. Đặc biệt ở những người vốn có nhu cầu tình dục cao, sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, điều này không xảy ra với tất cả mọi người. Những người có đời sống tinh thần phong phú, duy trì các mối quan hệ xã hội tốt và có lối sống lành mạnh thường ít bị ảnh hưởng hơn.
Sức khỏe tim mạch có thể mất đi một số lợi ích
Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động tình dục là một dạng vận động thể chất giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Khi không còn hoạt động tình dục thường xuyên, cơ thể sẽ mất đi một trong những hình thức vận động mang lại lợi ích cho hệ tuần hoàn. Tuy nhiên, nếu nam giới vẫn duy trì tập thể dục đều đặn thì tác động này thường không đáng kể.
Có thể ảnh hưởng đến chức năng cương ở một số người
Một số nghiên cứu cho thấy việc duy trì lưu lượng máu đều đặn đến dương vật có vai trò quan trọng đối với chức năng cương.
Ở những nam giới lớn tuổi hoặc có sẵn bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, việc thiếu hoạt động tình dục kéo dài đôi khi có thể khiến khả năng cương giảm dần. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân trực tiếp mà thường là kết quả của nhiều yếu tố phối hợp như tuổi tác, bệnh lý và lối sống.
Kiêng quan hệ lâu có gây vô sinh?
Đây là nỗi lo khá phổ biến nhưng hầu hết đều không có cơ sở.
Tinh trùng vẫn được cơ thể sản xuất liên tục. Nếu không được xuất ra ngoài, chúng sẽ được tái hấp thu một cách tự nhiên. Vì vậy, việc không quan hệ trong thời gian dài không đồng nghĩa với mất khả năng sinh sản.
Thực tế, nhiều nam giới vẫn có thể làm cha sau nhiều năm không có đời sống tình dục.
Tuy nhiên, tuổi tác, bệnh lý nền, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và béo phì mới là những yếu tố ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản.
Khi nào nên đi khám?
Nếu việc không quan hệ tình dục đi kèm các biểu hiện như: Giảm ham muốn kéo dài. Rối loạn cương dương. Xuất tinh sớm hoặc khó xuất tinh. Mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng. Căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm.
Nam giới nên đến cơ sở chuyên khoa nam học để được đánh giá toàn diện về nội tiết tố, sức khỏe sinh sản và tâm lý.
Đôi khi nguyên nhân không nằm ở việc kiêng quan hệ mà xuất phát từ sự suy giảm testosterone, bệnh lý chuyển hóa hoặc các vấn đề tâm thần kinh cần được điều trị sớm.
Điều quan trọng không phải là “nhịn được bao lâu”
Các chuyên gia cho rằng không nên quá ám ảnh với câu hỏi nam giới có thể kiêng quan hệ tình dục bao lâu. Điều quan trọng hơn là duy trì một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cân bằng và một lối sống tích cực.
Tình dục là một phần tự nhiên của cuộc sống, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và cảm xúc. Nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức khỏe của nam giới. Một người vẫn có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc dù không quan hệ trong thời gian dài, miễn là họ không cảm thấy bị áp lực, căng thẳng hay suy giảm chất lượng cuộc sống vì điều đó.
Nói cách khác, cơ thể không có “hạn sử dụng” cho việc kiêng quan hệ. Điều đáng quan tâm không phải là đã bao lâu chưa quan hệ, mà là sức khỏe thể chất, tinh thần và sự hài lòng của bạn với cuộc sống hiện tại ra sao.
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