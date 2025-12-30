Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?
Rối loạn cương dương là một tình trạng khá phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được nếu xử trí đúng cách. Do đó thay vì lo lắng, tự ti hay tự ý điều trị, nam giới nên chủ động tìm gặp bác sĩ sớm khi có dấu hiệu rối loạn cương dương.
1. E ngại không đi khám làm phức tạp thêm tình trạng rối loạn cương dương
Rối loạn cương dương (RLCD) là tình trạng nam giới không đạt được hoặc duy trì khả năng cương dương vật "đủ cứng" để thỏa mãn một cuộc giao hợp. Tình trạng này rất phổ biến và đang có xu hướng gia tăng ở nam giới hiện đại, đặc biệt là người trẻ.
RLCD do nhiều nguyên nhân. Theo các bác sĩ, rất nhiều nam giới có thói quen xấu trong sinh hoạt hằng ngày gây rối loạn cương dương như: thủ dâm không đúng cách, nghiện thuốc lá, uống nhiều rượu bia và chất kích thích, công việc căng thẳng, lười tập thể dục, ăn uống không đủ chất…
RLCD có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định hoặc kéo dài làm giảm đáng kể chất lượng đời sống tình dục và tâm lý của nam giới. Tuy nhiên, sự e ngại (tâm lý mặc cảm, tự ti, xấu hổ) là rào cản lớn nhất khiến nhiều người trì hoãn đi khám và điều trị rối loạn cương dương. Việc "giấu bệnh" có thể khiến tình trạng từ đơn giản trở nên phức tạp và khó điều trị hơn.
2. Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?
Trong nhiều trường hợp, RLCD hoàn toàn có thể cải thiện thông qua việc thay đổi lối sống lành mạnh, duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý… Do đó, thay vì lo lắng, tự ti hay tự ý điều trị, nam giới nên chủ động tìm gặp bác sĩ sớm để được tư vấn giải pháp can thiệp hiệu quả nhất.
Theo BS. Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia Nam học và Hiếm muộn, RLCD có thể do nhiều nguyên nhân, để điều trị hiệu quả người bệnh cần đi khám bác sĩ chuyên khoa Nam học để được đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh và có chỉ định điều trị phù hợp tùy từng trường hợp cụ thể.
Nếu nguyên nhân do bệnh lý, rối loạn nội tiết… sẽ được can thiệp sớm. Việc điều chỉnh lối sống như: tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng, ngừng hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và có chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần điều trị hiệu quả.
Các phương pháp điều trị tâm lý tình dục, tư vấn tâm lý cho người bệnh và bạn đời có thể làm giảm căng thẳng giúp người đàn ông tự tin trở lại.
3. Một số biện pháp thay đổi lối sống giúp cải thiện rối loạn cương dương
Thay đổi lối sống có khả năng cải thiện đáng kể tình trạng RLCD, đặc biệt với các trường hợp ở mức độ nhẹ hoặc do lối sống thiếu khoa học.
Tăng cường vận động thể chất
Tập luyện giúp cải thiện lưu thông máu, yếu tố quan trọng quyết định khả năng cương cứng. Các bài tập chạy bộ , bơi lội hoặc đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày giúp lưu thông máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.
Việc kiên trì tập Kegel tập trung vào các cơ sàn chậu (nhóm cơ nâng đỡ cơ quan sinh dục) giúp nam giới kiểm soát dòng máu và tăng khả năng duy trì cương cứng.
Chế độ ăn uống lành mạnh
Chế độ dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn tác động trực tiếp đến khả năng lưu thông máu và chất lượng cương cứng.
Nên ưu tiên các thực phẩm tự nhiên giúp bảo vệ hệ thống mạch máu và tăng cường chức năng sinh lý như: Trái cây và rau xanh; ngũ cốc nguyên hạt; protein nạc...
Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt, chất béo bão hòa, rượu bia... là những tác nhân gây viêm, ức chế thần kinh trung ương, gây tích tụ cholesterol, làm tắc nghẽn các động mạch nhỏ dẫn máu đến cơ quan sinh dục.
Bỏ thuốc lá vì đây là kẻ thù số 1 gây tổn thương mạch máu và làm co thắt các động mạch cấp máu cho dương vật.
Kiểm soát căng thẳng và giấc ngủ
Khả năng tình dục có thể bị cản trở bởi các tình trạng như: thiếu ngủ, trầm cảm, vấn đề về mối quan hệ, căng thẳng công việc... Nên tham gia các hoạt động như thiền, yoga, bài tập thở sâu... giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.
Duy trì cân nặng hợp lý
Béo phì thường đi kèm với các bệnh lý về mạch máu. Những người đàn ông có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn có nhiều khả năng gặp vấn đề về cương cứng do lưu thông máu kém và mất cân bằng hormone. Do đó nên giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý để cải thiện nội tiết tố và khả năng tình dục.
Tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia
Sự kết nối về mặt cảm xúc giữa hai người đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi chức năng tình dục. Nam giới gặp vấn đề rối loạn cương dương nên giao tiếp cởi mở hoặc tư vấn ý kiến của chuyên gia để có các giải pháp hiệu quả hơn giúp giải quyết các rào cản về mặt cảm xúc và tâm lý.
