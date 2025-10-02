Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

Minh Tú, sinh năm 1991, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Cô từng tham gia các bộ phim như Hoa hậu giang hồ, Bố già, Người tình. Tháng 4/2024, Minh Tú và chồng Tây Christopher tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM. Ông xã của Minh Tú là Christopher, sinh năm 1981 tại Đức. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia.

