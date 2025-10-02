Mới nhất
Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng Tây

Thứ năm, 14:36 02/10/2025
GĐXH - Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 1.

Thông tin đến phóng viên VietNamNet, khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ bị chấn thương trong buổi thực hiện nhiệm vụ kéo co lắp súng. Cô nghĩ cú va đập nhẹ không ảnh hưởng nhiều nhưng sau khi khám sơ bộ, quân y đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, kết quả chụp MRI cho thấy người mẫu bị đứt gần hoàn toàn dây chằng chéo trước; rách sụn chêm trong độ 2-3, sụn chêm ngoài độ 1; dập nhẹ xương sụn khớp chày đùi ngoài và tràn dịch khớp gối lượng trung bình. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật tái tạo dây chằng và cắt bỏ một phần sụn chêm bị rách.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 2.

Minh Tú, sinh năm 1991, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Cô từng tham gia các bộ phim như Hoa hậu giang hồ, Bố già, Người tình. Tháng 4/2024, Minh Tú và chồng Tây Christopher tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM. Ông xã của Minh Tú là Christopher, sinh năm 1981 tại Đức. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 3.

Sau khi kết hôn, cặp đôi cũng dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau đi du lịch và tận hưởng cuộc sống. Minh Tú thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của hai vợ chồng trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 4.

Minh Tú chia sẻ, sau khi lập gia đình, cô đã biết vun vén chuyện nhà cửa. Cô nói tự nguyện làm những công việc trong gia đình vì thấy hạnh phúc, chứ ông xã không hề đòi hỏi hay ép buộc. Cô nhận bản thân trở nên điềm đạm, nữ tính hơn, học cách quán xuyến việc nhà.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 5.

Từ khi bị thương, Minh Tú nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ chồng Tây.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 6.

Trong thời gian phải ở nhà dưỡng thương, Hoa hậu - siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ về tổ ấm hiện tại của mình. Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 7.

Căn hộ của Minh Tú giữ được sự gọn gàng, tinh tế ở từng góc nhỏ. Từ phòng khách, bếp, bàn ăn cho tới ban công đều được sắp xếp hợp lý, vừa tiện nghi, hiện đại, vừa gần gũi và dễ chịu.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 8.

Phòng khách rộng thoáng, sàn gỗ sáng màu kết hợp cùng khu vực sofa lớn tạo cảm giác mở. Trên tường treo TV khổ lớn, xung quanh bày nhiều chậu cây xanh, giúp cân bằng sự sang trọng bằng nét tự nhiên, gần gũi.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 9.

Khu vực bàn ăn đơn giản nhưng tinh tế với bàn gỗ dài, ghế phối vải màu trung tính.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 10.

Phòng bếp sạch sẽ với đảo bếp đá đen sang trọng, các thiết bị gia dụng cao cấp sắp xếp gọn gàng.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 11.

Góc ban công mở ra khung cảnh thành phố lung linh về đêm. Những chậu cây được sắp đặt xung quanh làm dịu không gian, vừa để thư giãn vừa để vợ chồng cô tận hưởng khoảng trời riêng trên cao.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 12.

Chồng Tây của Minh Tú trong không gian phòng khách, với bàn trà nhỏ đặt bình hoa và nhiều vật trang trí tinh tế. Không gian toát lên vẻ hiện đại nhưng vẫn gần gũi nhờ cách bày trí gọn gàng, tinh giản.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 13.

Một buổi tối sum vầy của nàng hậu và ông xã trong phòng khách sáng ấm, chó mèo cũng thảnh thơi nằm chơi dưới chân. Khoảng thời gian thư giãn này khiến Minh Tú rất yêu thích.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 14.

Đây là góc chill quen thuộc, nơi cô và chồng có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm cảnh, nhìn ra cửa kính với view thành phố.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 15.

Gian bếp sang trọng, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn toát lên sự ấm áp khi trở thành nơi gắn kết gia đình.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 16.

Hình ảnh quen thuộc trong căn hộ: Chó mèo nằm bên nhau gần cửa ra ban công. Phía xa là đảo bếp. Cây xanh cũng luôn hiện diện dù trong nhà hay ngoài hiên làm không gian thêm lãng mạn, đầy sinh khí.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 17.

Một góc phòng được bố trí thành không gian xanh với nhiều chậu cây. Chiếc ghế bành màu sáng đặt cạnh cửa kính, mèo cưng nằm thư giãn ở đó, biến góc nhỏ thành điểm nhấn đáng yêu của căn hộ.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 18.

Căn hộ của nàng siêu mẫu cũng thường xuyên được trang trí hoa tươi xinh xắn.

Minh Tú chia sẻ không gian sống sang trọng bên chồng Tây sau chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 19.

GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.


Phương Nghi (t/h)
