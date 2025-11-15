Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

Thứ bảy, 07:03 15/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Không nên dùng chén bát bị sứt mẻ

Chén bát ăn cơm được dùng hằng ngày nhưng bạn cũng đừng quá tiết kiệm mà dùng cả chén bát bị sứt mẻ. Điều này theo phong thủy có thể không tốt đối với việc làm ăn, công danh lẫn sự nghiệp của bạn.

Bạn có thể mua một vài chiếc chén hoặc bát phong thủy hợp mệnh ngũ hành của mình, nguyên liệu được làm từ gốm sứ, đồng, gỗ…

Những chiếc bát, đĩa phong thủy này nếu bạn sở hữu chúng, có thể mang đến cho bạn sự an ổn về tâm lý, vượng tài, vượng khí.

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà - Ảnh 1.

Chén bát ăn cơm được dùng hằng ngày nhưng bạn cũng đừng quá tiết kiệm mà dùng cả chén bát bị sứt mẻ.

Bát phong thủy thường được đặt ở bậu cửa sổ, là nơi nạp khí vào phòng. Tiền xu phong thủy đặt trong bát là ý chỉ Kim sinh Thủy, mà Thủy lại vượng tài, tiền xu mệnh Kim sẽ gia tăng sức mạnh cho nước mệnh Thủy, ngụ ý mang tài lộc thịnh vượng về cho gia chủ.

Không tùy tiện vứt chén bát

Theo phong thủy, bát ăn cũng tượng trưng cho công việc, sự nghiệp, chuyện làm ăn của gia chủ. Nếu bạn đem bát ăn của mình vứt đi thì cũng có nghĩa là vứt bỏ công việc, sự nghiệp của mình. Chính vì thế, bạn đừng bao giờ tùy tiện vứt bỏ bát ăn đã cũ.

Nếu không còn sử dụng thì hãy cho tặng người thân hoặc bán lại cho người cần. Tuy nhiên, đối với những mẫu chén bát chúc thọ thì không nên cho đi. Nó được xem như là món kỷ vật mang đến điều may mắn.

Làm vỡ chén bát trong nhà

Nếu chẳng may làm vỡ hoặc cố ý đập chén bát, đặc biệt là vào dịp lễ ,Tết sẽ được xem là điều không may mắn. Trải qua rất nhiều sự trùng hợp trong thực tế, ông cha ta đã rút ra được điều này. Vậy nên, bạn hãy luôn cẩn thận khi cầm chén, bát.

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà - Ảnh 2.

Nếu chẳng may làm vỡ hoặc cố ý đập chén bát, đặc biệt là vào dịp lễ ,Tết sẽ được xem là điều không may mắn.

Nếu làm vỡ chén bát trong nhà thì theo phong thủy, điều đó có thể khiến cho gia đình bạn gặp phải những điều không may. Rủi ro, biến cố sẽ ập đến. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chứng minh. Vậy nên bạn cũng không cần quá lo lắng. Nếu lỡ tay làm vỡ bát, chén thì hãy dọn dẹp cẩn thận. Dùng giấy gói lại và mang mang chúng bỏ vào nơi an toàn.

Chén ăn cơm tự nhiên nứt vỡ

Đối với người kinh doanh buôn bán, điều tối kỵ là chén nứt vỡ làm đôi. Phong thủy cho rằng, chén nứt có thể vận xui ập đến, nặng hơn là điềm dữ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Do đó, chúng ta cần tránh dùng chén sứt mẻ vì có thể tiền tài sẽ hao hụt và thường xuyên bị tiểu nhân quấy phá.

Dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn

Nếu dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn cũng là một điều cấm kỵ. Bởi lẽ những mẫu chén bát phong thủy được tạo riêng với mong muốn mang đến điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống. Chúng thường được sử dụng để trưng bày, trang trí trong nhà, phòng làm việc.

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà - Ảnh 3.

Nếu dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn cũng là một điều cấm kỵ.

Vì vậy, nếu tùy tiện dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn có thể khiến cho mọi điều may mắn tan biến mất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà - Ảnh 4.Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.


Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Kiêng kỵ đặt bếp dưới gầm cầu thang

Kiêng kỵ đặt bếp dưới gầm cầu thang

Cùng chuyên mục

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

- 12 giờ trước

GĐXH - Ở đâu có chậu, cốc gừng phong thủy là ở đó năng lượng ấm áp, ổn định, giúp gia chủ khỏe khoắn, khiến tâm sáng, sức khỏe, may mắn phú quý về. Nhưng làm sao để cốc gừng phong thủy tươi tốt, cay thơm, tràn đầy năng lượng dương?

3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãn

3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãn

- 15 giờ trước

GĐXH - Với nguồn gốc huyền bí từ Tây Tạng cùng những hoa văn đặc trưng, phong thủy cho biết, Dzi 2 mắt không chỉ là viên đá quý hiếm, mà còn là biểu tượng của tình duyên, gia đạo êm ấm và sự thịnh vượng trong cuộc sống.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

- 17 giờ trước

GĐXH - Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải. Ngoài việc sự cố này sẽ làm gián đoạn quá trình làm sạch quần áo của bạn thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến máy giặt.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

- 20 giờ trước

GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

- 20 giờ trước

GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, với hình dáng đặc trưng cùng hoa văn mang năng lượng tâm linh, Dzi 1 mắt không chỉ là vật phẩm phong thủy hộ thân mà còn là pháp khí cát tường, hỗ trợ gia chủ trong tài lộc, phúc khí và an lạc nội tâm.

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

- 1 ngày trước

GĐXH - Thông thường nhà chỉ có một 1 bếp, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nhiều gia chủ thiết kế 2 bếp. Vậy phong thủy nhà có 2 bếp có ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ không? Hãy đọc bài viết sau.

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi. Bằng Kiều có nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.

Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

Bất ngờ đặt máy rửa bát theo phong thủy giúp thu hút tài lộc và hạnh phúc

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ một số nguyên tắc quan trọng để bạn sắp xếp máy rửa bát theo phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và niềm vui cho gia đình.

Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà

Các nguyên tắc quan trọng trước khi lắp hệ thống camera giám sát tại nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh pháp lý ngày càng siết chặt về quyền cá nhân, người dùng cần hiểu rõ các nguyên tắc quan trọng trước khi triển khai hệ thống giám sát tại nhà.

Xem nhiều

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe

GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống
Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển

Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top