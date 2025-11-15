Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà
GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.
Không nên dùng chén bát bị sứt mẻ
Chén bát ăn cơm được dùng hằng ngày nhưng bạn cũng đừng quá tiết kiệm mà dùng cả chén bát bị sứt mẻ. Điều này theo phong thủy có thể không tốt đối với việc làm ăn, công danh lẫn sự nghiệp của bạn.
Bạn có thể mua một vài chiếc chén hoặc bát phong thủy hợp mệnh ngũ hành của mình, nguyên liệu được làm từ gốm sứ, đồng, gỗ…
Những chiếc bát, đĩa phong thủy này nếu bạn sở hữu chúng, có thể mang đến cho bạn sự an ổn về tâm lý, vượng tài, vượng khí.
Bát phong thủy thường được đặt ở bậu cửa sổ, là nơi nạp khí vào phòng. Tiền xu phong thủy đặt trong bát là ý chỉ Kim sinh Thủy, mà Thủy lại vượng tài, tiền xu mệnh Kim sẽ gia tăng sức mạnh cho nước mệnh Thủy, ngụ ý mang tài lộc thịnh vượng về cho gia chủ.
Không tùy tiện vứt chén bát
Theo phong thủy, bát ăn cũng tượng trưng cho công việc, sự nghiệp, chuyện làm ăn của gia chủ. Nếu bạn đem bát ăn của mình vứt đi thì cũng có nghĩa là vứt bỏ công việc, sự nghiệp của mình. Chính vì thế, bạn đừng bao giờ tùy tiện vứt bỏ bát ăn đã cũ.
Nếu không còn sử dụng thì hãy cho tặng người thân hoặc bán lại cho người cần. Tuy nhiên, đối với những mẫu chén bát chúc thọ thì không nên cho đi. Nó được xem như là món kỷ vật mang đến điều may mắn.
Làm vỡ chén bát trong nhà
Nếu chẳng may làm vỡ hoặc cố ý đập chén bát, đặc biệt là vào dịp lễ ,Tết sẽ được xem là điều không may mắn. Trải qua rất nhiều sự trùng hợp trong thực tế, ông cha ta đã rút ra được điều này. Vậy nên, bạn hãy luôn cẩn thận khi cầm chén, bát.
Nếu làm vỡ chén bát trong nhà thì theo phong thủy, điều đó có thể khiến cho gia đình bạn gặp phải những điều không may. Rủi ro, biến cố sẽ ập đến. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chứng minh. Vậy nên bạn cũng không cần quá lo lắng. Nếu lỡ tay làm vỡ bát, chén thì hãy dọn dẹp cẩn thận. Dùng giấy gói lại và mang mang chúng bỏ vào nơi an toàn.
Chén ăn cơm tự nhiên nứt vỡ
Đối với người kinh doanh buôn bán, điều tối kỵ là chén nứt vỡ làm đôi. Phong thủy cho rằng, chén nứt có thể vận xui ập đến, nặng hơn là điềm dữ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Do đó, chúng ta cần tránh dùng chén sứt mẻ vì có thể tiền tài sẽ hao hụt và thường xuyên bị tiểu nhân quấy phá.
Dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn
Nếu dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn cũng là một điều cấm kỵ. Bởi lẽ những mẫu chén bát phong thủy được tạo riêng với mong muốn mang đến điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống. Chúng thường được sử dụng để trưng bày, trang trí trong nhà, phòng làm việc.
Vì vậy, nếu tùy tiện dùng chén bát phong thủy để đựng thức ăn có thể khiến cho mọi điều may mắn tan biến mất.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
