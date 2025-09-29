Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng
GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.
Là một "chị đẹp" trong hội bạn thân phú bà của Huyền Baby, Hạnh Sino cũng có cuộc sống giàu sang, xa hoa khiến bao người ước ao. Tuy nhiên so với Hương Baby, hay Linh Rin thì Hạnh Sino lại có phần kín tiếng hơn. Hạnh Sino cũng vừa tham gia "Chị đẹp đạp gió mùa 2".
Dù không chính thức khoe tài sản của mình, nhưng dân tình vẫn thầm xuýt xoa với cuộc sống giàu có của Hạnh Sino. Cô từng chi tới 18 tỷ mua siêu xe Lamborghini Huracan tự thưởng cho bản thân. Chiếc Lamborghini đình đám được bán với giá 14 tỷ cho bản cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam, Hạnh Sino chi thêm 4 tỷ để "độ" xe theo sở thích. Cùng với tài chính vững chắc, Hạnh Sino còn sở hữu niềm đam mê lớn với siêu xe, đồng hồ xịn và đồ hiệu.
Năm 2022, Hạnh Sino kết hôn cùng chồng doanh nhân sau 4 năm hẹn hò. Cô có một cặp song sinh và đang sống trong một dinh thự trắng ở TP.HCM.
Dù chưa một lần chính thức khoe dinh cơ của hai vợ chồng, nhưng dân tình cũng mường tượng ra sự xa hoa, sang trọng của căn biệt thự qua những đoạn clip của Hạnh Sino và chồng doanh nhân.
Người đẹp sinh năm 1990 thiết kế cơ ngơi của mình theo phong cách tân cổ điển với nội thất xa hoa, đậm chất thượng lưu.
Chi tiết căn biệt thự từng bị Hội bạn thân phú bà vô tình để lộ trong các lip vui vẻ.
Đó là một căn biệt thự trắng với sân vườn được bài trí như một công viên mini vô cùng tinh tế. Trước sảnh trồng nhiều cây xanh để tạo không gian thoáng mát cho toàn bộ căn biệt thự.
Phía dưới tầng 1 là khu vực bếp, bàn ăn cũng như phòng khách của gia đình. Hạnh Sino cũng ưu tiên lựa chọn thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đồ nội thất với màu sắc sang trọng.
Bên cạnh đó, từng chi tiết decor như đèn chùm, khung tranh,... cũng được Hạnh Sino chọn mẫu tỉ mỉ, sắp xếp trong căn nhà thêm phần lung linh, ấm cúng.
