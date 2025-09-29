Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

Thứ hai, 15:36 29/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.


Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 1.

Thỉnh thoảng hội chị em của Huyền Baby lại tụ họp, khiến dân tình phải xuýt xoa trước độ sang chảnh, giàu có và xinh đẹp của mình. Bức ảnh được Huyền Baby chia sẻ, một buổi hẹn gặp cùng những người anh em bạn bè thân thiết, trong đó có vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby, ca sĩ Bằng Kiều, diễn viên Tiến Luật... còn có thêm một vị phú bà kín tiếng. Đó là Hạnh Sino.

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 2.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 3.

Là một "chị đẹp" trong hội bạn thân phú bà của Huyền Baby, Hạnh Sino cũng có cuộc sống giàu sang, xa hoa khiến bao người ước ao. Tuy nhiên so với Hương Baby, hay Linh Rin thì Hạnh Sino lại có phần kín tiếng hơn. Hạnh Sino cũng vừa tham gia "Chị đẹp đạp gió mùa 2".


Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 4.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 5.

Dù không chính thức khoe tài sản của mình, nhưng dân tình vẫn thầm xuýt xoa với cuộc sống giàu có của Hạnh Sino. Cô từng chi tới 18 tỷ mua siêu xe Lamborghini Huracan tự thưởng cho bản thân. Chiếc Lamborghini đình đám được bán với giá 14 tỷ cho bản cao cấp nhất ở thị trường Việt Nam, Hạnh Sino chi thêm 4 tỷ để "độ" xe theo sở thích. Cùng với tài chính vững chắc, Hạnh Sino còn sở hữu niềm đam mê lớn với siêu xe, đồng hồ xịn và đồ hiệu.


Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 6.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 7.

Năm 2022, Hạnh Sino kết hôn cùng chồng doanh nhân sau 4 năm hẹn hò. Cô có một cặp song sinh và đang sống trong một dinh thự trắng ở TP.HCM. 


Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu - Ảnh 3.

Dù chưa một lần chính thức khoe dinh cơ của hai vợ chồng, nhưng dân tình cũng mường tượng ra sự xa hoa, sang trọng của căn biệt thự qua những đoạn clip của Hạnh Sino và chồng doanh nhân.

Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu - Ảnh 4.

Người đẹp sinh năm 1990 thiết kế cơ ngơi của mình theo phong cách tân cổ điển với nội thất xa hoa, đậm chất thượng lưu. 

Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu - Ảnh 5.

Không gian bếp thoáng, rộng, hiện đại và sang trọng.

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 8.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 9.

Chi tiết căn biệt thự từng bị Hội bạn thân phú bà vô tình để lộ trong các lip vui vẻ.

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 10.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 11.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 12.

Đó là một căn biệt thự trắng với sân vườn được bài trí như một công viên mini vô cùng tinh tế. Trước sảnh trồng nhiều cây xanh để tạo không gian thoáng mát cho toàn bộ căn biệt thự.


Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 13.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 14.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 15.

Phía dưới tầng 1 là khu vực bếp, bàn ăn cũng như phòng khách của gia đình. Hạnh Sino cũng ưu tiên lựa chọn thiết kế theo phong cách tân cổ điển, đồ nội thất với màu sắc sang trọng. 


Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 16.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 17.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 18.

Bên cạnh đó, từng chi tiết decor như đèn chùm, khung tranh,... cũng được Hạnh Sino chọn mẫu tỉ mỉ, sắp xếp trong căn nhà thêm phần lung linh, ấm cúng.


Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi đã sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ao ước- Ảnh 19.

Khung cảnh của biệt thự cũng là nơi Hạnh Sino và ông xã doanh nhân dùng làm bối cảnh xây kênh TikTok.

BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đạiBTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

GĐXH - Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Mạnh Cường còn có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Với phong cách ấm cúng và tối giản, ngôi nhà của anh không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là chốn đi về bình yên, tràn ngập hạnh phúc.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

- 4 giờ trước

GĐXH - Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình. Thông tin bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt hũ gạo trong nhà chuẩn phong thủy.

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

- 8 giờ trước

GĐXH - Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn. Điều này cũng có nghĩa là chúng rất dễ bị úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu.

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

- 10 giờ trước

GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọng

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọng

- 12 giờ trước

GĐXH - Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên để kéo dài được độ tươi bền của từng loại hoa thì không phải ai cũng biết.

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu

- 1 ngày trước

GĐXH - Trung thu dịp tuyệt vời để các gia đình đoàn viên, quây quần sum họp bên nhau cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà và tổ tiên. Thế nhưng, theo dân gian, bạn cũng cần lưu ý không làm những việc dưới đây để đảm bảo ngày Tết Trung thu thêm trọn vẹn.

Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?

Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Mâm cúng Rằm Trung thu cần những gì để đầy đủ và ý nghĩa nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng tivi treo tường trong gia đình đem lại sự tiện lợi, gọn nhẹ và thoải mái trong cách bố trí lắp đặt tivi. Dưới đây là một số lợi ích của tivi treo tường mà bạn nên biết.

Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắn

Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc lựa chọn các loại nước lau bàn thờ đặc biệt sẽ giúp tẩy rửa sạch sẽ, đồng thời mang lại sinh khí mới cho không gian thờ cúng của gia đình.

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

- 2 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.

Khai trương gặp mưa có lộc không?

Khai trương gặp mưa có lộc không?

- 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi khi một doanh nghiệp, cửa hàng, hoặc một dự án mới ra mắt, việc khai trương không chỉ là một sự kiện quan trọng về mặt thương mại mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy.

Xem nhiều

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top