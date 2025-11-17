Xanh tốt quanh năm, loại cây phong thủy này mang tới sự sang trọng, hút tài lộc, được giới nhà giàu thích trồng trước cửa nhà
GĐXH – Với chi phí hợp lý và cách chăm sóc đơn giản, cây cảnh phong thủy này đã trở thành lựa chọn phổ biến trong các ngôi nhà Việt. Không chỉ tô điểm không gian sống, cây cau cảnh còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, giúp gia chủ đón tài lộc và bình an.
Cây cau có nên trồng trước nhà?
Cây cau cảnh với dáng vẻ thanh mảnh, khả năng sinh trưởng bền bỉ, từ xưa đã là loại cây cảnh phong thủy được nhiều người lựa chọn trồng trong không gian sống. Không ít gia đình giàu lựa chọn trồng cây cau cảnh trước nhà, không chỉ vì vẻ đẹp mà mang giá trị phong thủy tích cực. Với vẻ đẹp sang trọng, cây cau cảnh mang tới cho căn nhà nét đẹp quyền uy, sang trọng.
Theo chuyên gia phong thủy, cây trồng trước nhà không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn có tác dụng như một "lớp bảo vệ" giúp cân bằng năng lượng và thu hút sinh khí cho gia chủ.
Trong phong thủy, cây cau cảnh được đánh giá rất cao nhờ những giá trị như che chắn năng lượng xấu, giúp điều hòa không khí, cản bớt năng lượng tiêu cực từ bên ngoài.
Cây xanh tốt, cành lá sum sê mang ý nghĩa sự hanh thông, phát triển và tài lộc. Đồng thời, cây giúp tăng cường vượng khí. Nhiều gia đình đặt hai chậu cau cảnh đối xứng trước cửa chính để cân bằng âm dương, tạo sự hài hòa và thu hút may mắn vào nhà.
Không chỉ phù hợp ở lối vào, cau cảnh còn có thể đặt dưới chân cầu thang, sân vườn hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên nhằm mang lại sự thoáng đãng và năng lượng tích cực cho toàn bộ không gian sống, mang đến sự bình an, may mắn cho gia chủ.
Cau cảnh hiện nay cực kỳ phổ biến và có nhiều mức giá bán khác nhau tùy kích thước, tuổi cây và nhu cầu người mua. Chị Xuân – một chủ vườn cây ở Hà Đông cho biết, cây cau có nhiều mức giá khác nhau phụ thuộc vào độ lớn của cây. Cây nhỏ trung bình 100.000 – 150.000 đồng/chậu; cây trung bình từ 200 – 400.000 đồng/chậu; cây lâu năm giá cao hơn.
Với chi phí hợp lý, cau cảnh là một trong những loại cây cảnh phong thủy phù hợp cho người mua để trang trí nhà cửa lẫn các công trình lớn như quán cà phê, văn phòng hay khuôn viên sân vườn.
Lưu ý phong thủy khi trồng cây cau cảnh trước nhà
Để cây cau cảnh phát huy tối đa giá trị phong thủy, theo lời khuyên của chị Xuân, gia chủ cần lưu ý một số nguyên tắc:
+ Vị trí và số lượng trồng: Mọi người nên đặt ở hai bên cửa chính hai chậu cây để tạo sự cân đối, không nên trồng lẻ. Ngoài ra, không trồng quá sát cửa vì dễ cản trở tầm nhìn, lưu thông luồng sinh khí tốt cho căn nhà. Theo quan niệm "sinh – lão – bệnh – tử", số lẻ tượng trưng cho sự sinh sôi nên trồng cây cau cảnh trước nhà, gia chủ nên ưu tiên số lẻ để thu hút may mắn.
+ Chú ý tới không gian, ánh sáng: Vì là cây ưa sáng nên mọi người nên chú ý trồng cây cau cảnh ở nơi thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên sẽ giúp cho cây được phát triển tốt hơn. Theo quan niệm phong thủy, cây càng xanh tốt, tán lá càng phát triển thì cho thấy càng có tài lộc dồi dào.
+ Chú ý chăm sóc, tỉa thường xuyên: Cau cảnh là cây ưa nước, nhưng cần chú ý tưới ẩm đất, không để úng quá nhiều sẽ khiến cho cây dễ bị chết. Còn cây héo úa lại mang đến năng lượng xấu nên cần chăm sóc thường xuyên, cắt tỉa những cành đã chết. Việc cắt tỉa định kỳ giúp cây giữ dáng đẹp, tránh phát triển quá cao và che khuất ánh sáng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
