Chơi chậu gừng phong thủy trong nhà: 5 điều cần biết khi trồng giúp bạn đón được vận tốt trước Tết
GĐXH - Cốc gừng phong thủy không phải vật thần kỳ, nhưng một cốc gừng nhỏ trên bàn làm việc, bàn học có thể mang lại sinh khí, tài lộc... Nhưng đặt sai cách lại thành vật "hao năng lượng", khí nghịch, vận suy. Sau đây là cách dễ nhất nuôi dưỡng năng lượng tích cực cho người trồng cốc gừng nhỏ.
Câu chuyện nhỏ về đặt cốc gừng phong thủy trên bàn
Một hôm, chị Hòa – quản lý nhân sự của một công ty dược – nhắn tin tới tôi rằng chị đã trồng được mấy chậu gừng, cốc gừng phong thủy theo hướng dẫn, nhưng chị chăm sóc đều mà sao gừng cứ héo lá, nước đục nhanh?
Hỏi ra, mới biết chị đặt cốc gừng sát cạnh máy tính và khay hồ sơ – toàn giấy, bìa, nhựa được cho là... tĩnh điện.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh đã giải thích ở Phong thủy thực hành trong đời sống hiện đại: là khi đặt cây đúng chỗ thì cây sống, nhưng nếu đặt cây sai chỗ thì khí nghịch, vận đi.
Theo đó, một cốc gừng phong thủy nhỏ trên bàn làm việc, bàn học có thể mang lại sinh khí, nhưng nếu bố trí sai, lại thành vật "hao năng lượng".
5 điều cần tránh khi đặt chậu/ cốc gừng phong thủy
Muốn đặt cốc gừng phong thủy trên bàn, bạn cần biết những điều cần tránh như sau:
1. Tránh đặt cốc gừng phong thủy sát máy tính, thiết bị điện tử
Cốc gừng thuộc hành Mộc sinh Hỏa - thuộc năng lượng tự nhiên, mềm mại. Trong khi máy tính, màn hình, ổ cắm, điện thoại – đều sinh Hỏa nhân tạo và từ trường điện.
Vì vậy, nếu đặt quá gần thì năng lượng Hỏa nhân tạo áp chế Hỏa tự nhiên của cây, khiến lá gừng nhanh héo, nước mau đục, đất dễ úng.
Theo quan niệm phong thủy, cốc gừng phong thủy trên bàn nhỏ có thể mang lại sinh khí, nhưng nếu bố trí sai chỗ khiến cây kém phát triển sẽ thành vật "hao năng lượng": khí nghịch – vận đi.
Cách hóa giải:
- Cần giữ khoảng cách ít nhất 30–40cm giữa cốc gừng và các thiết bị điện tử.
- Nếu bàn nhỏ, có thể dùng miếng gỗ hoặc lót tre ngăn cách – vừa thẩm mỹ, vừa ổn định phong thủy.
2. Không đặt cốc gừng phong thủy ở hướng Tây, hoặc gần cửa toilet
Hướng Tây thuộc hành Kim, khắc Hỏa – mà gừng là cây mang năng lượng Hỏa. Vì vậy, đặt cốc gừng phong thủy ở đây cây thường chậm lớn, lá vàng sớm. Về mặt năng lượng, sẽ dần khiến chủ nhân cảm thấy bị trì trệ, mệt mỏi, dễ cáu gắt.
Tương tự, đặt gừng gần khu vực toilet hoặc nơi ẩm thấp sẽ khiến năng lượng của cây bị "âm lấn", dễ thối củ, sinh nấm mốc – là dấu hiệu khí trệ, vận xui.
Cách hóa giải:
Nếu phòng chỉ có hướng Tây sáng nhất, hãy đặt thêm tấm rèm màu be hoặc vàng nhạt để trung hòa Kim – Hỏa.
Và luôn giữ khu vực xung quanh cây sạch, khô, thoáng, không bị ám mùi.
3. Tránh trồng chung hoặc đặt gần cây gai góc
Trong phong thủy học, gừng là cây dương tính ôn hòa, tượng trưng cho sự sinh sôi, mềm mại, bền bỉ.
Ngược lại, các cây như xương rồng, nha đam, kim tiền (lá dày, nhọn, gai cứng) mang tính phòng vệ hoặc phản xạ năng lượng.
Do đó, nếu đặt cạnh nhau, năng lượng Hỏa của gừng sẽ bị xung sát bởi khí Kim, hoặc Thủy của các cây này. Vì vậy, cây gừng sẽ yếu, lá thưa, hoặc rễ kém phát triển.
Cách hóa giải
Giữ khoảng cách 40–50cm giữa gừng và nhóm cây gai.
Tốt nhất là chỉ đặt cốc gừng trên bàn, hoặc ngăn cách bằng vật liệu gỗ, tre, đá nhỏ – nhằm tạo "đường trung hòa năng lượng".
4. Không để nước đọng hoặc đất bẩn lâu ngày
Dân văn phòng rất hay mắc lỗi phong thủy là để cốc gừng phong thủy là nước lưu cữu nhiều ngày. Họ không biết rằng, cây phong thủy chỉ phát huy năng lượng khi nguồn khí lưu thông. Nước trồng gừng đục, rêu mốc, đất chua... đều sinh âm khí, khiến cây yếu và năng lượng nơi bàn đặt - nhất là bàn làm việc, bàn học "chùng xuống".
Điều này ảnh hưởng đến cảm xúc, khả năng ra quyết định và tinh thần sáng tạo của chủ nhân.
Cách chăm sóc
- Với gừng thủy sinh cần thay nước sạch 2–3 ngày/lần.
- Phơi chậu/cốc gừng phong thủy trong nắng nhẹ buổi sáng 10–15 phút/tuần.
- Mỗi lần thay nước nên tiện thể lau cốc sạch, tránh để mốc, rong rêu bám quanh mép.
- Mỗi khi tưới nước cho cốc gừng nên kết hợp hít sâu, thở đều – tạo "tương thông khí – mộc – tâm".
5. Tránh để cốc gừng trơ trọi, không điểm tựa
Một điều cần biết nữa là cốc gừng phong thủy thường nhỏ, nếu để đơn độc giữa bàn - nhất là bàn làm việc hướng cửa - dễ bị gió lạnh, hoặc khí lưu quét ngang. Phong thủy gọi đó là "khí tán, vận ly".
Vì vậy, nên đặt cốc gừng phong thủy dựa vào sổ tay, khối gỗ nhỏ, hoặc vật trang trí mềm, tượng trưng cho việc có "hậu thuẫn".
Mẹo nhỏ để đặt cốc gừng phong thủy và cách chăm sóc
Đặt một viên đá thạch anh hồng hoặc miếng gỗ trầm nhỏ bên cạnh – giúp giữ khí, tăng dương lực, ổn định tâm năng.
Chăm sóc chậu gừng phong thủy cần lưu ý: theo phong thủy học thì "Nước động sinh tài, nước tù sinh uế". Việc thay nước đều đặn cho cốc gừng phong thủy là một cách kích hoạt tài khí. Vì vậy, chăm sóc chậu/cốc gừng phong thủy cần chú ý:
Ánh sáng: đặt nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ hoặc gần cửa sổ.
Không khí: tránh gió lạnh thổi trực tiếp từ máy lạnh.
Nước: luôn giữ ẩm vừa phải, tránh úng.
Thay chậu: sau 3–4 tháng nên tách củ, ngâm lại, hoặc trồng mới để khí trường luôn tươi.
Đặc biệt, ngày vía Thần Tài, mùng 1, ngày rằm có thể chấm vài giọt tinh dầu gừng quanh cốc, tăng năng lượng Hỏa – kích lộc.
Điều quan trọng các bạn chớ nhầm là cứ có cốc gừng là yên tâm mọi việc. Bởi vì, cốc gừng phong thủy không phải vật thần kỳ, mà chỉ là một biểu tượng nuôi dưỡng năng lượng tích cực hàng ngày. Vì vậy, chăm cây bằng sự chú tâm, đặt cây đúng vị trí, giữ cốc sạch và tươi – chính là cách chăm vận, giữ tâm cho người trồng.
Khi trên bàn - nhất là bàn làm việc, bàn học có cốc gừng khỏe mạnh, lá xanh tươi, nước trong sạch thì đó là dấu hiệu năng lượng của chính mình đang thông suốt, công việc và cuộc sống tự nhiên hanh thông.
* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.
