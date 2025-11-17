Theo Phật giáo Tây Tạng, 12 con giáp có các vị Thần tài độ mạng khác nhau, họ là ai?
GĐXH - Mỗi vị Thần tài lại phù hộ độ mệnh cho một con giáp khác nhau. Để cầu tài lộc được linh nghiệm nhất, mỗi người nên tìm hiểu rõ ràng xem tuổi của mình được vị nào độ mệnh.
Tuổi Tý, tuổi Hợi
Trong Phật giáo Tây Tạng, Hắc Tài Thần coi về ta tài: Tức là có công năng trừ tà quỷ đến gây sự vì tiền tài, của nả.
Đây là 1 trong 5 vị Thần chủ về tiền tài, ban phát của cải, hạnh phúc, mọi sự như ý. Hai tuổi Tý và Hợi được Hắc Tài Thần độ mệnh sẽ đạt được sự giàu có, hưng thịnh, cầu được ước thấy, gia đạo êm ấm, hài hòa... Ngài cũng được biết đến như là một trong những vị tài thần của Hindu, Kubera.
Theo đó, người tuổi Tý và Hợi trì tụng thần chú của Hắc Tài Thần có thể sẽ đạt được sự giàu có, hưng thịnh và nếu có bất kì nguyện ước gì, Hắc Tài Thần cũng có thể sẽ giúp thỏa mãn và đem đến hạnh phúc ngập tràn.
Ngoài ra, nếu gia chủ thuộc mệnh khuyết Kim, mệnh khuyết Thủy thì cũng nên thờ Hắc Thần Tài, bởi màu đen của ngài tượng trưng cho hành Thủy trong ngũ hành, Kim lại sinh Thủy nên mang lại rất nhiều may mắn cho gia chủ.
Tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn
Trong phong thủy, các tuổi Sửu, Mùi, Tuất, Thìn được Hoàng Thần Tài độ mệnh, những người thuộc tuổi này sẽ có một nguồn tài chính ổn định để sống hạnh phúc.
Bởi vị Thần tài này được coi là vị Thần đứng đầu trong chư vị Thần linh cai quản tài bạch ở phương Bắc, chủ quản bảo khố, là vị Thần tài tối cao trong danh sách các vị Thần tài được người dân thờ cúng.
Cũng theo phong thủy, Hoàng Thần Tài còn là bậc bảo hộ của tất cả các dòng truyền thừa, tượng trưng cho lòng từ bi quảng đại của Đức Phật và Bồ Tát cứu giúp chúng sinh thoát khỏi đói nghèo và bệnh tật nên nếu bạn thờ cúng vị Thần tài này còn có thể giúp gia chủ tránh được những khó khăn, bất hạnh, trở ngại trong cuộc sống.
Đặc biệt, càng là những người từng trải qua những bất trắc, khó khăn về tài chính thì thờ Hoàng Thần Tài có thể là một cách hỗ trợ tốt nhất.
Tuổi Dần, tuổi Mão
Trong phong thủy, đây là vị Thần được coi là Yểu tài, tức trừ yểu mệnh vì tài, Lục Thần Tài là vị Thần hộ pháp rất có ích cho sự nghiệp, công danh.
Khi có Lục Thần Tài phù hộ độ mệnh, tuổi Dần và tuổi Mão sẽ được Lục Thần Tài độ trì để vượt qua mọi khó khăn, đồng thời công việc sự nghiệp ngày càng thăng tiến.
Tuổi Tị, tuổi Ngọ
Phong thủy cho biết, Hồng Thần Tài được coi là Ác tài, mang ý nghĩa giúp tiêu trừ các kẻ thù hiểm ác gây cản trở, khó khăn hoặc hao tán về tiền của, giúp gia chủ tăng thêm trí huệ minh mẫn và sáng suốt.
Cho nên tuổi Tị và tuổi Ngọ thờ cúng vị Thần Tài này thì có thể sẽ được ngài bảo vệ và giúp tài lộc thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại.
Tuổi Thân, tuổi Dậu
Trong phong thủy, Bạch Tài Thần chủ quản về Tâm tài, có công năng tiễu trừ các loại phiền não về tài và hóa giải các định nghiệp.
Được Bạch Thần Tài độ mệnh, tuổi Thân và tuổi Dậu có thể tránh được các phiền não, khổ đau, giải nghiệp xấu, từ đó cuộc sống thêm phần thịnh vượng về cả vật chất và tinh thần.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
