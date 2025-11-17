Lau dọn bàn thờ gia tiên vào ngày nào là tốt nhất?
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc lau dọn bàn thờ gia tiên cần được thực hiện vào những ngày đẹp, tránh những ngày xấu để đảm bảo sự thuận lợi và tránh những điều không may mắn.
Ngày Hoàng Đạo
Ngày Hoàng Đạo là những ngày tốt trong tháng, thường được phong thủy khuyến khích lựa chọn để thực hiện các công việc quan trọng như lau dọn bàn thờ.
Những ngày này được cho là có sự hỗ trợ của thần linh, mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi.
Trước ngày Rằm hoặc mùng 1
Lau dọn bàn thờ trước các ngày Rằm hoặc mùng 1 trong tháng là một thói quen phổ biến trong các gia đình Việt Nam. Những ngày này có ý nghĩa quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên, đồng thời là dịp để gia chủ chuẩn bị chu đáo cho các nghi lễ cúng bái.
Việc dọn dẹp bàn thờ trước những ngày này giúp không gian thờ cúng luôn sạch sẽ, tôn nghiêm, thể hiện sự thành tâm và kính trọng đối với tổ tiên.
Ngày cuối năm (Tháng Chạp)
Truyền thống lau dọn bàn thờ vào cuối năm, đặc biệt là trước Tết Nguyên Đán, được xem là một cách thể hiện lòng tri ân tổ tiên.
Đây cũng là dịp để gia đình chuẩn bị đón năm mới, cầu mong may mắn và tài lộc cho năm tới. Lau dọn bàn thờ cuối năm còn mang ý nghĩa làm sạch không gian thờ cúng, tạo điều kiện cho những điều tốt đẹp diễn ra trong năm mới.
Tránh các ngày xấu
Để đảm bảo lau dọn bàn thờ mang lại may mắn, bạn nên tránh các ngày xấu như ngày Tam Nương, ngày Sát Chủ, hoặc ngày xung khắc với tuổi của gia chủ. Những ngày này có thể mang đến những điều không tốt, ảnh hưởng đến sự an lành trong gia đình.
Nếu không rõ về các ngày xấu, bạn có thể tham khảo lịch vạn niên hoặc nhờ các thầy phong thủy giúp đỡ trong việc chọn ngày tốt.
Cách lau dọn bàn thờ gia tiên đúng cách
Chuẩn bị dụng cụ và lễ vật
Trước khi bắt đầu lau dọn bàn thờ, gia chủ cần chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như khăn lau, nước sạch, có thể sử dụng nước rượu gừng hoặc nước lá bưởi để tăng tính thanh tịnh.
Đặc biệt, cần chuẩn bị một nén hương để thắp, báo cáo tổ tiên và xin phép trước khi tiến hành lau dọn. Mọi vật dụng này cần được chuẩn bị chu đáo, riêng biệt và không sử dụng chung với các vật dụng khác trong nhà để tránh sự không tôn trọng.
Tháo gỡ đồ thờ cúng
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, gia chủ tiến hành tháo gỡ các đồ thờ cúng trên bàn thờ như bát hương, đèn nến, lọ hoa, mâm bồng…
Tất cả các đồ thờ cúng cần được đặt lên một khay hoặc mâm sạch. Trong quá trình tháo gỡ, gia chủ cần cẩn thận để tránh làm rơi vỡ, vì điều này có thể mang lại điều không may mắn.
Lau dọn bàn thờ
Sau khi tháo gỡ các vật phẩm thờ cúng, gia chủ tiến hành lau dọn bàn thờ. Sử dụng khăn ẩm đã thấm nước thanh tịnh để lau sạch bề mặt bàn thờ, lau từ trên xuống dưới để đảm bảo không để lại bụi bẩn.
Lưu ý không nên lau quá mạnh tay để tránh làm hỏng đồ thờ. Các vật thờ cúng cũng cần được lau sạch từng chi tiết, tránh để bụi bẩn bám lại.
Thay tro bát hương
Việc thay tro bát hương là một công việc quan trọng trong quá trình lau dọn bàn thờ. Nếu cần thay tro, gia chủ nên sử dụng một thìa chuyên dụng để lấy bớt tro cũ và thêm tro mới đã được tẩy uế.
Lưu ý không đổ hết tro cũ ra ngoài mà cần giữ lại một phần để duy trì sự kết nối tâm linh giữa gia đình và tổ tiên. Thực hiện việc này với lòng thành kính và sự cẩn thận.
Bày trí lại đồ thờ
Sau khi hoàn tất việc lau dọn và thay tro, gia chủ sẽ bày trí lại các vật phẩm thờ cúng đúng vị trí ban đầu. Cần đảm bảo sự ngay ngắn, cân đối, và không gian thờ cúng phải sạch sẽ, trang nghiêm. Đây là bước quan trọng để thể hiện sự thành tâm, kính trọng tổ tiên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
