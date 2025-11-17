NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

Nơi này cũng trồng nhiều loại cây ăn quả như khế, roi (miền Nam gọi là trái mận), bưởi,... cùng rất nhiều cây cảnh. Trong video, NSND Hồng Vân tiết lộ cây khế chi chít quả của gia đình đã hơn 100 năm tuổi. "Đây là sân sau nhà tôi, nơi tôi dành một khoảng để trồng những loại cây mình yêu thích như tóc tiên, sâm đất. Tôi trồng sâm đất để ăn sống, trộn gỏi, rất tốt cho sức khỏe. Cứ lâu lâu tôi lại lấy một hai lá để chấm mắm ăn với cơm", chị nói.