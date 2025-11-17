Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

Thứ hai, 16:00 17/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Hồng Vân từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, sau đó tìm được hạnh phúc bên ông xã là diễn viên Lê Tuấn Anh. Chồng chị rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái, không phân biệt con chung hay con riêng.


NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 1.

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, quê ở Bắc Ninh là gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh và sân khấu Việt Nam. Hồng Vân gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ các vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ, Gái già lắm chiêu, Phượng khấu, Giấc mơ của mẹ ... Ngoài vai trò diễn viên, chị còn là đạo diễn sân khấu và bầu show có tiếng của showbiz Việt.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, sau đó tìm được hạnh phúc bên ông xã là diễn viên Lê Tuấn Anh. Chồng chị rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái, không phân biệt con chung hay con riêng.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 3.

NSND Hồng Vân chia sẻ mình khá bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, song lại luôn yên tâm bởi ở nhà có chồng lo chu toàn mọi thứ.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 4.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 5.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 6.

Không chỉ có chung đam mê với môn nghệ thuật thứ 7, vợ chồng NSND Hồng Vân - Lê Tuấn Anh dường như còn có chung sở thích thiết kế, chăm sóc nhà vườn. Bằng chứng là cả 2 tổ ấm của cặp đôi, bao gồm căn biệt thự ở TP.HCM và 1 nhà vườn ở Long Hải (Vũng Tàu) đều sở hữu không gian xanh tràn ngập với nhiều loài hoa, cây trái, thậm chí gia trang còn có góc riêng để nuôi gà, vịt, cá...

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 7.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 8.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 9.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 10.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà phố ở Sài thành của 2 nghệ sĩ nổi bật với khoảng vườn rộng rãi, rực rỡ màu sắc của các loài hoa khác nhau. Đặc biệt, trong vườn có trồng rất nhiều hoa hồng với màu sắc và mùi hương vô cùng đa dạng.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 11.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 12.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 13.

Không gian bên trong sử dụng tông màu kem - trắng chủ đạo, toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Vào những dịp lễ Tết, ngày trọng đại, vợ chồng Hồng Vân không quên tô điểm cho không gian nhà bằng những chậu cây, bình hoa đủ màu sắc. Nữ nghệ sĩ còn tạo điểm nhấn cho phòng khách bằng những vật dụng đậm chất cổ điển, sử dụng chất liệu gỗ như chân đế đặt bình hoa, máy hát đĩa than loa kèn...

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 14.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 15.

Đan xen với những món nội thất lớn mang phong cách châu Âu cổ điển như bàn trà, sofa băng cổ điển, đồng hồ quả lắc đứng..., trong phòng khách vẫn có rất nhiều chi tiết mang nét Việt như khay thuyền mây tre đựng trái cây, giỏ đựng đồ bằng mây tre đan cách điệu. Đặc biệt, ấn tượng nhất phải kể đến bức tranh vẽ cả gia đình cực kỳ ấm áp nằm ngay phòng khách.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 16.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 17.

Gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thiết kế 1 bàn ăn ngoài trời để phục vụ cho những buổi tụ họp ăn uống, hàn huyên.


NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 18.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 19.

Ngày thường bận rộn với công việc kinh doanh, quay phim, cặp đôi nghệ sĩ chủ yếu sống trong nhà phố ở Sài Gòn. Còn trong những dịp nghỉ lễ hoặc rảnh rang, gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh sẽ ghé nhà vườn ở Long Hải (Vũng Tàu). Được biết, hai vợ chồng đã mua đất tại đây và xây 1 khu nghỉ dưỡng rộng lớn, khung cảnh xung quanh không kém gì các resort "xanh". Diễn viên Lê Tuấn Anh đã tự mình lên ý tưởng thiết kế cho gia trang, từ vườn hoa, giếng cổ, tiểu cảnh cho đến dòng suối.


NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 20.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 21.
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 22.

Nhờ diện tích rộng lớn, nơi này còn có cả khu nuôi gà, vịt, trồng rau, thậm chí vợ chồng Hồng Vân còn đào ao thả cá. Đây đích thực là chốn an dưỡng, nghỉ ngơi lý tưởng mà nhiều người mơ ước tuổi xế chiều. Trong vườn có rất nhiều giống cây ăn trái như khế, roi (mận)... cùng các loại rau sạch.


NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 23.

Có thể thấy trong video, gia đình NSND Hồng Vân sở hữu một căn biệt thự rộng lớn (nhiều khán giả ước tính rằng nó có diện tích hàng trăm mét vuông) với đầy đủ vườn trước vườn sau.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 24.

Trong đó, vườn trước nữ nghệ sĩ xây dựng thành nơi khá khang trang khi đắp hòn non bộ, thiết kế vườn hoa, đặt xích đu,..

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 25.

Đồng thời trong khu vườn còn có một hồ nước nhân tạo nhỏ để nuôi cá trê nhưng nữ nghệ sĩ vô cùng hoang mang cho biết: “không hiểu tại sao ban đầu cá có màu đen nhưng khi tôi nuôi đã đổi thành màu trắng nên tôi gọi đây là hai con cá trê thành tinh".


NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 26.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 27.

Còn ở khu vườn sau, do chưa quy hoạch được nên gia đình NSND Hồng Vân dùng để nuôi gia cầm như gà, ngỗng và chim trĩ để lấy trứng sạch.

 
NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 28.

Nơi này cũng trồng nhiều loại cây ăn quả như khế, roi (miền Nam gọi là trái mận), bưởi,... cùng rất nhiều cây cảnh. Trong video, NSND Hồng Vân tiết lộ cây khế chi chít quả của gia đình đã hơn 100 năm tuổi. "Đây là sân sau nhà tôi, nơi tôi dành một khoảng để trồng những loại cây mình yêu thích như tóc tiên, sâm đất. Tôi trồng sâm đất để ăn sống, trộn gỏi, rất tốt cho sức khỏe. Cứ lâu lâu tôi lại lấy một hai lá để chấm mắm ăn với cơm", chị nói.


NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 29.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 30.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ với những cơ ngơi mà vợ chồng NSND Hồng Vân - Lê Tuấn Anh có được sau thời gian hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 31.Gia đình Đoan Trang chuyển về Việt Nam, sau bốn năm ở Singapore, trong căn hộ thông tầng đẳng cấp

GĐXH - Bên cạnh công việc, Đoan Trang thích tận hưởng sự bình yên trong căn duplex thuộc khu chung cư cao cấp.

NSND Hồng Vân và Lê Tuấn Anh: Hạnh phúc bên tổ ấm tuổi U60 - Ảnh 32.Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

GĐXH - Giọng ca nổi tiếng của thập niên 90 khiến khán giả trầm trồ với cuộc sống cực chill trong căn biệt thự tiền tỷ.



Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Được khen mặc 'đơn giản mà sang' khi dự cưới Hoa hậu Đỗ Hà, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện sống trong cơ ngơi thế nào?

Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?

Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?

Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung

Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Cùng chuyên mục

Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

- 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là trái cây biểu tượng mùa thu với vị ngọt thanh và màu cam rực rỡ, cây hồng còn được xem là loại cây “trấn trạch” trong văn hóa Á Đông.

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

- 1 giờ trước

GĐXH - Khi xây nhà, hướng cửa sổ không chỉ tạo sự thông thoáng mà còn ảnh hưởng phong thủy. Một vị trí hợp lý mang lại sinh khí, ánh sáng tự nhiên và sự thoải mái. Ngược lại, chọn sai hướng cửa sổ có thể khiến gia chủ gặp khó khăn.

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

- 3 giờ trước

GĐXH - Phòng khách được coi là “trái tim” của căn nhà. Để thu hút được nhiều vượng khí, may mắn và tài lộc, đặc biệt không phạm phải phong thủy thì bạn không nên đặt những món đồ vật sau trong phòng khách.

Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

- 6 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết có lẽ ai cũng thích có chậu/ cốc gừng phong thủy xanh tươi, đầy sinh khí, ấm áp vừa trưng Tết, vừa kích tài lộc năm mới. Thời điểm nào là tốt nhất để trồng, sao cho Tết có cốc gừng phong thủy đẹp mắt, hướng tới cả mùa xuân cây phát triển mạnh – tượng trưng khởi tài vận năm mới?

Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ

Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ

- 9 giờ trước

GĐXH - Việc lựa chọn và bài trí vật phẩm phong thủy cho phòng ngủ mang lại vẻ đẹp và sự hài hòa. Góp phần thu hút tài lộc và vận may cho không gian sống của bạn.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

- 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thường hay thấy các cây được tạo hình vô cùng đẹp và đầy tính nghệ thuật, đó được gọi là cây bonsai. Vậy ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây bonsai như thế nào? Hãy đọc bài viết sau.

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

- 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình - nhất là các gia chủ chú trọng phong thủy lựa chọn làm việc này.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, bát hương là nơi ngự trị của bậc gia tiên tiền tổ cùng thần linh. Bát hương kiêng kị việc di chuyển, vậy nên mỗi sự thay đổi hay xê dịch trên bàn thờ gia chủ đều cần cẩn trọng và tuân theo các nguyên tắc.

Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp thời tiết giao mùa, hãy lựa chọn loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp căn nhà ấm hơn vào mùa lạnh.

Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài

Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà 2 mặt tiền là nhà có cửa hoặc mặt tiền tiếp giáp với hai con đường song song hoặc vuông góc, một đường ở trước và một đường ở sau.

Xem nhiều

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước

Vỡ chén là 'điềm' gì trong phong thủy?

Vỡ chén là 'điềm' gì trong phong thủy?

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Xanh tốt quanh năm, loại cây phong thủy này mang tới sự sang trọng, hút tài lộc, được giới nhà giàu thích trồng trước cửa nhà

Xanh tốt quanh năm, loại cây phong thủy này mang tới sự sang trọng, hút tài lộc, được giới nhà giàu thích trồng trước cửa nhà

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top