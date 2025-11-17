NSND Hồng Vân tuổi U60 hạnh phúc bên bến đỗ lần 2 với Lê Tuấn Anh, viên mãn trong cơ ngơi dưỡng già nhiều người ao ước
GĐXH - NSND Hồng Vân từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, sau đó tìm được hạnh phúc bên ông xã là diễn viên Lê Tuấn Anh. Chồng chị rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái, không phân biệt con chung hay con riêng.
Không chỉ có chung đam mê với môn nghệ thuật thứ 7, vợ chồng NSND Hồng Vân - Lê Tuấn Anh dường như còn có chung sở thích thiết kế, chăm sóc nhà vườn. Bằng chứng là cả 2 tổ ấm của cặp đôi, bao gồm căn biệt thự ở TP.HCM và 1 nhà vườn ở Long Hải (Vũng Tàu) đều sở hữu không gian xanh tràn ngập với nhiều loài hoa, cây trái, thậm chí gia trang còn có góc riêng để nuôi gà, vịt, cá...
Nhìn từ bên ngoài, căn nhà phố ở Sài thành của 2 nghệ sĩ nổi bật với khoảng vườn rộng rãi, rực rỡ màu sắc của các loài hoa khác nhau. Đặc biệt, trong vườn có trồng rất nhiều hoa hồng với màu sắc và mùi hương vô cùng đa dạng.
Không gian bên trong sử dụng tông màu kem - trắng chủ đạo, toát lên vẻ sang trọng và hiện đại. Vào những dịp lễ Tết, ngày trọng đại, vợ chồng Hồng Vân không quên tô điểm cho không gian nhà bằng những chậu cây, bình hoa đủ màu sắc. Nữ nghệ sĩ còn tạo điểm nhấn cho phòng khách bằng những vật dụng đậm chất cổ điển, sử dụng chất liệu gỗ như chân đế đặt bình hoa, máy hát đĩa than loa kèn...
Đan xen với những món nội thất lớn mang phong cách châu Âu cổ điển như bàn trà, sofa băng cổ điển, đồng hồ quả lắc đứng..., trong phòng khách vẫn có rất nhiều chi tiết mang nét Việt như khay thuyền mây tre đựng trái cây, giỏ đựng đồ bằng mây tre đan cách điệu. Đặc biệt, ấn tượng nhất phải kể đến bức tranh vẽ cả gia đình cực kỳ ấm áp nằm ngay phòng khách.
Gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thiết kế 1 bàn ăn ngoài trời để phục vụ cho những buổi tụ họp ăn uống, hàn huyên.
Ngày thường bận rộn với công việc kinh doanh, quay phim, cặp đôi nghệ sĩ chủ yếu sống trong nhà phố ở Sài Gòn. Còn trong những dịp nghỉ lễ hoặc rảnh rang, gia đình Hồng Vân - Lê Tuấn Anh sẽ ghé nhà vườn ở Long Hải (Vũng Tàu). Được biết, hai vợ chồng đã mua đất tại đây và xây 1 khu nghỉ dưỡng rộng lớn, khung cảnh xung quanh không kém gì các resort "xanh". Diễn viên Lê Tuấn Anh đã tự mình lên ý tưởng thiết kế cho gia trang, từ vườn hoa, giếng cổ, tiểu cảnh cho đến dòng suối.
Nhờ diện tích rộng lớn, nơi này còn có cả khu nuôi gà, vịt, trồng rau, thậm chí vợ chồng Hồng Vân còn đào ao thả cá. Đây đích thực là chốn an dưỡng, nghỉ ngơi lý tưởng mà nhiều người mơ ước tuổi xế chiều. Trong vườn có rất nhiều giống cây ăn trái như khế, roi (mận)... cùng các loại rau sạch.
