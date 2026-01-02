Nam nhân viên văn phòng ngừng tim khi đang chơi cầu lông
Đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức.
Sáng 2-1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho hay vừa điều trị thành công một trường hợp ngừng tim ngoại viện nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Bệnh nhân là anh L.V.H. (32 tuổi, ở TPHCM, nhân viên văn phòng). Trước đó, khi đang chơi cầu lông cùng đồng nghiệp tại một sân tập, anh H. bất ngờ xuất hiện các triệu chứng hồi hộp, choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội rồi nhanh chóng mất ý thức.
Ngay sau đó, anh H. được bạn bè đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng ngưng tuần hoàn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rối loạn nhịp thất, tiến hành hồi sinh tim phổi và lập tức kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Chỉ sau khoảng 15 phút, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong sự chuẩn bị sẵn sàng của ê-kíp ECMO thuộc Khoa Hồi sức tim mạch.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ vừa hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa khẩn trương can thiệp hỗ trợ tuần hoàn bằng V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động – tĩnh mạch). Sau khi ổn định huyết động, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột tử tim mạch thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý động mạch chủ cấp.
Trong vòng 48 giờ hồi sức chuyên sâu sau ngừng tim, kết hợp kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao do nghi ngờ viêm cơ tim cấp do virus và lọc máu liên tục, anh H. tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim cải thiện rõ rệt và được ngưng V-A ECMO.
Sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân gần như ổn định hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện, kịp trở về đón năm mới cùng gia đình.
Đáng chú ý, trước đó, anh H. có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, không tiền sử bệnh tim mạch và thường xuyên chơi thể thao khoảng 2 giờ mỗi ngày. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau điều trị xác nhận tình trạng viêm cấp tính lan tỏa ở cơ tim và màng ngoài tim.
ThSBS Nguyễn Thanh Thảo, Khoa Hồi sức tim mạch - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết không phải bệnh nhân viêm cơ tim cấp nào cũng may mắn được phát hiện và cấp cứu kịp thời. Với bệnh nhân có tổn thương viêm lan tỏa trên cộng hưởng từ tim, cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gene liên quan bệnh cơ tim và cân nhắc sinh thiết cơ tim nếu bệnh kéo dài. Người bệnh cũng cần hạn chế gắng sức ít nhất trong 3 tháng đầu để giảm nguy cơ rối loạn nhịp tái phát và đột tử.
Theo ThS-BS Võ Văn Trắng, Khoa Hồi sức tim mạch-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (bác sĩ điều trị chính), viêm cơ tim cấp do virus thường gặp vào mùa mưa hoặc khi thời tiết trở lạnh với các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với cảm cúm hoặc viêm tiêu hóa, khiến người bệnh, đặc biệt là người trẻ, dễ chủ quan.
Ngoài các triệu chứng hô hấp, tiêu hóa, người bệnh còn có thể xuất hiện đau ngực (trên 80%), khó thở (20–50%), hồi hộp. Một số ít trường hợp diễn tiến viêm cơ tim tối cấp, gây rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, suy tim nặng và có nguy cơ đột tử nếu không được can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh sau khoảng một tuần nếu được hỗ trợ tuần hoàn cơ học phù hợp.
