NSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơn

Trong phim Cưới vợ cho cha , NSƯT Hữu Châu đóng vai ông Sáu Sếu - người cha già miền Tây lam lũ, thương con nhưng tính cách áp đặt, hà khắc.

Hữu Châu xem đây là 1 “duyên lành”, bởi vai diễn đã sống với anh gần 20 năm ở sân khấu trước khi được đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm chuyển thể thành điện ảnh.

Không cho phép bản thân bảo thủ, cứng nhắc, lấn lướt đồng nghiệp

Chia sẻ với VietNamNet , Hữu Châu nói chữ “hài lòng” không đủ để mô tả niềm vui, cảm xúc lâng lâng hạnh phúc trong anh lúc này.

Nhân vật ông Sáu gợi hình ảnh người cha già thôn quê, dẫu thương yêu con song đôi lúc chưa hiểu rõ điều con mong muốn, dẫn đến mâu thuẫn, bi kịch gia đình.

NSƯT Hữu Châu.

Hữu Châu vui vì vai diễn ít nhiều tạo sự đồng cảm với người xem. Hơn 1 tuần qua, anh lần đầu trải nghiệm cảm giác đi cinetour để giao lưu khán giả nhiều tỉnh, thành.

Nghệ sĩ không khỏi xúc động khi nhiều người sau buổi chiếu nán lại để được gặp và dành cho anh lời động viên, cái ôm thắm thiết.

“Trên phim trường, tôi luôn dặn dò kỹ đạo diễn phải bám sát mình. Nếu đoạn nào diễn không đúng, không hợp phải nhắc nhở ngay tránh việc cả nể rồi khiến thành quả không như ý. Tôi cố gắng tiết chế lối diễn sân khấu, mang sự nhẹ nhàng, tự nhiên để phù hợp ngôn ngữ điện ảnh”, Hữu Châu kể.

NSƯT Hữu Châu trong "Cưới vợ cho cha".

Diễn xuất hơn 40 năm, NSƯT Hữu Châu quan niệm không vì tên tuổi, vai vế khiến mình bảo thủ, cứng nhắc hay lấn lướt các đồng nghiệp trẻ.

Trái lại, nghệ sĩ luôn nhắc nhở bản thân phải luôn tươi mới, tự tạo năng lượng làm nghề. Ngoài giờ diễn, Hữu Châu chịu khó đến sân khấu của đồng nghiệp xem các vở diễn mới để học hỏi.

Chính công việc dạy học cũng giúp Hữu Châu thay đổi nhiều. Mỗi ngày lên lớp, anh truyền dạy kỹ năng, kinh nghiệm nghề cho các học trò. Đổi lại, anh nhận được nhiều thứ từ họ, như nét thanh xuân, niềm vui và cả tiếng cười hồn nhiên của tuổi trẻ.

Những bài giảng của Hữu Châu không chỉ dừng ở chuyên môn mà hơn cả là đạo làm nghề, đức tin anh muốn gửi gắm đến từng học trò. Nghệ sĩ tự hào chứng kiến hành trình của họ từ ngày chập chững mới vào nghề, từng bước nỗ lực đến khi tạo dựng được tên tuổi như hiện nay.

Các diễn viên trẻ như Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Trần Phong, Minh Dự… đều là học trò được NSƯT Hữu Châu giảng dạy, uốn nắn.

“Tôi muốn gieo vào lòng các em từng bài học để sau này khi trưởng thành, dù thành công, thăng hoa hay lúc bế tắc, họ có thể dựa vào đó vững vàng đi tiếp”, anh cho hay.

Độc thân nhưng không cô đơn, nhẹ nhõm nhờ biết buông bỏ

NSƯT Hữu Châu bớt nóng nảy, tự thấy tươi mới nhờ tiếp xúc học trò, đồng nghiệp trẻ.

Thời trẻ, Hữu Châu cộc tính, lại thêm nét mặt khó nên “ai nhìn đều sợ”. Vốn gốc miền Tây, nghệ sĩ có tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Càng lớn tuổi, Hữu Châu ý thức kìm chế tính nóng nảy.

Từ người hướng nội, nghệ sĩ cố gắng tạo sự thân thiện, hòa đồng mỗi lần ra ngoài. Sợ mọi người e dè, anh chủ động mở lời với thái độ vui vẻ, giúp xóa bỏ khoảng cách. Nhờ thế, anh thấy bản thân nhẹ nhõm, cảm nhận tình thương từ người đối diện nhiều hơn.

Hiện nam nghệ sĩ sống và làm nghề thoải mái, không tự tạo áp lực. Mỗi ngày, anh diễn sân khấu hoặc đi phim rồi sắp lịch dạy học trò. Với anh, mỗi ngày trôi qua như thế là trọn vẹn, không mong cầu gì hơn.

Hữu Châu vui vì tuổi này vẫn được làm nghề sôi nổi, thường xuyên được các ê-kíp, đạo diễn đồng nghiệp thế hệ em cháu yêu quý, mời góp mặt trong nhiều dự án.

Nam nghệ sĩ thích đi du lịch, hành hương đến đất Phật.

Nhiều năm qua, Hữu Châu tận hưởng cuộc sống độc thân. Dẫu 1 mình, anh chưa bao giờ thấy cô đơn, bởi bên cạnh còn có gia đình, các em cháu và đám học trò thường xuyên ghé nhà trò chuyện. Thỉnh thoảng, họ hẹn nhau tụ họp du lịch với không khí rộn rã tiếng cười.

Vào ngày không đi diễn, Hữu Châu có thói quen đi xem phim, hẹn học trò ăn uống. Mỗi tối ở nhà, anh uống vài lon bia, coi YouTube kênh ẩm thực rồi đi ngủ.

Nhiều diễn viên nghĩ về tuổi xế chiều, lo liệu về ngày cuối đời, còn anh thì sao?, Hữu Châu hoàn toàn mãn nguyện với những gì đang có, từ vị trí nghề nghiệp cho đến gia đình, bạn bè.

Vì đủ đầy, anh không ấp ủ hay trăn trở bất cứ điều gì. Nghệ sĩ đùa đang sống tốt cho hiện tại, chuyện quá khứ anh không nhớ, chuyện tương lai lại càng không.

Sở dĩ Hữu Châu lúc nào trông cũng nhẹ nhõm là bởi anh biết buông bỏ, không để điều gì trong đầu quá lâu. Nam nghệ sĩ muốn sống một cuộc đời bình an, nhiều tiếng cười và luôn cố gắng tránh xa thị phị, phiền nhiễu bên ngoài.

Điều NSƯT Hữu Châu quan tâm nhất lúc này là sức khỏe. Anh mong đủ sự minh mẫn, trí nhớ để làm nghề. Nghệ sĩ quan niệm, chỉ khi còn khỏe mạnh, còn được sống với đời anh mới có thể mang niềm vui đến cho mọi người.

Ảnh, clip: HK, NVCC

