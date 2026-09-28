Tin sao 28/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star'

Thứ hai, 17:00 28/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi xuất sắc nhận "Ngôi sao tỏa sáng" tại chương trình "Silk Way Star", trong khi đó diễn viên Lê Tú Vi cảm thấy bất ngờ khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc biểu diễn xuất sắc giúp anh nhận "Ngôi sao tỏa sáng" cho tiết mục “Thiệp hồng sai tên - Xem như em chẳng may" trong chương trình "Silk Way Star".

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 2.

Màn biểu diễn của Đăng Khôi mang đậm phong cách mạnh mẽ, cá tính, nhiều năng lượng và đậm chất Rock. Phần thể hiện giúp nam ca sĩ lần đầu tiên nhận tổng số điểm từ 11 giám khảo là 119 điểm.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 3.

Lê Tú Vi cảm thấy bất ngờ khi cô lọt vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler vừa mới công bố.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 4.

Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý với hình ảnh hiện đại và cá tính, nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi 37.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 5.

Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh tới rạp xem phim "Trại buôn người" cùng Diệp Lâm Anh và diễn viên Thanh Hoa.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 6.

Jennifer Phạm cùng em gái Jacqueline và mẹ sang Mexico tận hưởng nắng vàng, biển xanh tại Los Cabos trong vòng một tuần.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 7.

Diễn viên Nguyễn Ngọc Huyền gây chú ý với hình ảnh xinh tươi ngọt ngào trong nắng thu rực rỡ.

Lê Tú Vi bất ngờ vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 , Đăng Khôi tỏa sáng - Ảnh 8.

Diễn viên Trung Ruồi chia sẻ hình ảnh hài hước cùng dòng trạng thái: "Vợ mới sắm cho chiếc xe để đi kiếm cơm các bác ạ".

(Ảnh FB nhân vật)

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