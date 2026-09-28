Tin sao 28/9: Lê Tú Vi bất ngờ vì lọt danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới, Đăng Khôi tỏa sáng tại 'Silk Way Star'
GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi xuất sắc nhận "Ngôi sao tỏa sáng" tại chương trình "Silk Way Star", trong khi đó diễn viên Lê Tú Vi cảm thấy bất ngờ khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.
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