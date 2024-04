Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nữ thần đồng kì lạ của Trung Quốc 12 tuổi vào Đại học Y vì quá giỏi hiện tại ra sao? GĐXH - Trần Thư Âm hiện tại đã trưởng thành, đã hoàn thành chương trình học đại học tại Khoa Y của Đại học Chiết Giang vào năm năm ngoái, ở tuổi 18.

Vi Minh Ân: Cậu bé rửa bát thuê đỗ đại học Oxford

Chàng trai nghèo Vi Minh Ân đỗ Đại học Oxford ở tuổi 18, 24 tuổi sở hữu mức lương 1 triệu USD/năm (24 tỷ đồng). Ảnh: Baidu

Sinh ra trong khu ổ chuột ở Anh năm 1977, tuổi thơ của Vi Minh Ân đầy rẫy khó khăn và thiếu thốn. Là người gốc ở Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc), năm 1970, bố mẹ Minh Ân di cư sang Anh với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách quê người không dễ dàng. Lớn lên tại khu ổ chuột ở Anh, Minh Ân phải đối mặt với nhiều cám dỗ. Tuy nhiên, anh luôn nhớ lời bố mẹ dặn: "Muốn rời khỏi khu ổ chuột phải chăm chỉ học".

Dù xung quanh bạn bè đều cá biệt nhưng nam sinh luôn tự giác học và đạt điểm cao trong các kỳ thi. Được bố mua tặng 2 quyển sách cũ tiếng Pháp và tiếng Đức, rảnh rỗi anh thường tự học và nghiên cứu. Vì hoàn cảnh khó khăn, 11 tuổi anh bắt đầu đi làm thuê để phụ giúp kinh tế gia đình. Từ rửa bát thuê, rửa xe đến công việc đồng áng Minh Ân đều nhận làm trong kỳ nghỉ hè.

Vào năm học, Minh Ân duy trì công việc rửa bát thuê để kiếm từng sống. Môi trường làm việc vất vả cùng với sự xa lánh của mọi người khiến tuổi thơ của Minh Ân ảm đạm. Thay vì tuyệt vọng, Minh Ân chọn cách vượt lên số phận bằng ý chí và nghị lực.

Sau khi phát hiện tài năng của Minh Ân, ông chủ nhờ anh làm gia sư cho con gái mức lương gấp 3 so với rửa bát. Nhờ sự kèm cặp của Minh Ân, thành tích học tập của con gái ông chủ cải thiện. Về sau, người này đỗ vào Đại học Cambridge (Anh).

Nỗ lực không ngừng của Minh Ân cũng được đền đáp xứng đáng. Năm 1995, anh đỗ Đại học Oxford (Anh) chuyên ngành Ngôn ngữ hiện đại và tiếng Đức với mức học bổng toàn phần. Suốt 4 năm, Minh Ân luôn nỗ lực học tập và gặt hái nhiều thành công.

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, năm 1999, anh gia nhập công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey & Company. Minh Ân đảm nhận vị trí nhà tư vấn, chịu trách nhiệm về đầu tư mạo hiểm tại các chi nhánh châu Á, Mỹ và châu Phi.

Với tài năng và sự chăm chỉ, anh nhanh chóng khẳng định bản thân và trở thành nhà đầu tư uy tín. Ở tuổi 24, Minh Ân sở hữu mức lương và thưởng lên đến 1 triệu USD/năm (24 tỷ đồng).

Vi Minh Ân: Người cống hiến cho cộng đồng sau 30 năm

Với mong muốn cống hiến cho xã hội, Vi Minh Ân quyết định bỏ mức lương 1 triệu USD/năm ở tuổi 25. (Ảnh: Baidu)

Sau 3 năm làm tại McKinsey & Company, anh quyết định nghỉ việc để cống hiến cho cộng đồng. Hồi nhỏ, ước mơ của anh là thoát nghèo. Nhưng lớn lên, anh đặt ra mục tiêu phải nỗ lực để giúp xã hội tốt đẹp hơn.

Do đó, năm 2002, sau khi bỏ mức lương 1 triệu USD/năm (24 tỷ đồng), Minh Ân thành lập tổ chức phi lợi nhuận Teach First. Đây là tổ chức tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, sau đó họ sẽ đến nơi thiếu giáo viên để dạy trẻ em nghèo.

Sau thành công của Teach First, năm 2005, Minh Ân tiếp tục thành lập Absolute Return for Kids (ARK). Tổ chức hoạt động bằng cách kêu gọi nhà đầu tư góp vốn và đầu tư vào các dự án sinh lời. Sau đó, lợi nhuận sẽ dùng để tài trợ các chương trình giáo dục và y tế cho trẻ em nghèo.

Chia sẻ ý nghĩa dự án phi lợi nhuận về giáo dục trẻ em, Vi Minh Ân cho hay, mong muốn về già sẽ nhìn thấy ấn dấn của bản thân. "Chúng ta có Bill Gates và Buffett, ai cũng muốn trở thành họ. Tuy nhiên bên ngoài còn nhiều người đang phải kiếm tiền. Nhưng công tác phúc lợi xã hội cũng cần làm, do đó tôi muốn dùng tài năng của mình để giải quyết vấn đề này, giúp thế giới tốt đẹp hơn".

Hơn nữa, xuất phát từ quan điểm 'nghèo chỉ lo thân, giàu lo cả thế giới', Minh Ân còn thành lập thêm tổ chức phi lợi nhuận Shaftesbury Partnership dành cho người lớn về nhà ở, thất nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Không chỉ là người đứng sau các tổ chức phi lợi nhuận thành công, Minh Ân còn được mệnh danh là nhà đầu tư 'Midas' với khả năng biến mọi khoản đầu tư thành 'vàng'. Ngoài ra, anh cũng là thành viên Hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn ở Anh. Thành công này giúp anh nhận được các giải thưởng như: Nhà đầu tư xuất sắc nhất của tạp chí Financial Times; Top 10 nhà đầu tư quyền lực ở Anh do tạp chí The Economist bình chọn.

Năm 2013, anh trở thành một trong những Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Từ năm 2019 đến nay, Minh Ân là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

