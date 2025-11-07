Nam sinh Việt gây sốt ở giảng đường Hàn Quốc với bài thuyết trình về quê hương

Tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong trái tim người Việt. Với nhiều du học sinh, hành trình học tập ở môi trường quốc tế không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức mới, mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè năm châu. Dù ở bất cứ nơi đâu, họ vẫn gìn giữ tình cảm với quê hương và mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người, văn hóa Việt.

Mới đây, mạng xã hội gây chú ý với đoạn video ghi lại phần thuyết trình của một du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Bài thuyết trình lồng ghép đoạn phim ngắn ghi lại những hình ảnh rực rỡ trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam. Cách dẫn dắt sáng tạo này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ giảng viên và sinh viên tham dự buổi học.

Chủ nhân của bài thuyết trình này là Hoàng Thành Đạt (SN 2003), hiện là du học sinh Hàn Quốc, khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc tại Đại học Catholic (Hàn Quốc). Video được Thành Đạt đăng tải trên kênh Tiktok cá nhân và nhanh chóng nhận nhiều lượt yêu thích và bình luận.

Bài thuyết trình nằm trong khuôn khổ sự kiện 한국어한마당 (Sân chơi tiếng Hàn) - cuộc thi ngôn ngữ do trường Đại học Catholic (Hàn Quốc) tổ chức dành cho sinh viên quốc tế. Sự kiện thu hút gần 600 người tham dự, gồm giảng viên của trường và du học sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phần thể hiện của Thành Đạt là một trong bốn tiết mục được lựa chọn vào vòng chung kết của cuộc thi.

Thành Đạt đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc (Ảnh: NVCC)

Chủ đề của bài thuyết trình là “Việt Nam và Kỷ nguyên vươn mình” được Thành Đạt lên ý tưởng và chuẩn bị trong vòng một tháng. Ngoài các nội dung quảng bá về hình ảnh đất nước, điểm nhấn của bài là đoạn video tái hiện hình ảnh buổi lễ A80, cùng những khung cảnh thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam, kết hợp với ca khúc Hello Vietnam được Thành Đạt tự phiên dịch sang tiếng Hàn và thể hiện.

Để bài thuyết trình trở nên thu hút hơn, Thành Đạt tìm kiếm tư liệu những nhà sáng tạo nội dung trong nước, sau đó tự biên tập, dựng và lồng ghép để tạo nên sản phẩm phù hợp với nội dung thuyết trình.

Ca khúc Hello Vietnam khép lại bài thuyết trình cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thành Đạt cho biết, trong quá trình chuẩn bị, nam sinh không tìm thấy phiên bản tiếng Hàn của bài hát nên đã tự dịch lời. Thành Đạt dành nhiều thời gian để chọn lọc từ ngữ, bảo đảm bản dịch vẫn giữ nguyên tinh thần và cảm xúc của ca khúc gốc.

Là du học sinh, Thành Đạt thường xuyên theo dõi tin tức và tình hình trong nước qua các kênh truyền thông. Năm nay, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng như lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Do học tập ở nước ngoài, nam sinh tiếc nuối vì không thể trực tiếp tham dự.

Khi biết đến cuộc thi ngôn ngữ dành cho sinh viên quốc tế, Thành Đạt nảy ra ý tưởng thực hiện bài thuyết trình với mong muốn tái hiện không khí của những sự kiện ấy, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó là để chính mình cũng được hòa chung niềm vui như những người Việt Nam ở quê nhà.

Dù không đạt giải trong cuộc thi, bài thuyết trình của Thành Đạt vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả tham dự và sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng Việt Nam.

"Em có giải to hơn cả giải nhất, đó là những lời khen và sự đón nhận của nhiều người ở quê hương khi xem bài thuyết trình", Thành Đạt chia sẻ.

Thành Đạt đang tập trung cho việc học tập tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành chương trình sẽ trở về Việt Nam để làm việc và đóng góp cho quê hương.